Trabzonspor’da son 6 sezondaki en formsuz hücum hattı ortaya çıktı

Bu sezon Süper Lig'de 24 hafta sonunda şampiyonluk yarışının çok uzağında kalan, Avrupa defterini de kapatan Trabzonspor'da en büyük hayal kırıklığı golcülerde yaşandı. Umut Bozok ve Maxi Gomez, Cornelius'un ayrılığı sonrası büyük umutlarla kadroya dahil oldu. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'in gol kralı olan Umut Bozok ile Uruguaylı Maxi Gomez ve devre arasında takımdan ayrılan Djaniny, gol yollarında beklentilerin uzağında kaldı. Bordo-Mavili takım bu sezon Süper Lig'de oynadığı 24 maçta toplamda 35 gol atarken forvet oyuncuları sadece 6 gol bulabildi.