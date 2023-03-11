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    • Spor
    • 11.03.2023 19:09
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    • 11.03.2023 19:09
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    Real Madrid Espanyol'u 3-1'le geçti! MAÇ ÖZETİ

    İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 25. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Espanyol'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk golü 8. dakikada Espanyol'un forveti Jose Luis Mato'dan geldi. Vinicius ile 22 dakikada beraberliği yakalayan ve 39. dakikada Eder Militao ile öne geçen Real Madrid ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. Ev sahibi takımın son golünü 90+3. dakikada Marco Asensio attı.

    takvim.com.tr
    Real Madrid Espanyol’u 3-1’le geçti!

    İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 25. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Espanyol'u 3-1 mağlup etti.

    Karşılaşmanın ilk golü 8. dakikada Espanyol'un forveti Jose Luis Mato'dan geldi.

    Vinicius ile 22 dakikada beraberliği yakalayan ve 39. dakikada Eder Militao ile öne geçen Real Madrid ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

    Ev sahibi takımın son golünü 90+3. dakikada Marco Asensio attı.

    Ligde 17. galibiyetini alan Real Madrid, 56 puanla 2. sıradaki yerini korudu.

    Espanyol ise 27 puanla 13. sırada kaldı.

    Lider Barcelona (62 puan) yarın akşam zorlu Athletic Bilbao deplasmanında sahaya çıkacak.

    BARÇA DUYURUSU!

    Öte yandan, Real Madrid Kulübü yaptığı yazılı açıklamada, hakemlerle ilgili bilgi almak için bir şirkete ödeme yapıp sportif anlamda kendine çıkar sağlamakla suçlanan ve savcılığın dava açma başvurusunda bulunduğu Barcelona'daki gelişmelerle ilgili yarın yönetim kurulunu acil toplayacağını duyurdu.

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