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    Transferde sıcak saatler! Ozan Tufan, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’i arayarak...

    İngiltere Championship ekibi Hull City’ye transfer olan Ozan Tufan’ın Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’i arayarak sezon sonunda Kara Kartal’a katılmak istediğini söylediği iddia edildi. İşte sizler için derlediğimiz 12 Mart tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Ozan’dan transfer çağrısı

    Fenerbahçe'den İngiltere Championship ekibi Hull City'ye transfer olan Ozan Tufan'la ilgli flaş iddia... Yıldız futbolcunun Şenol Güneş'i arayarak sezon sonunda Süper Lig'e dönmek istediğini ilettiği öne sürüldü. Ozan'ın görüşmede İngiltere'de uyum sorunundan rahatsız olduğunu söylediği öğrenildi. Şenol Güneş'in de eski öğrencisini takımına istediği, Hull City ile sezon sonunda görüşmelerin başlayacağı kaydedildi. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu takımda bu sezon 33 maçta forma giyen 27 yaşındaki oyuncu 4 kez gol sevinci yaşadı. Ozan'ın Hull City ile olan kontratı 2025 yılında sona erecek.



    ANKARAGÜCÜ'NÜN KONUĞU ALANYASPOR OLACAK
    Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Ankaragücü bugün kendi sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak. Eryaman Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak zorlu mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Başkent ekibi bu maç öncesinde topladığı 22 puanla 17. sırada yer alırken konuk takım ise 28 puanla 10. sırada bulunuyor.



    EDIN VISCA 8 MAÇ SONRA
    Karagümrük ile ligin ilk yarısında oynanan maç esnasında sakatlanan ve köprücük kemiğinde kırık oluşan Edin Visca, sakatlığını tamamen atlatmasına karşın fiziksel olarak hazır olmadığı için Ümraniye maçında şans bulamadı. Hafta başından itibaren takımla birlikte çalışan Boşnak yıldızın Adana Demir ile bugün oynanacak maç ilk 11'de başlaması bekleniyor. Visca, böylece 8 maç sonra 11 dönmüş olacak.



        LİNEKER AYAKLANMASI
        İngiliz medya kuruluşu BBC, eski futbolcu ve yorumcu Gary Lineker'in hükümet eleştirisi yaptıktan sonra yayınlara çıkmasını engelledikten sonra büyük bir kriz içerisine girdi. 62 yaşındaki eski efsane futbolcu Lineker, İçişleri Bakanlığı'nın göçmenlik politikasını 1930'ların Nazi Almanya'sına benzeten alaycı tweet attı. BBC yönetimi, paylaşımın kanalın tarafsızlık kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Lineker'in "Günün Maçı" programındaki görevini askıya aldı. BBC patronları sonra eski İngiliz forvete siyasi paylaşımlarından vazgeçmesini ya da BBC'den ayrılması gerektiğini söyledi. Lineker'e birçok ünlü isim destek mesajı yağdırırken, programın yardımcı sunucuları Ian Wright ve Alan Shearer, meslektaşlarıyla dayanışmada olduklarını göstermek için görevlerine devam etmeyeceklerini açıkladı.



        ÜÇLÜ SİSTEM CAN SIKIYOR
        Jorge Jesus'un Fenerbahçe'si 3 kulvarda yoluna devam ediyor. Ancak Avrupa'da Sevilla ile 2-0'lık yenilginin rövanşını oynayacak olan Fenerbahçe, Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde. Fenerbahçe bu sezon tüm kulvarlarda toplamda 5 yenilgi aldı. 4'ü 3'lü savunmayla oynadığında gelen yenilgilerdi. Fenerbahçe sadece Giresunspor'a 4'lü oynayıp yenildi. Bu arada büyük maçlarda 3'lü ile Fenerbahçe hiç başarılı olamadı.



        ANTALYA FARKLI GEÇTİ
        Antalyaspor ile Kayserispor arasında oynanan maçta ev sahibi Antalyaspor istediğini aldı. 4-0 kazanan Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 33 ve 68'de Haji Wright, 52'de Fredy ve 90+7'de Bertuğ Yıldırım kaydetti. Bu sonucun ardından Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor ligde 2 maç sonra kazandı ve 28 puana yükseldi. Üst üste ikinci yenilgisini alan Kayserispor ise 35 puanda kaldı. Antalyaspor, Süper Lig'de bir sonraki maçını 18 Mart'ta Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacak. Haftayı moralsiz kapatan Kayserispor da 19 Mart'ta Galatasaray ile deplasmanda 3 puan mücadelesi verecek.

