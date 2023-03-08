Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 08.03.2023 15:56
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.03.2023 15:56
    ABONE OL

    Fenerbahçe'nin Sevilla kadrosu açıklandı!

    Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında yarın akşam deplasmanda İspanya temsilcisi Sevilla ile oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosu belli oldu.

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe’nin Sevilla kadrosu açıklandı!
    Sarı-lacivertliler, Sevilla mücadelesine 4 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sakatlığı bulunan Luan Peres'in yanı sıra UEFA'ya isimleri bildirilmeyen Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski ve Serdar Dursun karşılaşmada yer alamayacak.

    Ara transfer döneminde ekibe dahil edilen Jayden Oosterwolde ve Samet Akaydın ise kadroda yer buldu.

    Kadroda yer alan futbolcular şöyle;

    "Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Attila Szalai, Samet Akaydın, Jayden Oosterwolde, Serdar Aziz, Bright Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Willian Arao, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, Lincoln Henrique, Arda Güler, Emre Mor, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Michy Batshuayi, Enner Valencia, Joao Pedro, Joshua King."
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Devreye Amerika girdi
    Haberler Spor Fenerbahçe'nin Sevilla kadrosu açıklandı!
        SON DAKİKA