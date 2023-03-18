İngilizler Beşiktaş’ta istenileni veremeyen Dele Alli'yi yorumladı: Futbolu bırak





10 NUMARA HAREKET FENERBAHÇE'NİN

Sevilla ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçı sonrasında ilginç bir olay yaşandı. Karşılaşmanın ardından Arda Güler, Sevilla'nın yıldızı Ivan Rakitic'in formasını almak için Hırvat yıldızı aradı ama bulamadı. Bulamayınca da Fenerbahçe soyunma odasının yolunu tuttu. Ancak Arda'nın forma için kendisini aradığını öğrenen Rakitic bir anda soyunma odasının önünde belirdi ve Arda ile görüşmek istedi. Sonrasında formasını Arda'ya teslim etti. Arda da bu jest sonrasında Rakitic'e teşekkür ederken Hırvat yıldızın bu hareketi taktir topladı.



VISCA DÖNDÜ İŞLER DEĞİŞTİ

Sezon başından beri Edin Visca'nın sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalması Trabzonspor'a sıkıntı yaşatmıştı. Adana Demirspor maçında oyuna sonradan girip 1 gol 1 asistle oynayan Boşnak oyuncu, sezonun kalan bölümünde takımda dengeleri değiştirecek. Visca'nın geri dönmesiyle diğer kanat oyuncuları Trezeguet, Naci, Lahtimi ve devre arasında gelen Markovic rekabet edecek.



İSPANYA ARDA'YA HAYRAN KALDI

İspanyol basınından AS gazetesi, Arda Güler'e büyük ilgi gösterdi. Gazete, Arda Güler'in Fenerbahçe'de 10 numaralı formayı Mesut Özil'den sonra sırtına geçirdiği için 'Yeni Özil' olarak da adlandırdı. Arda'yı Barça ve A.Madrid'in takip ettiği de ifade edildi.



EFELER'E DİŞLİ RAKİPLER

Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2024 Olimpiyat Elemeleri'nde B Grubu'nda Japonya, ABD, Slovenya, Sırbistan, Tunus, Mısır ve Finlandiya ile 30 Eylül - 8 Ekim tarihleri arasında karşı karşıya gelecek.



PALACE'TA VİEİRA GİTTİ

İngıliz ekibi Crystal Palace, Fransız çalıştırıcı Patrick Vieira ile yolların ayrıldığını duyurdu. Palace, 2021-2022 sezonunda takımın başına geçen Vieira ile son 11 maçta 6 yenilgi ve 5 beraberlik almıştı.



BOGDANOVİC İMZALADI

NBA ekiplerinden Atlanta Hawks, Bogdan Bogdanovic'in sözleşmesini 4 yıl süreyle uzattı. Bir dönem F.Bahçe'de oynayan 30 yaşındaki Sırp basketbolcu 4 sezon için 68 milyon dolar kazanacak.



DEVLER LİGİ'NDE ÇEYREK FİNAL KURALARI ÇEKİLDİ

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri Nyon'daki kura ile netleşti. Çeyrek finalde ilk maçlar 11-12 Nisan, rövanşlar 18-19 Nisan'da oynanacak. Çeyrek finalde Real Madrid ile Chelsea, Benfica ile Inter eşleşti. Manchester City'nin rakibi Bayern Münih olurken, Milan da Napoli ile çeyrek finalde mücadele edecek.



SEVİLLA'NIN RAKİBİ MANCHESTER UNİTED

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Çeyrek final ilk maçları 13 Nisan, rövanşları da 20 Nisan'da oynanacak. Kurada Manchester United, Fenerbahçe'yi eleyen Sevilla ile eşleşirken, Juventus da S.Lizbon'a rakip oldu. Çeyrek finalde Leverkusen, Saint Gilloise ile Feyenoord da Roma ile kozlarını paylaşacak.



KARTAL'IN RAKİBİ İSTANBULSPOR

Süper Lig'de Beşiktaş, bugün İstanbulspor'u ağırlayacak. Vodafone Park'taki maç saat 19.00'da başlayacak. Siyah- Beyazlılar, rakibini yenerek üst üste 3. galibiyetini almaya çalışacak.

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