Kartal’ın yeni hedefi Van den Boomen! Beşiktaş, Galatasaray'ın gözdesi için düğmeye bastı

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle geldi. Siyah- Beyazlılar, Galatasaray'ın da gündeminde olan Hollandalı merkez orta saha Branco Van den Boomen'i kadrosuna katmak için harekete geçti.



Fransa'da Toulouse forması giyen Branco Van den Boomen'in kulübü ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Bu yüzden Beşiktaş piyasa değeri 7 milyon Euro civarında olan orta saha oyuncusu için bonservis ücreti de ödemeyecek. Ancak bir miktar imza parası ödemesinin söz konusu olduğu iddia ediliyor.