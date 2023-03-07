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    İngiliz medyasından Galatasaray taraftarını heyecanladıran Firmino iddiası

    İngiliz medyası, Liverpool’dan ayrılacak olan Brezilyalı yıldız ile ilgili çarpıcı iddialara yer verdi. İşte sizler için derlediğimiz 7 Mart tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    G.Saray Firmino için istekli

    Liverpool ile sezon sonu yollarını ayırmaya hazırlanan Roberto Firmino için Galatasaray'ın devreye girdiği iddia edildi. Sarı-Kırmızılı yönetim, Avrupa'da birçok talibi olan tecrübeli forveti yaz transfer döneminde bedelsiz olarak kadrosuna katmak istiyor. Brezilyalı yıldızın sezon sonunda İngiliz ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. İngiliz medyası, Firmino- Galatasaray iddialarına ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı. İngilizler'e göre Galatasaray, yıldız oyuncuyu kadrosuna katmakta kararlı... Liverpool'a yakın kaynaklar da Sarı-Kırmızılılar'ın Firmino transferi konusunda istekli olduğunu dile getirdi.



    EN DEĞERLİSİ ZANİOLO OLDU
    G.Saray'ın devre arası transfer döneminde Roma'dan 15 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Zaniolo, kış transfer döneminin en pahalı transferi oldu. İtalyan yıldız ayrıca 30 milyon euroluk değeriyle Süper Lig'in en değerli oyuncusu konumunda.



    DEVLER 200 MİLYON EURO HARCADI
    Süper Lig'de bir transfer sezonu daha geride kalırken 4 büyüklerin harcadığı paralar dikkat çekti... Devler son iki sezonda 121 oyuncu transfer ederken bu isimlere tam 200 milyon euro harcadı. Süper Lig 2022-23 sezonunda Beşiktaş ve Fenerbahçe 18'er, Galatasaray 17, Trabzonspor ise 14 futbolcu transfer etti. Kış transfer döneminde kadrosuna yıldız oyuncuları katan Galatasaray, sezon ortasında da yine taraftarını mest etmeyi başardı. Kış transfer döneminde flaş isimleri transfer eden Cimbom, Zaniolo ve Kaan Ayhan gibi isimleri kadrosuna katarak yine adından söz ettirdi. Fenerbahçe, devre arasında Oosterwolde ve Samet Akaydın gibi isimlerle güçlendi. Beşiktaş ise Aboubakar, Onur, Colley, Maxim ve Hadziahmetovic transferleriyle dikkat çekti. Trabzonspor ise bu dönemde sadece Markovic'i aldı.



        BREZİLYALI NEYMAR'DAN PSG'YE KÖTÜ HABER
        PSG, 19 Şubat'ta oynanan Lille maçında ayak bileğinden sakatlanan Brezilyalı yıldızı Neymar'ın ameliyat edileceğini duyurdu. Yıldız futbolcunun sezonun kalan maçlarında forma giymesi beklenmiyor. Bu sezon tüm kulvarlarda 29 karşılaşmada forma giyen 31 yaşındaki Sambacı, 18 gol ve 17 asistlik performans sergiledi.



        DEVLER LİGİ'NDE SON 16 RÖVANŞLARI BAŞLIYOR
        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları bugün başlayacak. Program şöyle: Bugün: Benfica- Brugge (2-0), Chelsea-Borussia Dortmund (0-1). Yarın: Tottenham- Milan (0-1), Bayern Münih-PSG (1-0), 14 Mart Salı: Manchester City-Leipzig (1-1)Porto-Inter (0-1). 15 Mart Çarşamba: Real Madrid- Liverpool (5-2), Napoli-Eintracht Frankfurt (2-0).



        ALTAY 86 GÜNDÜR GALİBİYETE HASRET
        TFF 1. Lig'de son galibiyetini Aralık 2022'de 5-1'lik skorla Boluspor karşısında alan Altay, 86 gündür maç kazanamıyor. Öte yandan Yeni Malatyaspor'un ligden çekilmesinin ardından 25. haftayı maç yapmadan tamamlayacak olan Siyah-Beyazlılar, arka arkaya zorlu Eyüpspor ve Çaykur Rizespor deplasmanlarına çıkacak.



