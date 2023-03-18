İngilizler Beşiktaş’ta istenileni veremeyen Dele Alli'yi yorumladı: Futbolu bırak

Beşiktaş'a sezon başında transfer olan Dele Alli, bu sezon bir türlübeklentileri karşılayamadı. İngiliz medyasından Daily Express, İngiliz futbolcunu ile ilgili ilginç bir makale yayınladı. Bu makalede Dele Alli'nin 4 seçeneğinin olduğuna vurgu yapıldı. Makalede, Beşiktaş'ın Dele Alli'nin satın alma opsiyonunu kullanmayacağını ve Everton'a geri döneceği belirtildi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in onu istemediği vurgulandı. Daily Express, ilk seçenek olarak tecrübeli oyuncunun Everton'a geri dönmesi gerektiğini belirtti. İkinci seçenek olarak ise Dele Alli'nin İngiltere'de bir alt ligde mücadele edebileceği gösterildi. Daily Express'e göre İngiliz yıldız maaşından feragat ederse bu ligde birçok takımın ilgisini çekebilir. 3. seçenek olarak ise Dele Alli'nin yeniden teknik direktör Mauricio Pochettino ile çalışması gösterildi. Yıldız futbolcu kariyerinin en iyi dönemlerini tecrübeli teknik adamla geçirdi. Son seçenek olarak ise Dele Alli'nin futbolu bırakması gerektiği belirtildi. Henüz 26 yaşında olan yıldız futbolcu bu sezon Beşiktaş formasıyla 17 maçta 3 gole imza attı.
AĞIR CEZA KAPIDA
UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Sivas'ın Fiorentina'yı konuk ettiği karşılaşmanın son anlarında sahaya giren 2 taraftardan biri Fiorentinalı futbolcu Alessandro Bianco'ya saldırmış ve burnunu kırmıştı. 2 taraftarın sahaya girerek Fiorentinalı oyuncu Alessandro Bianco'nun burnunu kırmasının üzerine UEFA soruşturma açtı. İtalyan oyuncuya yumruk atan taraftar ve sahaya atlayan başka bir taraftar, gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Fiorentina, hem UEFA hem de Avrupa Kulüpler Birliği'ne konuyla ilgili şikayette bulundu. Sivasspor ağır bir cezayla karşı karşıya kalabilir.
BERİSHA ALMANYA MİLLİ TAKIMI'NDA
Fenerbahçe'nin 2021 yılında RB Salzburg'dan transfer ettiği Mergim Berisha, Almanya Milli Takımı'na çağırıldı. Sarı-Lacivertliler'in 5 milyon euro bedelle ve büyük umutlarla kadrosuna kattığı 24 yaşındaki forvet, İstanbul'da beklenen patlamayı yapamamıştı. Fenerbahçe formasıyla çıktığı 32 maçta 8 gol atıp 3 asist yapabilen Berisha, bu sezonun ilk maçında Ümraniyespor'a karşı gol atsa da kiralık olarak gönderilmişti.