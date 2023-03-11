Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Arteta’nın gözdesi Sacha Boey! Arsenal'dan Galatasaray'ın bekine kıskaç

    Galatasaray’ın Fransız sağ beki Sacha Boey için Arsenal menajeri Mikel Arteta olumlu bir rapor verdi. Ada ekibi, Cimbom’un kapısını sezon sonunda çok iyi bir teklifle çalmaya hazırlanıyor.

    Arteta’nın gözdesi Sacha Boey

    SÜPER Lig'in lideri Galatasaray'da forma giyen Sacha Boey, Avrupa kulüplerinin transfer gündeminde yer almaya devam ediyor. Portekiz ve Fransa'dan talipleri olan 22 yaşındaki Fransız sağ bek için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal de harekete geçecek.



    SEZON SONU GÖRÜŞME
    SPORTING     Lizbon ve Marsilya'nın radarındaki Sacha Boey için Arsenal sezon sonunda teklif yapmayı planlıyor. Arsenal'i çalıştıran Mikel Arteta'nın Boey ile ilgili olumlu bir görüş bildirdiği ve Ada ekibinin Boey için Galatasaray'ın kapısını çalacağı öğrenildi.

    Topçular'ın Cimbom'a genç sağ bek ile ilgili cazip bir transfer teklifi yapmasının sürpriz olmayacağı da gelen haberler arasında.



    LYON REDDEDİLMİŞTİ
    DAHA     önce Ligue 1 ekiplerinden Lyon, Sacha Boey için Galatasaray'a 8 milyon euro ödemeyi taahhüt etmiş ancak Cimbom bu teklifi beğenmeyip, geri çevirmişti. Performansıyla teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasında yer alan Boey ile Galatasaray arasındaki sözleşme 30 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.

    Sacha Boey, bu sezon Galatasaray'da 21 karşılaşmada forma giydi ve 2 asistlik katkı yaptı. Rennes'ten kadroya dahil edilen Fransız oyuncu geçen sezon ise 19 maçta 1 gol kaydetmişti.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Davutoğlu’ndan Başkan Erdoğan yalanı!
    Haberler Spor Arteta’nın gözdesi Sacha Boey! Arsenal'dan Galatasaray'ın bekine kıskaç
        SON DAKİKA