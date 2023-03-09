Haydi üçlü çekelim! Temsilcilerimiz Avrupa'da sahne alıyor





F.BAHÇE MAĞLUP

THY EuroLeague'in 27. haftasında Fenerbahçe Beko, Maccabi Tel Aviv'e deplasmanında 78-74 yenildi. Son periyota 15 sayı yenik giren F.Bahçe bitime 39 saniye kala farkı 1'e indirdi fakat sonunu getiremedi. Kanarya 26 maçta 10. yenilgisini aldı. Sarı-Lacivertliler 10 Mart'ta Barcelona'yı konuk edecek.



MUSLERA TAKIMLA ÇALIŞTI

Ligde Kasımpaşa ile karşılaşacak Galatasaray dünkü idmanını Nef Stadı'nda yaptı İdmana sakatlığını atlatan Fernando Muslera da katıldı.



AHMET AĞAOĞLU ADAYLIK İÇİN NABIZ YOKLUYOR

Trabzonspor'da geçtiğimiz hafta başkanlık görevinden istifa eden eski Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun yeniden aday olmaya sıcak baktığı öğrenildi. Liste hazırlığı yapan ve kaynak arayan Ağaoğlu'nun kararını yakın zamanda açıklaması bekleniyor.



TRABZONSPOR'DA SICAK PARA ARAYIŞI

Trabzonspor'da geçmişe dönük ödemelerin birikmesi nedeniyle Mart ayı içerisinde yaklaşık 250 milyon TL'lik bir rakamın ödenmesi gerekiyor. Bu ay içerisinde aynı zamanda bir seçimli Olağanüstü Genel Kurul'un yapılacak olması nedeniyle kongre süreci sonrasında seçilecek olan yönetimin en büyük sınavı bu rakamı karşılamak olacak. Geçmişe dönük olarak oyuncu alacaklarının birikmesi, sezon başı transfer edilen bazı oyuncuların bonservis taksitlerinin bir bölümünün gelmesi ve prim alacaklarının bulunması nedeniyle biriken bu rakamın sadece Mart ayı içerisinde olması, bir sonraki ay içinde kısa vadeli borçların oluşması ekonomik olarak kulüp için sıkıntılı bir süreci barındırıyor. Yunus Emre SEL



PLAY-OFF MÜMKÜN DEĞİL

TFF Başkanı, Mehmet Büyükekşi yaptığı açıklamada bu sezon play-off'un uygulanmayacağını söyledi. TFF Başkanı, "Sezon devam ederken kural değiştirilir mi? Maç oynanıyor, sen 70. dakikada 'dur, ben kuralı değiştirmek istiyorum' diyorsun. Böyle şey olmaz. Sezon nasıl başladıysa öyle bitecek. Gündemimizde playoff ya da benzeri bir konu yok" ifadelerini kullandı. Başkan Büyükekşi, kendisine yöneltilen gelecek sezon yabancı kuralının durumu ile ilgili gelen soruya da "Daha netleşen bir şey yok" şeklinde yanıt verdi.



AANHOLT PSV'DE KALDI

G.Saray devre arasında PSV Eindhoven'a sezon sonuna kadar kiraladığı Patrick Van Aanholt'un gelecek sezon da Hollanda ekibinde kiralık kalacağını duyurdu. Sarı-Kırmızılı kulüple geçen sezon başında 3 yıllık anlaşan Van Aanholt böylece G.Saray'a geri dönmeden ayrılacak.



MANİSA UZATMADA GÜLDÜ

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Bodrum'u ağırlayan Manisa, 23'te 1-0 geri düştüğü maçı uzatmalarda bulduğu gollerle 2-1 kazandı. 23'te konuk takım öne geçti. Ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Cenk'in dar açıdan sert şutunda top ağlarla buluştu. 90+3'te Adem'in kafasında kaleciden dönen topu takip eden Domgjonas skoru eşitledi. 90+6'da 6 pas içinde Anıl Koç takımına galibiyeti getirdi. Diğer maçlarda Keçiören, Erzurum'u 1-0 yendi. Gençlerbirliği ile Denizli 0-0 berabere kaldı.



MASON MOUNT YARIŞINA NEWCASTLE DA KATILDI

İngiliz basını Liverpool'dan sonra Newcastle United'ın da Chelsea'nin yıldız orta sahası Mason Mount'ı transfer etmek için devreye girdiğini iddia etti. 24 yaşındaki on numaranın Chelsea ile olan kontratı 2024 yılında sona erecek. Mount bu sezon Maviler ile çıktığı 32 karşılaşmada 3 gol, 6 asistlik performans ortaya koydu.



BOLUSPOR SERİ GALİBİYETLER PEŞİNDE

Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor'un Teknik Direktörü Muzaffer Bilazer dünkü idman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu. Takımın hedefleri doğrultusunda çalışmalarına devam ettiğini belirten Bilazer, "Takımın gücüne inanıyorum. Umarım arzuladığımız, hedeflediğimiz noktaya seri galibiyetlerle ulaşırız" diye konuştu.



POTANIN PERİLERİ'NİN RAKİPLERİ BELLİ OLDU

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası'nda grubu belli oldu. Potanın Perileri, D Grubu'nda Slovakya, Macaristan ve Sırbistan'la karşılaşacak. Turnuva Slovenya ve İsrail'in ortaklaşa ev sahipliğinde 15-25 Haziran'da oynanacak. 4 grup lideri direkt son 8'e kalacak. İkinci ve üçüncüler çapraz eşleşecek.



GAZİANTEP EVİNE AVANTAJLA DÖNÜYOR

FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nın çeyrek final ilk maçında sahne alan Gaziantep Basketbol, deplasmandan galibiyetle döndü. Polonya'nın Anwil takımı ile karşılaşan temsilcimiz, rakibini 85-84 mağlup etti. Rövanş karşılaşması 15 Mart'ta oynanacak. Gaziantep Basketbol maçı kazandığı takdirde turnuvada adını yarı finale yazdıracak.

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