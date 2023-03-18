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    Trabzonspor kulübü tek aday ile kongreye gidiyor

    Trabzonspor’da 25-26 Mart’ta yapılacak seçim öncesi başkan adayı Ertuğrul Doğan listesini Divan Kurulu’na sundu. Listede bulunan Zeyyat Kafkas, “Trabzonspor’u daha iyi yerlere getireceğiz”dedi.

    18. başkan Ertuğrul Doğan

    Trabzonspor Kulübü'nde 25-26 Mart'ta yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısı öncesi başkan adayı Ertuğrul Doğan'ın yönetim kurulu listesi, Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen'e teslim edildi. Doğan'ın listesinde yer alan Zeyyat Kafkas, Ali Haydar Gedikli, Çoşkun Öztürk, Sami Kahraman ve Kemal Ertürk, Divan Kurulu'nda hazır bulundu. Ayrıca Doğan'ın 22 kişilik listesinin son halinin 23 Mart Perşembe günü teslim edileceği ifade edildi.

    İYİ YERE GELECECEĞİZ
    Doğan'ın listesini Divan Kurulu'na sunan Zeyyat Kafkas, yaptığı açıklamada, "Ertuğrul Doğan'ın başkan adaylığını 846 üyenin imzasıyla Divan'a sunduk. Camianın birlik ve beraberlik içinde kol kola girerek Trabzonspor'u daha iyi yerlere getireceğine inanıyoruz" dedi.

    TRABZONSPOR YENİ YÖNETİM LİSTESİ
    ERTUĞRUL DOĞAN
    ZEYYAT KAFKAS
    SAMI KARAMAN
    KEMAL ERTÜRK
    ALI HAYDAR GEDIKLI
    COŞKUN ÖZTÜRK
    AHMET BEŞIR
    FARUK HACIHALILOĞLU

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    Haberler Spor Trabzonspor kulübü tek aday ile kongreye gidiyor
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