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    Galatasaray transfer avında! Hollandalı yıldıza teklif yapıldı

    Galatasaray daha önce de gündemine gelen Ligue1 ekibi Toulouse’da forma giyen Van den Boomen için resmi teklif yaptı. Haziran’da boşa çıkacak oyuncunun kararını sezon sonu vereceği öğrenildi.

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    Van den Boomen hamlesi

    Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, bir yandan da önümüzdeki sezonun planlamasını yapıyor. Orta sahada yaşanabilecek ayrılık ihtimallerini göz önünde bulunduran Sarı-Kırmızılılar'ın bu doğrultuda daha öncede gündemine gelen Ligue 1 ekiplerinden Toulouse'da forma giyen Hollandalı orta saha oyuncusu Branco van den Boomen için yeniden devreye girdiği belirtildi.



    RESMİ TEKLİF YAPILDI
    6,     8 ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabilen 27 yaşındaki futbolcu için resmi teklifini ileten Sarı-Kırmızılılar beklemeye geçti. 3-4 kulüpten daha teklif alan Hollandalı oyuncunun transferle ilgili kararını sezon sonu vereceği belirtildi. Galatasaray'ın teklifinin şu ana kadar yıldız futbolcuya yapılan en yüksek teklif olduğu da gelen haberler arasında. 2020-21 sezonunda Hollanda ekibi De Graafschap'tan 350 bin euro'ya Toulouse'a imza atan Van den Boomen, sözleşmesinin son senesine girdiği Fransız kulübü ile bu sezon 27 maça çıkıp 6 gol, 10 asistle oynadı.

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    Haberler Spor Galatasaray transfer avında! Hollandalı yıldıza teklif yapıldı
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