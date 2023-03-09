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    Haydi üçlü çekelim! Temsilcilerimiz Avrupa'da sahne alıyor

    Bu akşam Avrupa’da 3 temsilcimiz son 16 turunda çok önemli maçlara çıkacak. Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe, Sevilla ile İspanya’da kozlarını paylaşacak. Konferans Ligi’nde ise Başakşehir, Belçika’da Gent’le, Sivasspor ise İtalya’da Fiorentina ile karşılaşacak. Tüm maçlar 23.00’te başlayacak. İşte sizler için derlediğimiz 9 Mart tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Haydi üçlü çekelim

    Türk futbolu bu akşam Avrupa'da çok önemli sınavlara çıkacak. Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, zor günler geçirse de İspanyol futbolunun ekol ekiplerinden biri olan Sevilla ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı- Lacivertliler, Sanchez Pizjuan Stadı'nda saat 23.00'te başlayacak maçta çeyrek final için avantajlı bir skor yakalamaya çalışacak. Mücadelede Fransız hakem François Letexier düdük çalacak. Fener 2007-2008 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde rakibini unutulmaz maçlar sonrası eleyerek adını son 8 takım arasına yazdırmıştı. Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Başakşehir ise Belçika ekibi Gent'e konuk olacak. Estonyalı hakem Kristo Tohver'in yöneteceği maç 23.00'te start alacak. Sivasspor da İtalya'da Fiorentina ile kozlarını paylaşacak. Yine 23.00'te başlayacak olan maçta Arnavut hakem Enea Jorgji düdük çalacak.



    MERTENS'TEN ÇİN'E 'HAYIR'
    Lider Galatasaray'ın en önemli silahlarından biri olan Dries Mertens'in geleceği merak konusu. Sezon sonunda Sarı-Kırmızılılar'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Belçikalı yıldızla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Mertens'in Çin'den çok önemli teklifler aldığı ancak Galatasaray'da mutlu olduğu için 'hayır' yanıtını verdiği belirlendi. 35 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde yer alan 1 yıllık opsiyonun kısa süre içinde devreye sokulması bekleniyor. Teknik direktör Okan Buruk'un da Mertens'in takımda kalması yönünde yönetime rapor sunduğu da gelen bilgiler arasında. Bu sezon parçalı formayla 22 maça çıkan yıldız futbolcu 6 gol ve 3 asistle 9 gole direkt katkı yaptı.



    DUYGUSAL VEDALAŞMA
    Teknik direktörlük görevinden istifa eden Abdullah Avcı, Trabzon'dan ayrılmadan önce yönetimle vedalaştı. Trabzonspor'da yaşattığı başarılardan ötürü teşekkür edildi. Bordo- mavili kulübün sosyal medya hesabından Avcı için teşekkür videosu yayımlanarak, "Ben dingin denize değil, Karadeniz'in dalgalı denizine çıktım' ifadesiyle başladı hikayemiz... 1'i Süper Lig, 2'si ise Süper Kupa olmak üzere üç tertemiz kupa ve nice zaferler için teşekkürler Abdullah Avcı" ifadeleri kullanıldı.



        MİLLİ MAÇ HAVASINDA OLACAK
        UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında bugün İtalya'da Fiorentina'ya konuk olacak Demir Grup Sivasspor'da teknik patron Rıza Çalımbay, "Dikkatli bir şekilde oynayıp buradan istediğimiz bir avantajla dönmek istiyoruz. Bunu yapacak güçte bir takımız. Ben takımıma güveniyorum" şeklinde konuştu.

        RAKİBİMİZ ÇOK FORMDA
        Zor bir takıma karşı oynayacaklarını söyleyen tecrübeli hoca, "Son maçlara bakıldığı zaman çok formda bir takımla maç yapacağız. Biz üç seneden beri de Avrupa'ya gidiyoruz, çok güzel de maçlar oynadık. İyi yerlere kadar da geldik. Disiplinli oynamalıyız. Milli maç havasında oynayacağız" ifadelerini kullandı.



