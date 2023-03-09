Sevilla maçını 20’ye yakın kulübün temsilcileri Sanchez Pizjuan Stadı’nda izleyecek





ARDA GÜLER IÇIN EN ÖNEMLİ SINAV

Aynı şekilde Fenerbahçe ve Türk futbolunun gözbebeği olan Arda Güler de kariyerinin en önemli maçlarından birisine çıkacak. 5 büyük ligden birçok önemli kulübün 18 yaşındaki yıldızı takip edeceği belirtiliyor. Bu akşam Fenerbahçeli futbolcuların Sevilla deplasmanında göstereceği performans, sezon sonu gelecek olası tekliflere direkt olarak etki edecek.



KANARYA AVANTAJ PEŞİNDE

Gruptan yenilgisiz lider olarak çıkan Fenerbahçe bu akşam Sevilla önünde tur için avantajlı bir sonuç arayacak.

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