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    • Spor
    • 16.03.2023 16:25
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    • 16.03.2023 16:25
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    Eksik Galatasaray Konya deplasmanında! İşte Okan Buruk'un 11'i

    Süper Lig'in lideri Galatasaray, zirvedeki yerini sağlamlaştırmak için Konyaspor karşısına çıkıyor. Galatasaray kazanması halinde 2 maç eksiği olan Fenerbahçe'nin 12 puan önünde olacak. Teknik direktör Okan Buruk, sahaya süreceği 11'i belirledi. İşte detaylar...

    Eksik Galatasaray Konya deplasmanında! İşte Okan Buruk’un 11’i

    Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, 26. hafta maçında deplasmanda Arabam.com Konyaspor ile karşılaşacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak.
    Eksik Galatasaray Konya deplasmanında! İşte Okan Buruk’un 11’i

    Ligde geride kalan 24 müsabakada 19 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 60 puan topladı. Galatasaray, 26. haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 1 maç fazlasıyla 9 puan önünde lider girdi.
    Eksik Galatasaray Konya deplasmanında! İşte Okan Buruk’un 11’i

    Konyaspor ise 24 müsabakada 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgi ile 31 puan aldı. Yeşil-beyazlı takım, 26. hafta öncesinde 8. sırada yer buldu.
        Eksik Galatasaray Konya deplasmanında! İşte Okan Buruk’un 11’i

        İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.
        Eksik Galatasaray Konya deplasmanında! İşte Okan Buruk’un 11’i

        G.SARAY'DA 3 KRİTİK EKSİK

        Sarı-kırmızılı ekipte 3 önemli futbolcu Arabam.com Konyaspor'a karşı forma giyemeyecek.
        Eksik Galatasaray Konya deplasmanında! İşte Okan Buruk’un 11’i

        Galatasaray'da sakatlığı bulunan Dries Mertens ve Fredrik Midtsjö ile sarı kart cezalısı Victor Nelsson, karşılaşmada takımlarındaki yerini alamayacak.
            Eksik Galatasaray Konya deplasmanında! İşte Okan Buruk’un 11’i

            İstanbul temsilcisinde Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Berkan Kutlu ise sarı kart görmeleri halinde, 27. haftadaki Adana Demirspor mücadelesi öncesi cezalı duruma düşecek.
            Eksik Galatasaray Konya deplasmanında! İşte Okan Buruk’un 11’i

            SON 17 RESMİ MAÇI KAZANDI

            Galatasaray, biri hükmen olmak üzere son 17 resmi maçından galip ayrıldı.
            Eksik Galatasaray Konya deplasmanında! İşte Okan Buruk’un 11’i

            Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde bileği bükülemeyen sarı-kırmızılı ekip, 23 Ekim 2022'de 2-2 sona eren Corendon Alanyaspor maçından sonra çıktığı tüm maçları kazandı.
                Eksik Galatasaray Konya deplasmanında! İşte Okan Buruk’un 11’i

                Ligde üst üste 14 maçını kazanan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda da çıktığı 3 mücadeleden galibiyetle ayrıldı. Galatasaray, bu süreçteki hükmen galibiyetini ligin 24. haftasında, depremler nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK'ye karşı aldı.
                Eksik Galatasaray Konya deplasmanında! İşte Okan Buruk’un 11’i

                Sarı-kırmızılılar, aldığı 14 galibiyetle Süper Lig'de üst üste en fazla maç kazanan takım rekorunun yeni sahibi oldu.
                Eksik Galatasaray Konya deplasmanında! İşte Okan Buruk’un 11’i

                GOL YOLLARI ETKİLİ, SAVUNMA GEÇİT VERMİYOR

                Galatasaray, Süper Lig'de en çok gol atan 2. takım olurken, kalesini en iyi savunan ekip olarak dikkati çekiyor.
                    Eksik Galatasaray Konya deplasmanında! İşte Okan Buruk’un 11’i

                    Ligde 51 gol atan (3'ü hükmen) sarı-kırmızılı ekip, bu alanda 58 golle zirvede olan Fenerbahçe'nin 7 gol gerisinde 2. sırada yer aldı.
                    Eksik Galatasaray Konya deplasmanında! İşte Okan Buruk’un 11’i

                    Söz konusu müsabakalarda 17 gol yiyen Galatasaray, ligdeki 19 takım arasında kalesinde en az gol gören takım oldu.
                    Eksik Galatasaray Konya deplasmanında! İşte Okan Buruk’un 11’i

                    DEPLASMANDA KALESİNİ GOLE KAPATIYOR

                    Sarı-kırmızılı takım, ligde deplasmanda yaptığı son 6 maçı kazanırken kalesinde sadece 1 gol gördü.
                        Eksik Galatasaray Konya deplasmanında! İşte Okan Buruk’un 11’i

                        Ligde son mağlubiyetini 15 Ekim 2022'de deplasmanda 2-1'lik skorla Yukatel Kayserispor karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 18 resmi maçta 17 galibiyet, 1 beraberlik aldı.
                        Eksik Galatasaray Konya deplasmanında! İşte Okan Buruk’un 11’i

                        Kayserispor mücadelesinden sonra dış sahada 6 maça çıkan "Cimbom" tüm maçlardan galibiyetle ayrıldı. A Spor'un haberine göre söz konusu süreçte 21 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 1 gole izin verdi.
                        Eksik Galatasaray Konya deplasmanında! İşte Okan Buruk’un 11’i

                        İşte G.Saray'ın Konyaspor maçı muhtemel 11'i

                        Muslera, Sacha Boey, Kaan Ayhan, Abdülkerim, Adekugbe, Torreira, Oliveira, Barış Alper, Juan Mata, Kerem, Icardi.
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                        Haberler Spor Eksik Galatasaray Konya deplasmanında! İşte Okan Buruk'un 11'i
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