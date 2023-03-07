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    Alman devi Ferdi Kadıoğlu'nu mercek altına aldı

    Alman basını Bayern Münih’in Pavard ile yollarını ayıracağını, Cancelo’nun da 70 milyon Euro’luk satın alma maddesinde de kararsız olduğunu belirterek “Bayern Münih, Ferdi Kadıoğlu’nu mercek altına aldı” ifadesini kullandı.

    Devler Ferdi’nin peşinde
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    Fenerbahçe forması altında gösterdiği performansla dikkat çeken Ferdi Kadıoğlu, Alman devi Bayern Münih'in radarına girdi. Alman basınından Frankfurter Rundschau'nun haberine göre Bayern Münih, Sarı-Lacivertli forma ile birlikte Avrupa Ligi'nde ve Süper Lig'de istikrarlı bir şekilde iyi performanslar ortaya koyan Ferdi'yi mercek altına almaya karar verdi. Haberde Bayern Münih yönetimi gelecek sezon için kadro yapılanmasına başlarken devre arasında Manchester City'den kiraladığı 28 yaşındaki sağ bek Joao Cancelo'nun 70 milyon Euro'luk satın alma maddesini kullanmakta kararsız olduğu da ifade edildi. Bayern Münih'in ayrıca yine sağ bek mevkinde forma giyen Fransız futbolcu Benjamin Pavard ile yolları ayırmayı planladığı da gelen haberler arasında.



    İNGİLİZLER HAYRAN KALDI
    Ferdi Kadıoğlu'na daha önce İtalya'dan Inter ve Napoli takımları da talip olmuş son olarak da Premier Lig ekipleri Newcastle United ile Brighton'un son oynanan Kayseri maçına temsilci yollamıştı. İngiliz temsilciler de Ferdi Kadıoğlu için son derece olumlu rapor yazmıştı.

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