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    Fırtına’nın evindeki 36 maçlık yenilmezlik serisini Ümraniyespor bitirdi

    İlk yarıda çok etkili olan ancak fırsatları harcayan Trabzonspor 51’de Sekidika’nın golüyle şoka girdi. 65’te Umut Nayir skoru 2-0’a getirdi. 83’te Yusuf Yazıcı’nın golü Bordo-Mavililer’e yetmedi.

    Kale yıkıldı!

    Fırtına'ya büyük şok... Hafta içinde Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun istifasıyla sarsılan Trabzonspor dün Süper Lig'de Ümraniyespor'a 2-1 kaybetti. Böylece Bordo-Mavililer'in Akyazı'daki 36 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi. 7. dakikada Abdülkadir Ömür'ün ceza yayı gerisinden sert şutunda top yan direkten döndü. 8. dakikada Peres'in ceza alanı sağ çaprazından sert şutunda, kaleci Orkun Özdemir direk dibinde topu kornere çeldi.



    NACI ÜNÜVAR KIRMIZI GÖRDÜ
    17. dakikada Larsen'in sağdan ortasında ceza alanı içinde Abdülkadir Ömür'ün vuruşu üst direkten döndü. İlk yarı 0-0 sona erdi. 51. dakikada konuk takım öne geçti. Mrsic'in sert şutunda, Uğurcan Çakır'dan dönen topu Sekidika filelere gönderdi: 0-1. 65. dakikada Mrsic'in kafa ile aşırdığı topu altıpas çizgisi önünde Umut Nayir diziyle dokunarak filelere yolladı: 0-2. 83. dakikada Yusuf Yazıcı şık bir golle Trabzonspor'u umutlandırdı. 90+8. dakikada Naci Ünüvar kırmızı kartla oyundan atıldı. Kalan bölümde skor değişmedi ve böylece Trabzonspor sahasında Ümraniyespor'a 2-1 kaybetti.



    YENİLGİ YİNE İSTANBUL'DAN
    Trabzonspor kendi taraftarı önünde aldığı Ümraniyespor yenilgisiyle birlikte, Süper Lig'de 2021 yılı Şubat ayından bu yana ilk kez iç sahada bir İstanbul takımına kaybetmiş oldu. Bordo- Mavililer en son şampiyonluk yolundaki rakiplerinden Fenerbahçe'ye 1-0 yenilmişti.



        UMUT NAYIR DEVLERİ SEVİYOR
        Ümranıyespor'un forveti Umut Nayir, Süper Lig'de bu sezon 10. golünü attı. 29 yaşındaki futbolcu; Fenerbahçe ve Galatasaray'dan sonra Trabzonspor ağlarını da sarsmayı başardı.



        'İSTİFA' DEMEYE HAKLARI VAR
        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 2-1 kaybettikleri Ümraniyespor maçı sonrası konuştu. Tribünlerin protestosunu değerlendiren tecrübeli çalıştırıcı, "Protestonun maç bittikten sonra yapılması daha doğru. Trabzonspor ailesine zarar verecek hiçbir şey yapmam. Nasıl geçen sene 'Avcı buraya' dedilerse şimdi de 'istifa' demeye hakları var" dedi.



        BAKASETAS YALNIZ BIRAKTI
        Trabzonspor'da bu sezon oynadığı 28 maçta 11 gol ve 10 asistle öne çıkan Anastasios Bakasetas, sakatlığı nedeniyle Ümraniye maçında oynayamadı. Yunan maestronun sol uyluğundaki sakatlığı sonrası tedavisi başladı.



            DENSWİL SON ANDA 11'DE
            Trabzon'da Stefano Denswil, Ümraniye maçı öncesi ısınırken sakatlandı. Önce Jean Philippe-Gbamin'in 11'e alındığı belirtildi. Daha sonra Fırtına'da tedavisi yapılan Denswil, Ümraniye'ye karşı ilk 11'deki yerine döndü ve 77 dakika görev yaptı.



            SON 4 MAÇTA 3 YENİLGİ
            Ligde bir önceki maçta deplasmanda Galatasaray'a 2-1 kaybeden Trabzonspor, son 4 maçında 3. yenilgisini almış oldu. Bordo- Mavililer, Ümraniyespor yenilgisiyle birlikte haftayı 38 puanla bitirdi.

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