Fırtına’nın evindeki 36 maçlık yenilmezlik serisini Ümraniyespor bitirdi





'İSTİFA' DEMEYE HAKLARI VAR

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 2-1 kaybettikleri Ümraniyespor maçı sonrası konuştu. Tribünlerin protestosunu değerlendiren tecrübeli çalıştırıcı, "Protestonun maç bittikten sonra yapılması daha doğru. Trabzonspor ailesine zarar verecek hiçbir şey yapmam. Nasıl geçen sene 'Avcı buraya' dedilerse şimdi de 'istifa' demeye hakları var" dedi.