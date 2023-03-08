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    Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışında dikkat çeken istatistik! 1959'dan bu yana...

    1959’dan bu yana 8 kez Galatasaray lider, Fenerbahçe ise ikinci sırada2 4. haftayı tamamladı. Bu sezonların tamamında Sarı-Kırmızılılar şampiyonluğu ezeli rakibine kaptırmadı.

    Takvim
    8 kez yaptı sıra geldi 9’a
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    Süper Lig'de üst üste 13 maç kazanarak tarihe geçen bir performansa imza atan Galatasaray şampiyonluk yürüyüşünü sürdürüyor. En yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde yer alan Sarı- Kırmızılılar sezon sonunda 23. kez mutlu sona ulaşmanın hesaplarını yapıyor.



    YÜZDE YÜZ BAŞARI SAĞLADI
    İstatistiklere göre de Cimbom zirveyi ezeli rakibine kaptırmayacak ve şampiyonluğa ulaşacak. Süper Lig'in bugüne kadar oynanan tüm sezonlarını mercek altına alan TAKVİM çok flaş bir ayrıntıyı ortaya çıkardı. 1959'dan bu yana Galatasaray lider, Fenerbahçe ise ikinci sırada 8 kez 24. haftayı tamamladı. Ve bu sezonların tamamında Sarı-Kırmızılılar hedefe ulaştı. Son olarak 2011-12 sezonunda 24 hafta sonunda Cimbom 51 puanla zirvede, Kanarya ise 58 puanla ikinci sırada yer aldı. Normal sezonu lider olarak tamamlayan Galatasaray playoff sonrasında şampiyonluk ipini göğüsledi.



    ŞAMPİYONLUĞU HİÇ BIRAKMADI
    Sarı-Kırmızılılar ayrıca 2005-2006, 1998-1999, 1997-1998, 1996-1997, 1993-1994, 1972- 1973 ve 1961-1962 sezonlarında da yine ezeli rakibiyle girdiği mücadeleyi kazanmayı başardı. Hafta sonu sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Galatasaray rakibini yenmesi halinde seriyi 14 maça çıkarak ve Süper Lig rekorunun yeni sahibi olacak.

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