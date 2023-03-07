Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, İtalyanlar'ın radarında

Bu sezon önemli isimleri kadrosuna katan G.Saray'ın futbolcularına da teklif gelmeye devam ediyor. Daha önce İspanyol temsilcisi Sevilla'nın uzun süre transfer etmek için uğraştığı Galatasaray'ın 24 yaşındaki Danimarkalı yıldızı Victor Nelsson'a, bu kez de İtalya'dan bir talip çıktı.
İspanyol basınında yer alan haberlere göre; milli futbolcu Merih Demiral'ın da formasını giydiği Atalanta, Victor Nelsson'u gündemine aldı. İspanyol medyasındaki haberde, "İtalyan takımı, savunmanın merkezi planındaki iki pozisyondan birini işgal edecek liderlik ve kaliteye sahip bir stoper arıyor. Galatasaray, Nelsson için 7 milyon Euro ödedi ancak son iki sezondaki kalite sıçraması göz önüne alındığında, ayrılışı daha yüksek bir bedelle değerlendirilecek. G.Saray'ın beklentisi 20 milyon euro." ifadelerine yer verildi.
Gelecek sezon için kadrosuna bir stoper katmak isteyen Atalanta'nın, set oyununa katkı yapabilecek bir stoper aradığı ve bu nedenle Nelsson'u listesine aldığı yazıldı. Bu sezon G.Saray forması ile 24 resmi maça çıkan Nelsson, bu maçlarda 1 gol, 1 asistle oynadı. Nelsson'un Atalanta'ya olası transferi biraz da Merih Demiral'ın durumu ile alakalı... Milli futbolcu İnter'in radarında... Eğer İnter onu transfer ederse Atalanta, Nelsson için harekete geçecek.