        HAZIRLIKLAR BAŞLADI
        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında perşembe günü Sevilla ile Ülker Stadyumu'nda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı. Can Bartu Tesisleri'ndeki idman 1.5 saat sürdü.

        KARA KARTAL TOFAŞ'I DAĞITTI!
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 20. hafta maçında Beşiktaş Emlakjet, TOFAŞ'ı 105-85 gibi çok farklı bir skorla yendi. Günün ilk maçında ise Manisa BB, evinde Gaziantep Basketbol'u 69-65 mağlup etti.

        MVP'LER DECK VE MONEKE
        THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncuları (MVP), Real Madrid'in Arjantinli basketbolcusu Gabriel Deck ve Monaco'nun Nijeryalı oyuncusu Chima Moneke oldu. İki oyuncu da kariyerlerinde ilk kez bu ödüle layık görüldü.

        HAMSIK GERI DÖNÜYOR
        Futbola devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyan Trabzon'un yıldız ismi Marek Hamsik'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Görevinden istifa eden Abdullah Avcı'nın, "Onunla geleceği hakkında konuştuk, kendisi kararını duyuracaktır" açıklamasında bulunduğu tecrübeli ismin Adana Demir maçının kadrosunda yer alacağı öğrenildi.

        LİVERPOOL 5 MAÇ SONRA LİGDE YENİLGİYİ TATTI
        İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Liverpool deplasmanda Bournemouth'a 1-0 yenildi. Vitality Stadı'nda oynanan maçta ev sahibinin golünü 28'de Billing attı. Ayrıca Liverpool'da Salah 69'da bir penaltıdan faydalanamadı. Bu sonuçla Liverpool 5 maç aradan sonra yenilgi yaşadı, lig sonuncusu Bournemouth ise 2 maç sonra kazandı.

        REAL SONRADAN AÇILDI 2 HAFTA SONRA GÜLDÜ
        La Liga'nın 25. haftasında Real Madrid evinde karşılaştığı Espanyol'u 3-1'lik skorla mağlup etti. 8'de Joselu'nun golüyle 1-0 geriye düşen Real Madrid, 22'de Vinicius Junior ile eşitliği sağladı. 39'da Militao ile 90+3'te Asensio ev sahibine 3 puanı getirdi. Bu sonuçla birlikte Ancelotti ve öğrencileri ligde 2 hafta aranın ardından 3 puanla tanıştı.

        NAPOLİ RAKİP TANIMIYOR ATALANTA'YI DA YIKTILAR
        İtalya Serie A'nın 26. haftasında Napoli, evinde Atalanta'yı 2-0 yendi. Napoli, Kvicha Kvaratskhelia ile 60'ta 1-0 öne geçerken, 77'de Amir Rrahmani farkı 2'ye çıkardı. Atalanta'da Merih Demiral 44'te oyuna girdi. Lider Napoli puanını 68 yaparak, en yakın takipçisi Inter'in 18 puan önüne geçti. 12 maçın 6'sını kazanırsa şampiyon olacak.

        RAFAEL NADAL'DAN ANLAMLI HAREKET
        İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Türkiye Tenis Federasyonu'nun, depremlerden etkilenen çocuklar için başlattığı "Çocuklarımız Geleceğimizdir" projesine tişört ve raketini bağışlayarak destek verdi. Rafael Nadal, gönderdiği video mesajda, "Umarım en kısa zamanda her şey yoluna girer" ifadelerini kullandı.

        FİLE DERBİSİ FENERBAHÇE'NİN
        Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Opet, sahasında derbide Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi. ilk seti 25-15'lik skorla kazanan Sarı- Lacivertliler 2. seti de 25-13'lük skorla alarak 2-0 öne geçti. Oyunda dengeyi kuramayan rakibi karşısında 3. seti de 25-17'lik skorla kazanan Fenerbahçe 3-0 galip ayrıldı.

        OLAYLI MAÇTA KAZANAN YOK
        Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Göztepe ile Pendikspor karşılaştı. 37'de saha kenarı karıştı. Hakemin gösterdiği kırmızı kart, VAR'dan döndü. Sarı-kırmızılıların kaptanı İsmail Köybaşı ile Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü ile arasında kavga çıktı. Göztepe'de Ekrem Dağ, Pendik'te Osman Özköylü kırmızı gördü. Maç 1-1 bitti.

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        Haberler Spor Transferde sıcak saatler! Ozan Tufan, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’i arayarak...
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