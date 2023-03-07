Trabzonspor’da son 6 sezondaki en formsuz hücum hattı ortaya çıktı

Bu sezon Süper Lig'de 24 hafta sonunda şampiyonluk yarışının çok uzağında kalan, Avrupa defterini de kapatan Trabzonspor'da en büyük hayal kırıklığı golcülerde yaşandı. Umut Bozok ve Maxi Gomez, Cornelius'un ayrılığı sonrası büyük umutlarla kadroya dahil oldu. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'in gol kralı olan Umut Bozok ile Uruguaylı Maxi Gomez ve devre arasında takımdan ayrılan Djaniny, gol yollarında beklentilerin uzağında kaldı. Bordo-Mavili takım bu sezon Süper Lig'de oynadığı 24 maçta toplamda 35 gol atarken forvet oyuncuları sadece 6 gol bulabildi.
UMUT'UN İKİ GOLÜ VAR
Takımdan ayrılan Djaniny gol atamazken Umut Bozok 2, Maxi Gomez ise 4 gol kaydetti. Trabzonspor'da böylelikle son 6 sezondaki en formsuz hücum hattı ortaya çıktı. Bordo-Mavililer'in şampiyonluğu ile tamamlanan geçen sezonun ilk 24 maçında ise durum çok farklıydı. Toplamda 42 gol kaydeden Bordo- Mavililer'de Andreas Cornelius 11 ve Djaniny 5 gol olmak üzere toplamda 16 gol ile takımına katkı sağladılar.