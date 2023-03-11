Arteta’nın gözdesi Sacha Boey! Arsenal'dan Galatasaray'ın bekine kıskaç

SÜPER Lig'in lideri Galatasaray'da forma giyen Sacha Boey, Avrupa kulüplerinin transfer gündeminde yer almaya devam ediyor. Portekiz ve Fransa'dan talipleri olan 22 yaşındaki Fransız sağ bek için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal de harekete geçecek.
SEZON SONU GÖRÜŞME
SPORTING Lizbon ve Marsilya'nın radarındaki Sacha Boey için Arsenal sezon sonunda teklif yapmayı planlıyor. Arsenal'i çalıştıran Mikel Arteta'nın Boey ile ilgili olumlu bir görüş bildirdiği ve Ada ekibinin Boey için Galatasaray'ın kapısını çalacağı öğrenildi.
Topçular'ın Cimbom'a genç sağ bek ile ilgili cazip bir transfer teklifi yapmasının sürpriz olmayacağı da gelen haberler arasında.
LYON REDDEDİLMİŞTİ
DAHA önce Ligue 1 ekiplerinden Lyon, Sacha Boey için Galatasaray'a 8 milyon euro ödemeyi taahhüt etmiş ancak Cimbom bu teklifi beğenmeyip, geri çevirmişti. Performansıyla teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasında yer alan Boey ile Galatasaray arasındaki sözleşme 30 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.
Sacha Boey, bu sezon Galatasaray'da 21 karşılaşmada forma giydi ve 2 asistlik katkı yaptı. Rennes'ten kadroya dahil edilen Fransız oyuncu geçen sezon ise 19 maçta 1 gol kaydetmişti.