Beşiktaş sil baştan! Kara Kartal değişim için düğmeye bastı

Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 14 puan gerisinde 43 puanla 3. sırada bulunan Beşiktaş'ta yeni sezonda ayrılık rüzgarları esecek. Ara transfer döneminde kadrosuna eski golcüsü Vincent Aboubakar'ın yanı sıra Onur Bulut, Amir Hadziahmetovic, Omar Colley ve Alexandru Maxim'i katan Siyah-Beyazlılar'da teknik direktör Şenol Güneş takımdan ayrılacak isimleri büyük ölçüde belirledi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, performansını beğenmediği isimlerle yolların ayrılmasını istiyor.
KADRO DEĞİŞİYOR
Kartal'da Romain Saiss, Dele Alli, Welinton Souza, Arthur Masuaku, Jackson Muleka, Kevin N'Koudou, Valentin Rosier, Nathan Redmond, Kerem Atakan Kesgin gibi isimlerle vedalaşılacak. Emrecan Uzunhan ve Francisco Montero gibi başka takımlara kiralık gönderilen futbolcularla ilgili karar ise daha sonra verilecek.
BAŞKAN İLE ZİRVE
Önümüzdeki haftalarda ise Başkan Ahmet Nur Çebi, sportif direktör Ceyhun Kazancı ve Şenol Güneş, Ümraniye'de bir araya gelecek. Yapılacak dev zirvede yol haritası da masaya yatırılacak.