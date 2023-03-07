Galatasaray son 20 yıla damga vurdu! Dikkat çeken ortalama

Avrupa'da ses getiren transferlere imza atan ve Spor Toto Süper Lig'de muhteşem bir seri yakalayan Galatasaray, bu sezonki başarılı performansıyla tüm dikkatleri üstüne çekerken, istatistikleri de alt üst etme başarısı gösterdi. Cimbom, devam eden 2022-2023 sezonunda şu ana kadar 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi alırken, elde ettiği puan ortalamasıyla son 20 yıla damga vuran takım oldu.