            BİRSEL VARDARLI'DAN DEPREMZEDELERE BAĞIŞ
            Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın eski sporcusu Birsel Vardarlı Demirmen, sporculuk hayatıyla ilgili deneyimlerini paylaştığı "Kaptan" isimli kitabının tüm gelirini depremzedelere bağışladı. Demirmen, Fenerbahçe tarihinde tüm branşlarda 675 ile en fazla maça çıkan ve 22 kupayla en çok kupa kazanan oyuncu konumunda.



            PAŞA'DAN KRİTİK GALİBİYET
            Süper Lig'in 24. haftasının kapanışında Kasımpaşa, Antalyaspor'u 3-1 mağlup ederek kritik bir galibiyet aldı. Ev sahibi 22'de öne geçti. Eysseric'in ortasında kaleci Helton'un yumrukladığı top, ceza sahası dışındaki Mounir'in önünde kaldı. Fransız oyuncunun vuruşunda zeminden seken top, kaleci ve savunmayı şaşırtarak filelere gitti: 1-0. 26'da Antalya savunmasının hatasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Koita'nun vuruşu direkten döndü. 39'da fark 2'ye çıktı. Fall'un pasında ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Koita, yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 2-0. 45'te Antalya Fernando'nun penaltısıyla farkı 1'e indridi: 2-1. 60'da ceza sahasında yaptığı baskıyla topu kapan Fall'un ortasına iyi yükselen Malsa attığı golle maçın skorunu belirledi.



            PROVOKASYON DÜNYA BASININDA
            Bursa-Amed maçı öncesi ve sonrası istenmeyen olaylar yaşandı. Türkiye'deki huzuru bozmak isteyenler yeniden sahne aldı. Taraftarlar galeyana getirilmek istendi. Maçı sabote etmek isteyen kötü niyetli provokatörler hedefine ulaşamadı. Bursa'nın kendi saha ve seyircisi önünde AMED'i 2-1 yendiği maçta yaşanan olaylar ve açılan pankartlar nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 9'a yükseldi. İçişleri Bakanlığı tarafından tribün sorumlu müdürü ile maç güvenlik amiri ve yardımcısının açığa alındığı belirtildi. Dünya medyası da Bursa ile AMED arasındaki olaylı maça geniş yer ayırdı. The Sun, 'Korku filmi gibiydi' başlıklı haberinde Bursa'da yaşanan tribün olaylarına geniş yer ayırdı. Gazete, futbol sahasında şok edici olayların meydana geldiğini belirtti. O Jogo ise 'Meydan Savaşı' başlığını attı. O Jogo, "Bursa'da oynanan maçta korku dolu anlar yaşandı. Saha pet şişe yağmuruna tutuldu" yorumunda bulundu. TFF, "Farklı fikirden ve görüşten binlerce insanın buluştuğu stadyumlarımızda meydana gelen siyasi söylem ve eylemler tribünlerde geçmişte de üzücü örneklerini hatırlayacağımız güvenlik sorunlarını da beraberinde getirmektir. Bu kritik nedenle siyasi söylemlerin yeri, stadyumlar değil ancak ve ancak miting alanlarıdır" açıklaması yaptı.



                SAĞDA VISCA SOLDA MARKOVIC
                Trabzonspor'un hafta sonu Adana Demirspor ile oynayacağı maç öncesi sakatlığı bulunan oyuncular nedeniyle kadroda değişim olacak. Adana Demir karşısında forma giyme ihtimalleri düşük olan Bakasetas ve Trezeguet'nin yerine Edin Visca ile Lazar Markovic'in dahil olması bekleniyor. Trezeguet'in yerine sol kanatta yeni transfer Markovic'i değerlendirmeyi düşünen Abdullah Avcı, sağ kanatta ise Visca'ya forma vermeye hazırlanıyor.



                GALATASARAY'I SADECE VALENCIA DURDURUR
                Fenerbahçe'de müthiş bir sezon geçiren ve Kayserispor ağlarını da havalandırarak bu sezon ligdeki gol sayısını 23'e çıkaran Enner Valencia'nın performansı tüm dünyada yakından takip ediliyor. İspanyol AS gazetesi, Ekvardorlu yıldızı överken çarpıcı bir iddia ortaya attı. İspanyol Spor gazetesi Ekvadorlu futbolcunun performansı ile ilgili olarak yaptığı değerlendirmede "Enner Valencia'nın freni yok. Ekvadorlu golcü, 2023 yılına muhteşem başladı ve Türkiye'de Galatasaray'ın şampiyon olmasını engelleyebilecek tek isim" ifadeleri kullanıldı. Bu sezon ligde 20 karşılaşmada 23, gol 4 asistlik performansa imza atan 33 yaşındaki Valencia'nın Avrupa'da 2, Türkiye Kupası'nda da 3 golü bulunuyor. Yıldız futbolcu sergilediği performansla bu sezon Premier Lig'e damga vuran M.City'li Erling Haaland ile yarışıyor.



