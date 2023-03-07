Beşiktaş sil baştan! Kara Kartal değişim için düğmeye bastı





KADRO DEĞİŞİYOR

Kartal'da Romain Saiss, Dele Alli, Welinton Souza, Arthur Masuaku, Jackson Muleka, Kevin N'Koudou, Valentin Rosier, Nathan Redmond, Kerem Atakan Kesgin gibi isimlerle vedalaşılacak. Emrecan Uzunhan ve Francisco Montero gibi başka takımlara kiralık gönderilen futbolcularla ilgili karar ise daha sonra verilecek.