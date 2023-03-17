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    Milan’ın aklı fikri Torreıra’da

    Milan, Galatasaray’ın Uruguaylı yıldızını yeni sezonda kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor. Bu arada İtalyan temsilcilerin Torreira'yı Süper Lig maçlarında izleyerek kulübe rapor gönderdiği öğrenildi.

    Milan’ın aklı fikri Torreıra’da
    Galatasaray flaş transferlere imza atarken kadrosundaki oyunculara da Avrupa'nın önemli kulüplerinden teklif geliyor. Galatasaray yönetimi sezon sonunda sadece transferler için değil, teklifler için de yoğun bir mesai harcayacak.

    İtalyan basınında çıkan haberlere göre Milan, Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira ile yakından ilgileniyor. İtalyan devinin bu transfer için 15 milyon euroluk bir bütçe ayırdığı öğrenildi. Milan'ın yaz döneminde Torreira için Galatasaray'ın kapısını çalması bekleniyor.

    Bu arada İtalyan temsilcilerin Torreira'yı Süper Lig maçlarında izleyerek kulübe rapor gönderdiği öğrenildi. Başarılı oyuncu, Galatasaray ile bu sezon 22 maça çıktı ve 1 asist yaptı.
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