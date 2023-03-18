Cimbom’un 14 maçlık tarihi serisi Konyaspor önünde sona erdi

Galatasaray, Konyaspor'a deplasmanda 2-1 kaybetti. Süper Lig'de üst üste 14 maç kazanan- Cimbom, 15. maçında kayıp yaşadı. Konyaspor maçı istekli başlayan taraftı. İlk dakikalarda rakip yarı alanda yaptığı presle G.Saray'ı hataya zorladılar. Ancak pozisyonlara giren taraf Galatasaray oldu. 22. dakikada Oliveira'nın pasıyla topla buluşan Icardi'nin ceza sahası dışından sert şutunda top az farkla dışarı çıktı. 28'de Boey'un ceza sahası içinden yaptığı sert şutta kaleci Sehic gole izin vermedi.
KONYASPOR PES ETMEDİ
Aslan, 31'de golü buldu. Kerem'in pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Rashica, klas bir vuruşla takımını öne geçirdi: 0-1... 60'ta Oliveira'nın ortaladığı topa Icardi kafayla dokundu. Top çerçeveyi bulmadı. 62'de Paz'ın pasında topla buluşan Soner beraberlik golüne imza attı: 1-1. 75'te Mahir ile yüzde 100'lük gol pozisyonundan yararlanamadı. 81'de Muric'in ortasında Diouf kale önünden topu kafayla dışarı attı. 90+3'te Oğulcan'ın golü karşılaşmanın skorunu belirledi: 2-1.
KONYASPOR'U GEÇEMİYOR
Galatasaray'ın Süper Lig'in son 3 sezonunda da konuk olup puan alamadığı tek deplasman Konyaspor... Yeşil-Beyazlılar geçen sezon Galatasaray'ı 2-0'lık skorla mağlup etmişti.