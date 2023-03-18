Cimbom’un 14 maçlık tarihi serisi Konyaspor önünde sona erdi





GEREKSİZ BİR GÜNDEM

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk 2-1 kaybettikleri Konyaspor karşılaşmasının ardından konuştu. Buruk, "Son bölümde kopmalar oldu. Elimizde olan bir maçı kaybettik. Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz"dedi. Buruk, Jorge Jesus'un play-off sözleriyle ilgli de "Play-off'la ilgili yorum yapmak zor. Onun kararını verecek olan federasyon. Ligin artık son 9-10 haftasında böyle bir şey olmayacağını herkes biliyor. Gereksiz bir gündem oluşturuluyor. Federasyon kararını vermiş, lig oynanıyor."dedi. Buruk, "Bu kadar acının içinde futbol nedir ki? Bundan bile bir şeyler çıkarmaya çalışan insanlar var. Tabii ki herkes hakkını isteyecek ancak bu durumda ligi kapatsalar 'eyvallah' diyeceğiz." ifadelerini kullandı.