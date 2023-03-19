Fenerbahçe’nin 11’i belli oldu!

Süper Lig'in 26. haftasında heyecan devam ediyor.

Galatasaray'un Konyaspor'a yenildiği haftada Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşıyor.

Sarı lacivertlilerde hedef sahadan 3 puanla ayrılarak ezeli rakibine bir adım daha yaklaşmak. Alanyaspor ise güçlü rakibini sahasından puansız göndermek istiyor.

Alanyaspor Fenerbahçe maçı öncesi sarı lacivertlilerin 11'i de belli oldu.

İLK 11'LER



Alanyaspor:

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Gustavo, Oosterwolde, Arao, İsmail Yüksek, Rossi, İrfan Can Kahveci, Valencia, Pedro.

ALANYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?



Alanyaspor - Fenerbahçe maçı 19 Mart Pazar günü saat 19.00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

F.BAHÇE'DEN LİDERE YAKLAŞMA HEDEFİ



Ligde geçtiğimiz haftayı bay geçen sarı-lacivertliler, son olarak Yukatel Kayserispor'u deplasmanda 2-1 yenmişti. 60 puanlı lider Galatasaray'ın arkasında 2 maç eksikle 51 puanla 2. sırada bulunan Fenerbahçe, rakibinin puansız kapattığı haftayı galibiyetle kapatarak puan farkını azaltmayı hedefliyor.



KENDİ EVİNDE 5 ATMIŞTI



23 maçta 51 puan toplayan Fenerbahçe 2. sırada yer alıyor. 28 puana sahip Corendon Alanyaspor ise haftaya 11. sırada girdi. Akdeniz ekibiyle ligde 13. kez karşılaşacak sarı lacivertliler, rakibiyle oynadığı 12 maçtan 6'sını kazanırken, 3'ünde mağlup oldu, 3 müsabaka da berabere sonuçlandı. Sarı kanarya ligin ilk yarısında Kadıköy'de ağırladığı Corendon Alanyaspor'u 5-0 mağlup etmişti.