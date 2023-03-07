İngiliz medyasından Galatasaray taraftarını heyecanladıran Firmino iddiası





PSV'DEN AANHOLT İÇİN TRANSFER HAMLESI

G.Saray takımında yabancı sınırı ve düşük performansı sebebiyle Hollanda ekibi PSV Eindhoven'a kiralanan Patrick van Aanholt konusunda flaş gelişmeler yaşandı. Hollanda basını, PSV'nin Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a kiraladığı sol bek Philipp Max'ın zorunlu satın alma opsiyonunun devreye girdiğini ve oyuncunun PSV'ye geri dönmeyeceğini duyurdu. Habere göre PSV, 32 yaşındaki Aanholt'u gelecek sezon da kadrosunda tutmak istiyor. Einhoven'ın bonservisini almak istediği futbolcu için Galatasaray ile görüşecek.



GOMIS'İ İSTEDİK GALATASARAY İZİN VERMEDİ

İsviçre ekibi Sion'un sportif direktörü Barthelemy Constantin, Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis ile ilgili transfer itirafında bulundu. Cimbom'un Mario Balotelli ile ilgilenmediğini de anlatan Constantin, "Biz yaz döneminde Bafetimbi Gomis'i transfer etmek istedik. Ama Galatasaray Gomis'in ayrılmasına izin vermedi" ifadelerini kullandı. Sarı-Kırmızılı takımda özellikle sezonun ilk bölümünde attığı kritik gollerle dikkat çeken Gomis, 20 maçta 10 gol kaydetti.



BENİM FAVORİM TAVUK ŞİŞ!

Galatasaray'ın Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira, kendisine sosyal medyadan sorulan, "En çok sevdiğin Türk yemeği hangisi?" sorusuna "Tavuk şiş" yanıtını verdi. Ayrıca Oliveira, İstanbul'dan da bir fotoğraf paylaştı.



SON GÜN 18 MART!

Trabzon'da 18-19 Mart'ta yapılacak Seçimli Olağan Genel Kurul için başkan adaylık süreci devam ediyor. Vekaleten başkanlığı yürüten Ertuğrul Doğan'ın adaylığını ilk açıklayan isim olması bekleniyor. Aday olmayı düşünen isimlerin 18 Mart tarihine kadar listelerini Divan'a teslim etmesi gerekiyor.



GHEZZAL MÜJDESİ

Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Beşiktaş, 25. haftada oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı. Antalyaspor maçı öncesinde ısınma hareketleri sırasında sakatlanarak formasından uzak kalan Cezayirli Rachid Ghezzal da takımla birlikte yapılan antrenmanda yer aldı.



BÜYÜK TAKIM OYUNCUSU ONUR BULUT

Beşiktaş'ın transferi sebebiyle Kayserispor ile davalık olduğu Onur Bulut, Siyah-Beyazlılar'daki kariyerine etkileyici bir başlangıç yaptı. 2-1 kazanılan Ankaragücü maçında hücuma genişlik kazandırmada rol oynayan 28 yaşındaki sağ bek, performansıyla teknik heyeti de sevindirdi. 90 dakikada yüzde 72 pas isabetiyle oynayan futbolcu için Beşiktaş taraftarları, "Büyük takım oyuncusu olduğunu gösterdi" yorumunu yaptı.



MERT'E MİLLİ TAKIM KAPISI AÇILDI

A Milli Takım kadrosunda son olarak 7 Eylül 2021'de oynanan Hollanda maçında yer alan Beşiktaş kalecisi Mert Günok tekrar kadroda şans bulacak. Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından Siyah-Beyazlılar'da 11'in değişilmezi haline gelen Mert ile birlikte kadroda Altay Bayındır ve Uğurcan da Çakır da yer alacak.



JUNİOR CAİCARA'YA PLAKET İLE VEDA EDİLDİ

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, sağ bek oyuncusu Junior Caiçara ile yollarını ayırdığını duyurdu. 2017 yılından bu yana Turuncu-Lacivertli takımın formasını giyen Brezilyalı oyuncuya hizmetleri için de bir plaket verildi. Medipol Başakşehir'de toplam 200 karşılaşmaya çıkan Sambacı 2 gol atarken 20 kez de asist üretti.



A.GÜCÜ GÖKHAN VE HANOUSEK'LE İMZALADI

Ankaragücü Kulübü, son olarak Adana Demirspor'da forma giyen 31 yaşındaki kanat oyuncusu Gökhan Töre ve ligden çekilen Gaziantep'ten 29 yaşındaki sol bek Matej Hanousek'i sezon sonuna kadar kadrosuna kattığını duyurdu. Tecrübeli futbolcu Gökhan Töre Adana Demirspor formasıyla çıktığı 5 maçta 2 gole imza atmıştı.



MİAMİ'DE HASLEM SENE SONU BIRAKACAK

NBA ekiplerinden Miami Heat'te 2003 yılından bu yana forma giyen 42 yaşındaki takım kaptanı Udonis Haslem, parkelere sezon sonunda veda etme kararı aldığını duyurdu. 2006, 2012 ve 2013'te Miami ile birlikte NBA şampiyonluğu yaşayan Haslem yaptığı açıklamada, "Bundan sonra ne olursa olsun benim için bu kadar" şeklinde konuştu.



BURHAN FELEK'TE NEFES KESECEK MAÇ

Sultanlar Ligi'nin yenilgisiz lideri Eczacıbaşı Dynavit, AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe Opet ile Burhan Felek Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Bugün tek maç üzerinden oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Bu maçın kazananı ise THY-Kuzeyboru eşleşmesinin galibiyle kozlarını paylaşacak.



TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN