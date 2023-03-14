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    Galatasaray, Avrupa futbolundaki en uzun seriye 3 maç uzalıkta

    Galatasaray Süper Lig'de son olarak Kasımpaşa'yı mağlup ederek üst üste 14. galibiyetini elde etti. 14’te 14 yapan ve rekor kıran Cimbom 3 maç daha kazanırsa Avrupa futbolundaki en uzun 10 seriden birisini yakalayacak.

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    Gözü artık 10’da

    Galatasaray Süper Lig'de son olarak Kasımpaşa'yı mağlup ederek üst üste 14. galibiyetini elde etti. Sarı-Kırmızılılar, bu seriyle birlikte Süper Lig rekoru kırdı. Galatasaray'ın yeni hedefi ise Avrupa'daki en uzun seriler listesinde yer alabilmek. Süper Lig dahil 8 büyük ligde en uzun galibiyet serisi alan takım Portekiz devi Benfica olarak dikkat çekiyor. Benfica ligde üst üste 29 maç kazanarak en iyi 10 takım arasında zirvede yer aldı. Listenin ikinci basamağında ise üst üste 22 lig maçı kazanan Hollanda ekibi PSV Eindhoven yer alıyor. Galatasaray, 3 maç daha kazanırsa üst üste en çok maç kazanan ilk 10 takım arasına ismini yazdıracak. 10 takım arasında Benfica, PSV Eindhoven, Ajax, Bayern Münih, Manchester City, Liverpool, Inter, Barcelona, Real Madrid ve Monaco yer alıyor.

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