                FENER SEVILLA'YA BİLENİYOR
                UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında İspanya temsilcisi Sevilla ile 9 Mart Perşembe günü deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetimindeki idman koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Fenerbahçe, Sevilla ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek.



                    JESUS'DAN FLAMENGO'YA YEŞİL IŞIK
                    Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, Brezilya'da gündem olmaya devam ediyor. Jesus, Coluna do Fla muhabiri Bruno Villafranca'nın Flamengo sorusuna yanıt verdi. Bruno Villafranca, Twitter hesabından "Jorge Jesus'a 2023 yılında Flamengo'yu çalıştırıp çalıştırmayacağını sordum. Kendisi zekice, kısa ve esrarengiz bir yanıt verdi. Kısa cevaptan sonra başka bir şey söylemedi: Sarılma (Emoji)" ifadelerini kullandı. Brezilya basınında yer alan haberlere göre Jorge Jesus'un önceliği Flamengo'nun başına geçmek lakin aynı zamanda Brezilya milli takımına da sıcak bakıyor.



                    HEDEFİMİZ TUR ATLAMAK
                    Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai Sevilla maçı öncesi kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. 25 yaşındaki oyuncu," İyi bir takıma karşı oynayacağız. Kaliteli oyuncuları var. Zor olacağını biliyoruz ama biz de en iyi şekilde onları analiz edeceğiz. Hazırlıklarımızı en iyi şekilde sürdüreceğiz. Hedefimiz tur atlamak"diye konuştu.



                    REKORA BİR ADIM KALDI
                    Süper Lig'de Gaziantep FK'nın ligden çekilmesi sebebiyle bu hafta maç oynamadan 3 puanı hanesine yazdıran Galatasaray, tarihi rekora doğru adım adım koşuyor. 24 hafta sonunda 57 puanla zirvede yer alan Sarı-Kırmızılılar, 11 Mart Cumartesi günü Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmayı da kazanırsa ezeli rakibi Beşiktaş'ı geride bırakarak Süper Lig'deki galibiyet serisi rekorunun tek sahibi olacak. Üst üste 13 maçta da galibiyet elde eden Okan Buruk ve öğrencileri, Beşiktaş'ın 13 maçlık serisini egale etmişti. Cimbom, hedefini üst üste 14 galibiyet olarak belirledi. Ayrıca Okan Buruk da Mustafa Denizli'nin 1987- 1988 sezonunun son bölümü ile 1988-1989 sezonunun ilk haftalarında elde ettiği 12 galibiyetlik seriyi de geliştirmiş olacak. Bilindiği üzere Buruk, Gaziantep FK maçıyla bu rekoru 13 karşılaşmaya çıkardı.



                        PSV'DEN AANHOLT İÇİN TRANSFER HAMLESI
                        G.Saray takımında yabancı sınırı ve düşük performansı sebebiyle Hollanda ekibi PSV Eindhoven'a kiralanan Patrick van Aanholt konusunda flaş gelişmeler yaşandı. Hollanda basını, PSV'nin Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a kiraladığı sol bek Philipp Max'ın zorunlu satın alma opsiyonunun devreye girdiğini ve oyuncunun PSV'ye geri dönmeyeceğini duyurdu. Habere göre PSV, 32 yaşındaki Aanholt'u gelecek sezon da kadrosunda tutmak istiyor. Einhoven'ın bonservisini almak istediği futbolcu için Galatasaray ile görüşecek.

                        GOMIS'İ İSTEDİK GALATASARAY İZİN VERMEDİ
                        İsviçre ekibi Sion'un sportif direktörü Barthelemy Constantin, Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis ile ilgili transfer itirafında bulundu. Cimbom'un Mario Balotelli ile ilgilenmediğini de anlatan Constantin, "Biz yaz döneminde Bafetimbi Gomis'i transfer etmek istedik. Ama Galatasaray Gomis'in ayrılmasına izin vermedi" ifadelerini kullandı. Sarı-Kırmızılı takımda özellikle sezonun ilk bölümünde attığı kritik gollerle dikkat çeken Gomis, 20 maçta 10 gol kaydetti.

