Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Beşiktaş sil baştan! Kara Kartal değişim için düğmeye bastı

    Bu sezon yapılan 18 transfere rağmen lige şubat ayında havlu atan Siyah-Beyazlılar birkez daha ‘sil baştan’ diyecek. Saiss, Dele Alli, Welinton, Masuaku, Muleka, N’Koudou, Rosier, Redmond ve Kerem yolcu.

    Yeniden sil baştan

    Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 14 puan gerisinde 43 puanla 3. sırada bulunan Beşiktaş'ta yeni sezonda ayrılık rüzgarları esecek. Ara transfer döneminde kadrosuna eski golcüsü Vincent Aboubakar'ın yanı sıra Onur Bulut, Amir Hadziahmetovic, Omar Colley ve Alexandru Maxim'i katan Siyah-Beyazlılar'da teknik direktör Şenol Güneş takımdan ayrılacak isimleri büyük ölçüde belirledi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, performansını beğenmediği isimlerle yolların ayrılmasını istiyor.



    KADRO DEĞİŞİYOR
    Kartal'da Romain Saiss, Dele Alli, Welinton Souza, Arthur Masuaku, Jackson Muleka, Kevin N'Koudou, Valentin Rosier, Nathan Redmond, Kerem Atakan Kesgin gibi isimlerle vedalaşılacak. Emrecan Uzunhan ve Francisco Montero gibi başka takımlara kiralık gönderilen futbolcularla ilgili karar ise daha sonra verilecek.



    BAŞKAN İLE ZİRVE
    Önümüzdeki haftalarda ise Başkan Ahmet Nur Çebi, sportif direktör Ceyhun Kazancı ve Şenol Güneş, Ümraniye'de bir araya gelecek. Yapılacak dev zirvede yol haritası da masaya yatırılacak.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Meral Akşener tehdit mi edildi?
    Haberler Spor Beşiktaş sil baştan! Kara Kartal değişim için düğmeye bastı
        SON DAKİKA