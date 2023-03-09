Beşiktaş'tan Dele Alli kararı! Sezon sonuna kadar...





GÜNEŞ'TEN PLAY-OFF AÇIKLAMASI

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş Playoff'la ilgili "Puan silmek, puan kazandırmak... Bunlar sezon başında yapılan şeylerdir. Sezon ortasında yapılan her şey hatadır. Ama olağanüstü bir olay olduğu için saygıyla karşılıyoruz" dedi.

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