Fırtına’nın evindeki 36 maçlık yenilmezlik serisini Ümraniyespor bitirdi

Fırtına'ya büyük şok... Hafta içinde Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun istifasıyla sarsılan Trabzonspor dün Süper Lig'de Ümraniyespor'a 2-1 kaybetti. Böylece Bordo-Mavililer'in Akyazı'daki 36 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi. 7. dakikada Abdülkadir Ömür'ün ceza yayı gerisinden sert şutunda top yan direkten döndü. 8. dakikada Peres'in ceza alanı sağ çaprazından sert şutunda, kaleci Orkun Özdemir direk dibinde topu kornere çeldi.
NACI ÜNÜVAR KIRMIZI GÖRDÜ
17. dakikada Larsen'in sağdan ortasında ceza alanı içinde Abdülkadir Ömür'ün vuruşu üst direkten döndü. İlk yarı 0-0 sona erdi. 51. dakikada konuk takım öne geçti. Mrsic'in sert şutunda, Uğurcan Çakır'dan dönen topu Sekidika filelere gönderdi: 0-1. 65. dakikada Mrsic'in kafa ile aşırdığı topu altıpas çizgisi önünde Umut Nayir diziyle dokunarak filelere yolladı: 0-2. 83. dakikada Yusuf Yazıcı şık bir golle Trabzonspor'u umutlandırdı. 90+8. dakikada Naci Ünüvar kırmızı kartla oyundan atıldı. Kalan bölümde skor değişmedi ve böylece Trabzonspor sahasında Ümraniyespor'a 2-1 kaybetti.
YENİLGİ YİNE İSTANBUL'DAN
Trabzonspor kendi taraftarı önünde aldığı Ümraniyespor yenilgisiyle birlikte, Süper Lig'de 2021 yılı Şubat ayından bu yana ilk kez iç sahada bir İstanbul takımına kaybetmiş oldu. Bordo- Mavililer en son şampiyonluk yolundaki rakiplerinden Fenerbahçe'ye 1-0 yenilmişti.