Arteta’nın gözdesi Sacha Boey! Arsenal'dan Galatasaray'ın bekine kıskaç





SEZON SONU GÖRÜŞME

SPORTING Lizbon ve Marsilya'nın radarındaki Sacha Boey için Arsenal sezon sonunda teklif yapmayı planlıyor. Arsenal'i çalıştıran Mikel Arteta'nın Boey ile ilgili olumlu bir görüş bildirdiği ve Ada ekibinin Boey için Galatasaray'ın kapısını çalacağı öğrenildi.



Topçular'ın Cimbom'a genç sağ bek ile ilgili cazip bir transfer teklifi yapmasının sürpriz olmayacağı da gelen haberler arasında.