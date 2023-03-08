Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışında dikkat çeken istatistik! 1959'dan bu yana...





YÜZDE YÜZ BAŞARI SAĞLADI

İstatistiklere göre de Cimbom zirveyi ezeli rakibine kaptırmayacak ve şampiyonluğa ulaşacak. Süper Lig'in bugüne kadar oynanan tüm sezonlarını mercek altına alan TAKVİM çok flaş bir ayrıntıyı ortaya çıkardı. 1959'dan bu yana Galatasaray lider, Fenerbahçe ise ikinci sırada 8 kez 24. haftayı tamamladı. Ve bu sezonların tamamında Sarı-Kırmızılılar hedefe ulaştı. Son olarak 2011-12 sezonunda 24 hafta sonunda Cimbom 51 puanla zirvede, Kanarya ise 58 puanla ikinci sırada yer aldı. Normal sezonu lider olarak tamamlayan Galatasaray playoff sonrasında şampiyonluk ipini göğüsledi.