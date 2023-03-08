Fenerbahçe’nin Sevilla kadrosu açıklandı!

Sarı-lacivertliler, Sevilla mücadelesine 4 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sakatlığı bulunan Luan Peres'in yanı sıra UEFA'ya isimleri bildirilmeyen Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski ve Serdar Dursun karşılaşmada yer alamayacak.
Ara transfer döneminde ekibe dahil edilen Jayden Oosterwolde ve Samet Akaydın ise kadroda yer buldu.
Kadroda yer alan futbolcular şöyle;
"Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Attila Szalai, Samet Akaydın, Jayden Oosterwolde, Serdar Aziz, Bright Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Willian Arao, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, Lincoln Henrique, Arda Güler, Emre Mor, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Michy Batshuayi, Enner Valencia, Joao Pedro, Joshua King."
Ara transfer döneminde ekibe dahil edilen Jayden Oosterwolde ve Samet Akaydın ise kadroda yer buldu.
Kadroda yer alan futbolcular şöyle;
"Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Attila Szalai, Samet Akaydın, Jayden Oosterwolde, Serdar Aziz, Bright Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Willian Arao, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, Lincoln Henrique, Arda Güler, Emre Mor, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Michy Batshuayi, Enner Valencia, Joao Pedro, Joshua King."