        ANA HEDEFİMİZ KUPAYI ALMAK
        Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında bugün Gent ile karşılaşacak. Teknik direktör Emre Belözoğlu şu ifadeleri kullandı: Her iki takım için de zor bir maç olacak. Biz çok zorlu bir ligin temsilcisi olarak buraya geldik. Şu an 3 Türk takımı Avrupa'da mücadele ediyor. Konferans Ligi'nde önemli takımları yenerek buraya geldik.

        EN BÜYÜK FELAKETİ YAŞADIK
        İki taraf için de zorlu olacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi ana hedeflerimizden birisi. Bu turu geçip, çeyrek finale kalmak istiyoruz. Dünyada son 100 yılda yaşanan en büyük felaketi ülkemiz yaşadı. Acımız hala taze. Lige verilen ara oyunumuzu hantallaştıracaktır, atlatmalıyız.



        ÜLKER STADI ÇOK KÖTÜ NEF STADI ÇOK SAĞLAM
        Jeofizik yüksek mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, stadların deprem karnesini çıkartıp not verdi. Ahmet Ercan, "Deprem anında seyirciler ne yapmalı? 'Otur oturduğun yerde' diyeceksiniz. Çünkü stadyumda kaçış başladığı anda kitlesel ölümler olur" diye konuştu. Galatasaray'ın maçlarını oynadığı Nef Stadyumu, Atatürk Olimpiyat Stadı ve Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın zemininin çok sağlam olduğunu söyleyen Ahmet Ercan, Fenerbahçe'nin maçlarını oynadığı Ülker Stadyumu'nun zeminini ise çok kötü olduğunu söyledi. Vodafone Park'ın orta kötü olduğunu söyleyen Ercan, Trabzon Akyazı Stadyumu'nun zemininin de iyi olmadığını ifade etti.



            EFES BİTİREMEDİ
            THY EuroLeague'in 27. haftasında Anadolu Efes, Kızılyıldız'a farklı mağlup oldu. Temsilcimiz ilk periyotu önde kapatırken, son çeyreğe kadar başa baş oynadı. Lacivertbeyazlılar, son bölümde ise havlu atarak sahadan 94-75 yenik ayrıldı. Efes, 26 maçın 13'ünü kaybetti. Temsilcimiz 10 Mart'ta Maccabi ile oynayacak.



            F.BAHÇE MAĞLUP
            THY EuroLeague'in 27. haftasında Fenerbahçe Beko, Maccabi Tel Aviv'e deplasmanında 78-74 yenildi. Son periyota 15 sayı yenik giren F.Bahçe bitime 39 saniye kala farkı 1'e indirdi fakat sonunu getiremedi. Kanarya 26 maçta 10. yenilgisini aldı. Sarı-Lacivertliler 10 Mart'ta Barcelona'yı konuk edecek.

            MUSLERA TAKIMLA ÇALIŞTI
            Ligde Kasımpaşa ile karşılaşacak Galatasaray dünkü idmanını Nef Stadı'nda yaptı İdmana sakatlığını atlatan Fernando Muslera da katıldı.

            AHMET AĞAOĞLU ADAYLIK İÇİN NABIZ YOKLUYOR
            Trabzonspor'da geçtiğimiz hafta başkanlık görevinden istifa eden eski Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun yeniden aday olmaya sıcak baktığı öğrenildi. Liste hazırlığı yapan ve kaynak arayan Ağaoğlu'nun kararını yakın zamanda açıklaması bekleniyor.

            TRABZONSPOR'DA SICAK PARA ARAYIŞI
            Trabzonspor'da geçmişe dönük ödemelerin birikmesi nedeniyle Mart ayı içerisinde yaklaşık 250 milyon TL'lik bir rakamın ödenmesi gerekiyor. Bu ay içerisinde aynı zamanda bir seçimli Olağanüstü Genel Kurul'un yapılacak olması nedeniyle kongre süreci sonrasında seçilecek olan yönetimin en büyük sınavı bu rakamı karşılamak olacak. Geçmişe dönük olarak oyuncu alacaklarının birikmesi, sezon başı transfer edilen bazı oyuncuların bonservis taksitlerinin bir bölümünün gelmesi ve prim alacaklarının bulunması nedeniyle biriken bu rakamın sadece Mart ayı içerisinde olması, bir sonraki ay içinde kısa vadeli borçların oluşması ekonomik olarak kulüp için sıkıntılı bir süreci barındırıyor. Yunus Emre SEL

