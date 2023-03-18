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    İngilizler Beşiktaş’ta istenileni veremeyen Dele Alli'yi yorumladı: Futbolu bırak

    Daily Express, “Dele Alli’nin önünde 4 yol var. Bunlardan biri de yıldız oyuncunun futbolu bırakması” yorumunda bulundu. İşte sizler için derlediğimiz 18 Mart tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Futbolu bırak!

    Beşiktaş'a sezon başında transfer olan Dele Alli, bu sezon bir türlübeklentileri karşılayamadı. İngiliz medyasından Daily Express, İngiliz futbolcunu ile ilgili ilginç bir makale yayınladı. Bu makalede Dele Alli'nin 4 seçeneğinin olduğuna vurgu yapıldı. Makalede, Beşiktaş'ın Dele Alli'nin satın alma opsiyonunu kullanmayacağını ve Everton'a geri döneceği belirtildi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in onu istemediği vurgulandı. Daily Express, ilk seçenek olarak tecrübeli oyuncunun Everton'a geri dönmesi gerektiğini belirtti. İkinci seçenek olarak ise Dele Alli'nin İngiltere'de bir alt ligde mücadele edebileceği gösterildi. Daily Express'e göre İngiliz yıldız maaşından feragat ederse bu ligde birçok takımın ilgisini çekebilir. 3. seçenek olarak ise Dele Alli'nin yeniden teknik direktör Mauricio Pochettino ile çalışması gösterildi. Yıldız futbolcu kariyerinin en iyi dönemlerini tecrübeli teknik adamla geçirdi. Son seçenek olarak ise Dele Alli'nin futbolu bırakması gerektiği belirtildi. Henüz 26 yaşında olan yıldız futbolcu bu sezon Beşiktaş formasıyla 17 maçta 3 gole imza attı.



    AĞIR CEZA KAPIDA
    UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Sivas'ın Fiorentina'yı konuk ettiği karşılaşmanın son anlarında sahaya giren 2 taraftardan biri Fiorentinalı futbolcu Alessandro Bianco'ya saldırmış ve burnunu kırmıştı. 2 taraftarın sahaya girerek Fiorentinalı oyuncu Alessandro Bianco'nun burnunu kırmasının üzerine UEFA soruşturma açtı. İtalyan oyuncuya yumruk atan taraftar ve sahaya atlayan başka bir taraftar, gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Fiorentina, hem UEFA hem de Avrupa Kulüpler Birliği'ne konuyla ilgili şikayette bulundu. Sivasspor ağır bir cezayla karşı karşıya kalabilir.



    BERİSHA ALMANYA MİLLİ TAKIMI'NDA
    Fenerbahçe'nin 2021 yılında RB Salzburg'dan transfer ettiği Mergim Berisha, Almanya Milli Takımı'na çağırıldı. Sarı-Lacivertliler'in 5 milyon euro bedelle ve büyük umutlarla kadrosuna kattığı 24 yaşındaki forvet, İstanbul'da beklenen patlamayı yapamamıştı. Fenerbahçe formasıyla çıktığı 32 maçta 8 gol atıp 3 asist yapabilen Berisha, bu sezonun ilk maçında Ümraniyespor'a karşı gol atsa da kiralık olarak gönderilmişti.



        ALANYA İÇİN START VERİLDİ
        Fenerbahçe, yarın akşam evinde Alanyaspor ile oynayacağı Süper Lig maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Jorge Jesus yönetimindeki idman salonda başladı. Sonrasında saha çalışması geçekleştirildi. Sevilla maçının 11'inde görev yapan futbolcular yenileme çalışması ile yetindi. Bu arada Sevilla maçının ilk yarısında sakatlanan Batshuayi'nin de tedavisine başlandı. Alanya maçının hazırlıkları bugün tamamlanacak.



        ÖZER'LE İLK ZAFER
        Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasındayeni teknik direktörü Hasan Özer yönetimindeki ilk maçında Tuzlaspor'u konuk eden Altınordu, rakibini 2-1 mağlup etti. Tuzlaspor 32. dakikada Kerim Alıcı'nun kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. 2. yarının son anlarında pozisyonlar yakalayan ev sahibi önce 83'te Ali Özgün'le eşitliği yakaladı, sonrasında 89'da Emircan'la galibiyeti buldu.



        HELAL OLSUN SANA MONTELLA
        Adana Demirspor'u çalıştıran Vincenzo Montella, Hatay'da depremzedelerle bir araya geldi. Afetzedelerle sohbet eden İtalyan teknik adam, çocuklara kulüp ürünlerini hediye edip, bol bol da fotoğraf çektirdi.