                        BENİM FAVORİM TAVUK ŞİŞ!
                        Galatasaray'ın Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira, kendisine sosyal medyadan sorulan, "En çok sevdiğin Türk yemeği hangisi?" sorusuna "Tavuk şiş" yanıtını verdi. Ayrıca Oliveira, İstanbul'dan da bir fotoğraf paylaştı.

                        SON GÜN 18 MART!
                        Trabzon'da 18-19 Mart'ta yapılacak Seçimli Olağan Genel Kurul için başkan adaylık süreci devam ediyor. Vekaleten başkanlığı yürüten Ertuğrul Doğan'ın adaylığını ilk açıklayan isim olması bekleniyor. Aday olmayı düşünen isimlerin 18 Mart tarihine kadar listelerini Divan'a teslim etmesi gerekiyor.

                        GHEZZAL MÜJDESİ
                        Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Beşiktaş, 25. haftada oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı. Antalyaspor maçı öncesinde ısınma hareketleri sırasında sakatlanarak formasından uzak kalan Cezayirli Rachid Ghezzal da takımla birlikte yapılan antrenmanda yer aldı.

                        BÜYÜK TAKIM OYUNCUSU ONUR BULUT
                        Beşiktaş'ın transferi sebebiyle Kayserispor ile davalık olduğu Onur Bulut, Siyah-Beyazlılar'daki kariyerine etkileyici bir başlangıç yaptı. 2-1 kazanılan Ankaragücü maçında hücuma genişlik kazandırmada rol oynayan 28 yaşındaki sağ bek, performansıyla teknik heyeti de sevindirdi. 90 dakikada yüzde 72 pas isabetiyle oynayan futbolcu için Beşiktaş taraftarları, "Büyük takım oyuncusu olduğunu gösterdi" yorumunu yaptı.

                        MERT'E MİLLİ TAKIM KAPISI AÇILDI
                        A Milli Takım kadrosunda son olarak 7 Eylül 2021'de oynanan Hollanda maçında yer alan Beşiktaş kalecisi Mert Günok tekrar kadroda şans bulacak. Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından Siyah-Beyazlılar'da 11'in değişilmezi haline gelen Mert ile birlikte kadroda Altay Bayındır ve Uğurcan da Çakır da yer alacak.

                        JUNİOR CAİCARA'YA PLAKET İLE VEDA EDİLDİ
                        Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, sağ bek oyuncusu Junior Caiçara ile yollarını ayırdığını duyurdu. 2017 yılından bu yana Turuncu-Lacivertli takımın formasını giyen Brezilyalı oyuncuya hizmetleri için de bir plaket verildi. Medipol Başakşehir'de toplam 200 karşılaşmaya çıkan Sambacı 2 gol atarken 20 kez de asist üretti.

                        A.GÜCÜ GÖKHAN VE HANOUSEK'LE İMZALADI
                        Ankaragücü Kulübü, son olarak Adana Demirspor'da forma giyen 31 yaşındaki kanat oyuncusu Gökhan Töre ve ligden çekilen Gaziantep'ten 29 yaşındaki sol bek Matej Hanousek'i sezon sonuna kadar kadrosuna kattığını duyurdu. Tecrübeli futbolcu Gökhan Töre Adana Demirspor formasıyla çıktığı 5 maçta 2 gole imza atmıştı.

                        MİAMİ'DE HASLEM SENE SONU BIRAKACAK
                        NBA ekiplerinden Miami Heat'te 2003 yılından bu yana forma giyen 42 yaşındaki takım kaptanı Udonis Haslem, parkelere sezon sonunda veda etme kararı aldığını duyurdu. 2006, 2012 ve 2013'te Miami ile birlikte NBA şampiyonluğu yaşayan Haslem yaptığı açıklamada, "Bundan sonra ne olursa olsun benim için bu kadar" şeklinde konuştu.

                        BURHAN FELEK'TE NEFES KESECEK MAÇ
                        Sultanlar Ligi'nin yenilgisiz lideri Eczacıbaşı Dynavit, AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe Opet ile Burhan Felek Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Bugün tek maç üzerinden oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Bu maçın kazananı ise THY-Kuzeyboru eşleşmesinin galibiyle kozlarını paylaşacak.

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                        Haberler Spor İngiliz medyasından Galatasaray taraftarını heyecanladıran Firmino iddiası
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