            PLAY-OFF MÜMKÜN DEĞİL
            TFF Başkanı, Mehmet Büyükekşi yaptığı açıklamada bu sezon play-off'un uygulanmayacağını söyledi. TFF Başkanı, "Sezon devam ederken kural değiştirilir mi? Maç oynanıyor, sen 70. dakikada 'dur, ben kuralı değiştirmek istiyorum' diyorsun. Böyle şey olmaz. Sezon nasıl başladıysa öyle bitecek. Gündemimizde playoff ya da benzeri bir konu yok" ifadelerini kullandı. Başkan Büyükekşi, kendisine yöneltilen gelecek sezon yabancı kuralının durumu ile ilgili gelen soruya da "Daha netleşen bir şey yok" şeklinde yanıt verdi.

            AANHOLT PSV'DE KALDI
            G.Saray devre arasında PSV Eindhoven'a sezon sonuna kadar kiraladığı Patrick Van Aanholt'un gelecek sezon da Hollanda ekibinde kiralık kalacağını duyurdu. Sarı-Kırmızılı kulüple geçen sezon başında 3 yıllık anlaşan Van Aanholt böylece G.Saray'a geri dönmeden ayrılacak.

            MANİSA UZATMADA GÜLDÜ
            Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Bodrum'u ağırlayan Manisa, 23'te 1-0 geri düştüğü maçı uzatmalarda bulduğu gollerle 2-1 kazandı. 23'te konuk takım öne geçti. Ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Cenk'in dar açıdan sert şutunda top ağlarla buluştu. 90+3'te Adem'in kafasında kaleciden dönen topu takip eden Domgjonas skoru eşitledi. 90+6'da 6 pas içinde Anıl Koç takımına galibiyeti getirdi. Diğer maçlarda Keçiören, Erzurum'u 1-0 yendi. Gençlerbirliği ile Denizli 0-0 berabere kaldı.

            MASON MOUNT YARIŞINA NEWCASTLE DA KATILDI
            İngiliz basını Liverpool'dan sonra Newcastle United'ın da Chelsea'nin yıldız orta sahası Mason Mount'ı transfer etmek için devreye girdiğini iddia etti. 24 yaşındaki on numaranın Chelsea ile olan kontratı 2024 yılında sona erecek. Mount bu sezon Maviler ile çıktığı 32 karşılaşmada 3 gol, 6 asistlik performans ortaya koydu.

            BOLUSPOR SERİ GALİBİYETLER PEŞİNDE
            Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor'un Teknik Direktörü Muzaffer Bilazer dünkü idman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu. Takımın hedefleri doğrultusunda çalışmalarına devam ettiğini belirten Bilazer, "Takımın gücüne inanıyorum. Umarım arzuladığımız, hedeflediğimiz noktaya seri galibiyetlerle ulaşırız" diye konuştu.

            POTANIN PERİLERİ'NİN RAKİPLERİ BELLİ OLDU
            A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası'nda grubu belli oldu. Potanın Perileri, D Grubu'nda Slovakya, Macaristan ve Sırbistan'la karşılaşacak. Turnuva Slovenya ve İsrail'in ortaklaşa ev sahipliğinde 15-25 Haziran'da oynanacak. 4 grup lideri direkt son 8'e kalacak. İkinci ve üçüncüler çapraz eşleşecek.

            GAZİANTEP EVİNE AVANTAJLA DÖNÜYOR
            FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nın çeyrek final ilk maçında sahne alan Gaziantep Basketbol, deplasmandan galibiyetle döndü. Polonya'nın Anwil takımı ile karşılaşan temsilcimiz, rakibini 85-84 mağlup etti. Rövanş karşılaşması 15 Mart'ta oynanacak. Gaziantep Basketbol maçı kazandığı takdirde turnuvada adını yarı finale yazdıracak.

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            Devreye Amerika girdi
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