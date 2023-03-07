Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, İtalyanlar'ın radarında





Gelecek sezon için kadrosuna bir stoper katmak isteyen Atalanta'nın, set oyununa katkı yapabilecek bir stoper aradığı ve bu nedenle Nelsson'u listesine aldığı yazıldı. Bu sezon G.Saray forması ile 24 resmi maça çıkan Nelsson, bu maçlarda 1 gol, 1 asistle oynadı. Nelsson'un Atalanta'ya olası transferi biraz da Merih Demiral'ın durumu ile alakalı... Milli futbolcu İnter'in radarında... Eğer İnter onu transfer ederse Atalanta, Nelsson için harekete geçecek.