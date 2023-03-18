Trabzonspor kulübü tek aday ile kongreye gidiyor

Trabzonspor Kulübü'nde 25-26 Mart'ta yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısı öncesi başkan adayı Ertuğrul Doğan'ın yönetim kurulu listesi, Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen'e teslim edildi. Doğan'ın listesinde yer alan Zeyyat Kafkas, Ali Haydar Gedikli, Çoşkun Öztürk, Sami Kahraman ve Kemal Ertürk, Divan Kurulu'nda hazır bulundu. Ayrıca Doğan'ın 22 kişilik listesinin son halinin 23 Mart Perşembe günü teslim edileceği ifade edildi.



İYİ YERE GELECECEĞİZ

Doğan'ın listesini Divan Kurulu'na sunan Zeyyat Kafkas, yaptığı açıklamada, "Ertuğrul Doğan'ın başkan adaylığını 846 üyenin imzasıyla Divan'a sunduk. Camianın birlik ve beraberlik içinde kol kola girerek Trabzonspor'u daha iyi yerlere getireceğine inanıyoruz" dedi.



TRABZONSPOR YENİ YÖNETİM LİSTESİ

ERTUĞRUL DOĞAN

ZEYYAT KAFKAS

SAMI KARAMAN

KEMAL ERTÜRK

ALI HAYDAR GEDIKLI

COŞKUN ÖZTÜRK

AHMET BEŞIR

FARUK HACIHALILOĞLU

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