            FENERBAHÇE FİNAL-FOUR'DA
            Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar EuroLeague çeyrek final serisi 2. maçında Sopron Basket'i 82-62 yenerek adını final-four'a yazdırdı. F.Bahçe, final-four'da Valencia-Beretta maçının galibiyle karşılaşacak.



            10 NUMARA HAREKET FENERBAHÇE'NİN
            Sevilla ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçı sonrasında ilginç bir olay yaşandı. Karşılaşmanın ardından Arda Güler, Sevilla'nın yıldızı Ivan Rakitic'in formasını almak için Hırvat yıldızı aradı ama bulamadı. Bulamayınca da Fenerbahçe soyunma odasının yolunu tuttu. Ancak Arda'nın forma için kendisini aradığını öğrenen Rakitic bir anda soyunma odasının önünde belirdi ve Arda ile görüşmek istedi. Sonrasında formasını Arda'ya teslim etti. Arda da bu jest sonrasında Rakitic'e teşekkür ederken Hırvat yıldızın bu hareketi taktir topladı.

            VISCA DÖNDÜ İŞLER DEĞİŞTİ
            Sezon başından beri Edin Visca'nın sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalması Trabzonspor'a sıkıntı yaşatmıştı. Adana Demirspor maçında oyuna sonradan girip 1 gol 1 asistle oynayan Boşnak oyuncu, sezonun kalan bölümünde takımda dengeleri değiştirecek. Visca'nın geri dönmesiyle diğer kanat oyuncuları Trezeguet, Naci, Lahtimi ve devre arasında gelen Markovic rekabet edecek.

            İSPANYA ARDA'YA HAYRAN KALDI
            İspanyol basınından AS gazetesi, Arda Güler'e büyük ilgi gösterdi. Gazete, Arda Güler'in Fenerbahçe'de 10 numaralı formayı Mesut Özil'den sonra sırtına geçirdiği için 'Yeni Özil' olarak da adlandırdı. Arda'yı Barça ve A.Madrid'in takip ettiği de ifade edildi.

            EFELER'E DİŞLİ RAKİPLER
            Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2024 Olimpiyat Elemeleri'nde B Grubu'nda Japonya, ABD, Slovenya, Sırbistan, Tunus, Mısır ve Finlandiya ile 30 Eylül - 8 Ekim tarihleri arasında karşı karşıya gelecek.

            PALACE'TA VİEİRA GİTTİ
            İngıliz ekibi Crystal Palace, Fransız çalıştırıcı Patrick Vieira ile yolların ayrıldığını duyurdu. Palace, 2021-2022 sezonunda takımın başına geçen Vieira ile son 11 maçta 6 yenilgi ve 5 beraberlik almıştı.

            BOGDANOVİC İMZALADI
            NBA ekiplerinden Atlanta Hawks, Bogdan Bogdanovic'in sözleşmesini 4 yıl süreyle uzattı. Bir dönem F.Bahçe'de oynayan 30 yaşındaki Sırp basketbolcu 4 sezon için 68 milyon dolar kazanacak.

            DEVLER LİGİ'NDE ÇEYREK FİNAL KURALARI ÇEKİLDİ
            Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri Nyon'daki kura ile netleşti. Çeyrek finalde ilk maçlar 11-12 Nisan, rövanşlar 18-19 Nisan'da oynanacak. Çeyrek finalde Real Madrid ile Chelsea, Benfica ile Inter eşleşti. Manchester City'nin rakibi Bayern Münih olurken, Milan da Napoli ile çeyrek finalde mücadele edecek.

            SEVİLLA'NIN RAKİBİ MANCHESTER UNİTED
            UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Çeyrek final ilk maçları 13 Nisan, rövanşları da 20 Nisan'da oynanacak. Kurada Manchester United, Fenerbahçe'yi eleyen Sevilla ile eşleşirken, Juventus da S.Lizbon'a rakip oldu. Çeyrek finalde Leverkusen, Saint Gilloise ile Feyenoord da Roma ile kozlarını paylaşacak.

            KARTAL'IN RAKİBİ İSTANBULSPOR
            Süper Lig'de Beşiktaş, bugün İstanbulspor'u ağırlayacak. Vodafone Park'taki maç saat 19.00'da başlayacak. Siyah- Beyazlılar, rakibini yenerek üst üste 3. galibiyetini almaya çalışacak.

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            Milli Muharip Uçak piste çıktı!
            Haberler Spor İngilizler Beşiktaş’ta istenileni veremeyen Dele Alli'yi yorumladı: Futbolu bırak
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