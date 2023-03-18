Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu! Abdülkerim Bardakcı ilk kez Milli Takım'da yer alacak

Alman teknik direktör Stefan Kuntz yönetimindeki A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 Elemeleri'nde 25 Mart'ta deplasmanda Ermenistan ve 28 Mart'ta Hırvatistan ile Bursa'da oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu. Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakcı, Ümraniyespor'dan Umut Nayir ve Alman ekibi Schalke'den Mehmet Can Aydın ilk kez kadroya davet edildi. Öte yandan Fenerbahçe, 6 oyuncuyla Ay-Yıldızlı takıma en fazla futbolcu gönderen takım oldu. Sarı-Lacivertliler'i, 4 futbolcu ile Beşiktaş ve 3 oyuncuyla da G.Saray takip etti.







MİLLİ TAKIM KADROSU AÇIKLANDI

KALECİLER: Altay (F.Bahçe), Mert (Beşiktaş), Uğurcan (Trabzonspor

DEFANS: Zeki (Roma), Onur (Beşiktaş), Abdülkerim (G.Saray), Cenk (Valencia), Çağlar (Leicester), Merih (Atalanta), Ozan (Hoffenheim), Samet, Ferdi (F.Bahçe), Eren (Trabzonspor), Tayyip Talha (Beşiktaş)

ORTA SAHA / FORVET: Abdülkadir (Trabzonspor), Barış, Kerem(G.Saray), Cengiz (Marsilya), Arda, İsmail, İrfan Can (F.Bahçe), Hakan (Inter), Mehmet (Schalke), Orkun (Feyenoord), Salih (Dortmund), Cenk (Beşiktaş), Enes (Getafe), Umut (Ümraniye)

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