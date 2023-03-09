Beşiktaş'tan Dele Alli kararı! Sezon sonuna kadar...

Beşiktaş'ın İngiltere Premier Lig ekibi Everton'dan büyük umutlarla transfer ettiği Dele Alli ile ilgli flaş bir iddia ortaya atıldı. Siyah-Beyazlı takımın Teknik Direktörü Şenol Güneş'in şu ana kadar sergilediği performansla vasatı aşamayan 26 yaşındaki futbolcuyu artık kadroda düşünmediği öne sürüldü. Başkan Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Şenol Güneş ve yöneticilerin yoğun ilgisine rağmen beklenen çıkışı yapamayan İngiliz futbolcunun sezon sonuna kadar Ankaragücü maçında olduğu gibi çoğu mücadeleyi tribünden takip etmesi bekleniyor. Merkez orta saha, 10 numara ve orta sahanın sol tarafında görev alabilen İngiliz yıldız Siyah- Beyazlı forma altında bu sezon 17 maçta süre aldı. Yıldız futbolcu bu karşılaşmalarda takımına 3 gollük skor katkısında bulunmuştu. Kiralık sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Dele Alli Everton'a geri dönecek.
GÜNEŞ'İN KOZU MAXIM
Beşiktaş'ın Gaziantep'ten transfer ettiği ve ilk maçına Ankaragücü formasıyla çıkan Maxim'in Teknik Direktör Şenol Güneş tarafından Süper Lig'de pazar günü deplasmanda oynanacak Medipol Başakşehir maçında ilk 11'de görevlendireceği öğrenildi.
GÜNEŞ'TEN PLAY-OFF AÇIKLAMASI
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş Playoff'la ilgili "Puan silmek, puan kazandırmak... Bunlar sezon başında yapılan şeylerdir. Sezon ortasında yapılan her şey hatadır. Ama olağanüstü bir olay olduğu için saygıyla karşılıyoruz" dedi.