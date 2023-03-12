Transferde sıcak saatler! Ozan Tufan, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’i arayarak...





ANTALYA FARKLI GEÇTİ

Antalyaspor ile Kayserispor arasında oynanan maçta ev sahibi Antalyaspor istediğini aldı. 4-0 kazanan Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 33 ve 68'de Haji Wright, 52'de Fredy ve 90+7'de Bertuğ Yıldırım kaydetti. Bu sonucun ardından Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor ligde 2 maç sonra kazandı ve 28 puana yükseldi. Üst üste ikinci yenilgisini alan Kayserispor ise 35 puanda kaldı. Antalyaspor, Süper Lig'de bir sonraki maçını 18 Mart'ta Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacak. Haftayı moralsiz kapatan Kayserispor da 19 Mart'ta Galatasaray ile deplasmanda 3 puan mücadelesi verecek.



HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında perşembe günü Sevilla ile Ülker Stadyumu'nda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı. Can Bartu Tesisleri'ndeki idman 1.5 saat sürdü.



KARA KARTAL TOFAŞ'I DAĞITTI!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 20. hafta maçında Beşiktaş Emlakjet, TOFAŞ'ı 105-85 gibi çok farklı bir skorla yendi. Günün ilk maçında ise Manisa BB, evinde Gaziantep Basketbol'u 69-65 mağlup etti.



MVP'LER DECK VE MONEKE

THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncuları (MVP), Real Madrid'in Arjantinli basketbolcusu Gabriel Deck ve Monaco'nun Nijeryalı oyuncusu Chima Moneke oldu. İki oyuncu da kariyerlerinde ilk kez bu ödüle layık görüldü.



HAMSIK GERI DÖNÜYOR

Futbola devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyan Trabzon'un yıldız ismi Marek Hamsik'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Görevinden istifa eden Abdullah Avcı'nın, "Onunla geleceği hakkında konuştuk, kendisi kararını duyuracaktır" açıklamasında bulunduğu tecrübeli ismin Adana Demir maçının kadrosunda yer alacağı öğrenildi.



LİVERPOOL 5 MAÇ SONRA LİGDE YENİLGİYİ TATTI

İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Liverpool deplasmanda Bournemouth'a 1-0 yenildi. Vitality Stadı'nda oynanan maçta ev sahibinin golünü 28'de Billing attı. Ayrıca Liverpool'da Salah 69'da bir penaltıdan faydalanamadı. Bu sonuçla Liverpool 5 maç aradan sonra yenilgi yaşadı, lig sonuncusu Bournemouth ise 2 maç sonra kazandı.



REAL SONRADAN AÇILDI 2 HAFTA SONRA GÜLDÜ

La Liga'nın 25. haftasında Real Madrid evinde karşılaştığı Espanyol'u 3-1'lik skorla mağlup etti. 8'de Joselu'nun golüyle 1-0 geriye düşen Real Madrid, 22'de Vinicius Junior ile eşitliği sağladı. 39'da Militao ile 90+3'te Asensio ev sahibine 3 puanı getirdi. Bu sonuçla birlikte Ancelotti ve öğrencileri ligde 2 hafta aranın ardından 3 puanla tanıştı.



NAPOLİ RAKİP TANIMIYOR ATALANTA'YI DA YIKTILAR

İtalya Serie A'nın 26. haftasında Napoli, evinde Atalanta'yı 2-0 yendi. Napoli, Kvicha Kvaratskhelia ile 60'ta 1-0 öne geçerken, 77'de Amir Rrahmani farkı 2'ye çıkardı. Atalanta'da Merih Demiral 44'te oyuna girdi. Lider Napoli puanını 68 yaparak, en yakın takipçisi Inter'in 18 puan önüne geçti. 12 maçın 6'sını kazanırsa şampiyon olacak.



RAFAEL NADAL'DAN ANLAMLI HAREKET

İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Türkiye Tenis Federasyonu'nun, depremlerden etkilenen çocuklar için başlattığı "Çocuklarımız Geleceğimizdir" projesine tişört ve raketini bağışlayarak destek verdi. Rafael Nadal, gönderdiği video mesajda, "Umarım en kısa zamanda her şey yoluna girer" ifadelerini kullandı.



FİLE DERBİSİ FENERBAHÇE'NİN

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Opet, sahasında derbide Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi. ilk seti 25-15'lik skorla kazanan Sarı- Lacivertliler 2. seti de 25-13'lük skorla alarak 2-0 öne geçti. Oyunda dengeyi kuramayan rakibi karşısında 3. seti de 25-17'lik skorla kazanan Fenerbahçe 3-0 galip ayrıldı.



OLAYLI MAÇTA KAZANAN YOK

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Göztepe ile Pendikspor karşılaştı. 37'de saha kenarı karıştı. Hakemin gösterdiği kırmızı kart, VAR'dan döndü. Sarı-kırmızılıların kaptanı İsmail Köybaşı ile Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü ile arasında kavga çıktı. Göztepe'de Ekrem Dağ, Pendik'te Osman Özköylü kırmızı gördü. Maç 1-1 bitti.

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