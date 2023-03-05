Galatasaray transfer avında! Hollandalı yıldıza teklif yapıldı





RESMİ TEKLİF YAPILDI

6, 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabilen 27 yaşındaki futbolcu için resmi teklifini ileten Sarı-Kırmızılılar beklemeye geçti. 3-4 kulüpten daha teklif alan Hollandalı oyuncunun transferle ilgili kararını sezon sonu vereceği belirtildi. Galatasaray'ın teklifinin şu ana kadar yıldız futbolcuya yapılan en yüksek teklif olduğu da gelen haberler arasında. 2020-21 sezonunda Hollanda ekibi De Graafschap'tan 350 bin euro'ya Toulouse'a imza atan Van den Boomen, sözleşmesinin son senesine girdiği Fransız kulübü ile bu sezon 27 maça çıkıp 6 gol, 10 asistle oynadı.

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