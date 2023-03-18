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    Cimbom’un 14 maçlık tarihi serisi Konyaspor önünde sona erdi

    31’de Kerem ile öne geçen Sarı-Kırmızılılar 2. yarıda şoka girdi... Önce Soner skoru eşitledi. 90+3. dakikada Oğulcan Konya’ya 2023’teki ilk galibiyeti getirdi...

    Aslan yere ’seri’ldi

    Galatasaray, Konyaspor'a deplasmanda 2-1 kaybetti. Süper Lig'de üst üste 14 maç kazanan- Cimbom, 15. maçında kayıp yaşadı. Konyaspor maçı istekli başlayan taraftı. İlk dakikalarda rakip yarı alanda yaptığı presle G.Saray'ı hataya zorladılar. Ancak pozisyonlara giren taraf Galatasaray oldu. 22. dakikada Oliveira'nın pasıyla topla buluşan Icardi'nin ceza sahası dışından sert şutunda top az farkla dışarı çıktı. 28'de Boey'un ceza sahası içinden yaptığı sert şutta kaleci Sehic gole izin vermedi.



    KONYASPOR PES ETMEDİ
    Aslan, 31'de golü buldu. Kerem'in pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Rashica, klas bir vuruşla takımını öne geçirdi: 0-1... 60'ta Oliveira'nın ortaladığı topa Icardi kafayla dokundu. Top çerçeveyi bulmadı. 62'de Paz'ın pasında topla buluşan Soner beraberlik golüne imza attı: 1-1. 75'te Mahir ile yüzde 100'lük gol pozisyonundan yararlanamadı. 81'de Muric'in ortasında Diouf kale önünden topu kafayla dışarı attı. 90+3'te Oğulcan'ın golü karşılaşmanın skorunu belirledi: 2-1.



    KONYASPOR'U GEÇEMİYOR
    Galatasaray'ın Süper Lig'in son 3 sezonunda da konuk olup puan alamadığı tek deplasman Konyaspor... Yeşil-Beyazlılar geçen sezon Galatasaray'ı 2-0'lık skorla mağlup etmişti.



        CİMBOM'DAN KIRMIZI İSYANI
        Galatasaray Konyaspor ile deplasmanda oynadığı maçın ilk yarısında kırmızı kart bekledi. 15. dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Fransız oyuncu Leo Dubois, Ahmet Oğuz'un müdahalesiyle yerde kaldı. Galatasaraylı oyuncular, bu pozisyonda kırmızı kart bekledi. ancak Sarı-Kırmızılılar'ın beklediği karar çıkmadı. Galatasaray taraftarı hakemin kararına büyük tepki gösterdi. Sarı-Kırmızılı taraftarlar maçtan sonra sosyal medyadan yaptıkları paylaşımda hakem Zorbay Küçük'ü eleştirdi.



        ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ
        G.Saray Başkanı Dursun Özbek, "Zaniolo ve Icardi bizim için önemli oyuncular. Icardi için sezon sonunu beklemeliyiz. Taraftarın bu futbolcularla ilgili memnuniyetini görüyorum. Bu futbolcuların kalması için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.



        BERKAN KUTLU A.DEMİR'E KARŞI YOK
        Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk tarafından ilk 11'de görev verilen Berkan Kutlu cezalı duruma düştü. Mücadelenin 36. dakikasında sarı kart gören 25 yaşındaki futbolcu, haftaya oynanacak Adana Demirspor maçında takımdaki yerini alamayacak.



            ICARDI YOKLARI OYNADI!
            Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, Konyaspor deplasmanında takımın en kötü isimlerinden biriydi. Tecrübeli oyuncu, girdiği gol pozisyonlarında bir türlü topu kaleyle buluşturamadı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar da maçtan sonra yaptığı yorumlarda Icardi'yi eleştiri yağmuruna tuttu. Galatasaray'ın yıldızı Icardi, Konyaspor maçının özellikle ikinci yarısında müsait pozisyonlarda şut tercihleriyle dikkat çekti. Şut açısı bulduğu anda topa vurmayan ve sonrasında kötü tercihler yapan Mauro Icardi, özel hayatıyla da çok konuşuluyor. Arjantinli yıldız Icardi'nin Süper Lig'de oynadığı 14 maçta 9 gol ve 6 asisti bulunuyor.



            600 DAKİKA SONRA GOL ATTI
            Süper Lig'de 600 dakika sonra ilk golünü atan Konyaspor, Galatasaray maçındaki ilk isabetli şutunda ağları havalandırdı. 2023 yılındaki ilk galibiyetini alan Konyaspor, Galatasaray karşısında büyük bir sürprize imza attı.



            YILDIZLAR BU KEZ SUSKUN
            G.Saray'ın yıldızları Konya önünde etkisiz kaldı. Özellikle Mauro Icardi, Oliveira ve Zaniolo dün gösterdiği performanla büyük bir hayal kırıklığı yarattı.



                GEREKSİZ BİR GÜNDEM
                Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk 2-1 kaybettikleri Konyaspor karşılaşmasının ardından konuştu. Buruk, "Son bölümde kopmalar oldu. Elimizde olan bir maçı kaybettik. Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz"dedi. Buruk, Jorge Jesus'un play-off sözleriyle ilgli de "Play-off'la ilgili yorum yapmak zor. Onun kararını verecek olan federasyon. Ligin artık son 9-10 haftasında böyle bir şey olmayacağını herkes biliyor. Gereksiz bir gündem oluşturuluyor. Federasyon kararını vermiş, lig oynanıyor."dedi. Buruk, "Bu kadar acının içinde futbol nedir ki? Bundan bile bir şeyler çıkarmaya çalışan insanlar var. Tabii ki herkes hakkını isteyecek ancak bu durumda ligi kapatsalar 'eyvallah' diyeceğiz." ifadelerini kullandı.



                KAAN AYHAN İLK KEZ 11'DE
                Galatasaray'da sarı kart cezalısı Victor Nelsson'unyokluğunda Sassuolo'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan milli stoper Kaan Ayhan, Konyaspor karşısında bu sezon ilk kez 11'de başladı. 28 yaşındaki futbolcu maçın ilk yarısında iyi oynasa da 2. yarının sonlarındaki hatalarıyla dikkat çekti.

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