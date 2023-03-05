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    Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun'a ABD kancası!

    MLS ekibi Chicago Fire, Cenk Tosun’a 3 yıl için toplam 9 milyo dneğerinde bir teklifte bulundu . Cenk’in Beşiktaş ile de görüşmelere başlayan ABD ekibinin tekfilnie henüz cevap vermediği öğrenildi. İşte sizler için derlediğimiz 5 Mart tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Cenk Tosun’a ABD kancası

    Amerika Major Ligi ekiplerinden Chicago Fire, Cenk Tosun'u kadrosuna katmak istiyor. MLS ekibi Beşiktaş ile görüşmelere başlarken, Cenk Tosun'a da 3 yıllık sözleşme teklif etti. Cenk'e 3 yıl için toplam 9 milyon dolar ücret öneren Amerika ekibinin teklifi yıllık 2,5 milyon dolar garanti ücretin yanı sıra 500 bin dolar bonus ödemelerini içeriyor. Chicago Fire transferin gerçekleşmesi halinde Beşiktaş'a bonservis bedeli ödeyecek. Beşiktaş ve Cenk Tosun henüz teklife cevap vermedi. 31 yaşındaki futbolcunun Siyah-Beyazlılar ile sözleşmesi sezon sonu tamamlanacak. Cenk Tosun bu sezon Beşiktaş formasıyla 23 maça çıkarken 12 gol ve 2 asist yaptı.



    ASLAN ÇOK FORMDA
    Gaziantep FK'nın çekilmesi nedeniyle bu hafta ligde maçı olmayan Galatasaray, İstanbulspor ile hazırlık karşılaşması yaptı. Sarı-Kırmızılılar çok etkili başladığı maçta 8. dakikada öne geçti. İstanbulspor savunmadan çıkarken araya giren Yunus Akgün, Mata'ya verdi. Mata'nın şutunu kaleci çıkarttı, Gomis önüne düşen topu Rashica'ya verdi, Rashica ağları sarstı: 0-1. 19'da sağdan Yunus'un pasına Oliveira gelişine vurdu: 0-2. 40'ta Yunus Akgün çevirdi, Gomis düzeltip vurdu: 0-3. 55'te Yusuf Demir'in kullandığı serbest vuruşta Emin Bayram kaleciden önce kafayı vurdu: 0-4. Yeni transfer Nicolo Zaniolo 46'da Yunus'un yerine oyuna girdi. İtalyan futbolcu 84'te sahne aldı ve skoru 0-5'e taşıdı. Yıldız oyuncu böylelikle çıktığı 2. maçta da fileleri havalandırdı. Dakikalar 88'i gösterdiğinde Zaniolo bu kez de Dubois'ya yaptığı asistle ön plana çıktı. Aslan, Süper Lig'de 11 Mart'ta Kasımpaşa'yı ağırlayacak.



    ASLAN'A MUSLERA MÜJDESİ
    Galatasaray'da Trabzon derbisinde sakatlık geçiren Uruguaylı kaleci Fernando Muslera dün topla çalışmalara başladı. Hızlı bir iyileşme dönemi geçiren tecrübeli kalecinin Kasımpaşa maçında riske edilmeyeceği ve kaleyi Okan Kocuk'un koruyacağı belirtildi. 36 yaşındaki eldiven 21 lig maçında kalesinde 16 gole engel olamazken 9 maçta da kalesini gole kapatmayı başarmıştı.



        KASAPOĞLU'NDAN ANLAMLI DESTEK
        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Nef Stadyumu'nda bir araya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, dünyaca ünlü yıldz Lionel Messi'nin kendisine hediye ettiği imzalı formayı depremzedeler için düzenlenecek müzayedede açık artırma ile satılması amacıyla Sarı-Kırmızılı kulübe bağışladı. GS TV'ye konuşan Kasapoğlu, "Anlamlı kampanyaya destek veren tüm halkımızı bu anlamda tebrik ediyor, teşekkür ediyorum. Ben de bu güzel çabaya Messi'nin imzalı forması ile katılıyorum" ifadelerini kullandı.



        HELAL OLSUN SANA TUĞBA!
        2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda göğsümüz kabardı! İstanbul Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen şampiyonada kadınlar üç adım atlamada mücadele eden milli sporcu Tuğba Danışmaz, altın madalyayı kazandı. Tuğba Danışmaz, ilk denemesinde 14,31 metrelik atlayışıyla Türkiye rekoru kırarak Avrupa şampiyonu oldu. İtalyan Dariya Derkach, 14,20 ile gümüş, Portekizli Patricia Mamona ise 14,16 metreyle bronz aldı. Tuğba madalyayı depremzedelere armağan etti.



        SAMSUN ZİRVEYE AYAK BASTI
        TFF 1. Lig'de dün oynanan kritik maçta Samsunspor, Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti ve zirvenin yeni sahibi oldu. Samsunspor'a 3 puan getiren golleri 54. dakikada Yusuf Abdioğlu ve 78. dakikada Alim Öztürk attı. Ev sahibi ekip 9. dakikada Zeki Yavru'nun ayağından bir de penaltı vuruşundan yararlanamadı. Çaykur Rizespor ile 37. puanla 5. sırada yer aldı.



            7 GOLLÜ MAÇTA DIAGNE ŞOV
            Süper Lig'in 24. haftasında Vava- Cars Fatih Karagümrük, konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 4-3 yendi. Sivas 27. dakikada Caicedo ile öne geçse de Karagümrük'ün ard arda gelen 4 golüne engel olamadı. Karagümrük Diagne'nin 45+3, 53 ve 80, Ozdoev'in 69'daki golleriyle 4-1 öne geçti. 90+1'de kaleci Batuhan'ın kendi kalesine attğı gol ile skor 4-2'ye geldi. 90+6'da James'in golü Sivas'ı umutlandırsa da Karagümrük sahadan 4-3 galip ayrılmayı başardı.

            ABOUBAKAR SİFTAH PEŞİNDE
            Beşiktaş formasıyla çıktığı 4 maçta 240 dakika sahada kalan ve fileleri havalandıramayan Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar taraftarı önünde çıkacağı Ankaragücü karşılaşmasıyla ilk golünü atmayı hedefliyor.

            KARTAL'IN RAKİBİ A.GÜCÜ
            Şampiyonluk yarışından uzaklaşan Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında bugün Vodafone Park'ta Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. 19.00'da start alacak karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek. Beşiktaş'ta bu maç öncesinde sakatlığı bulunan Cezayirli kanat oyuncusu Rachid Ghezzal dışında eksik bulunmuyor. Siyah-Beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş'in zorlu karşılaşmada yeni transferlere ilk 11'de forma vermesi bekleniyor.

            M. UNİTED ABRAHAM İÇİN NABIZ YOKLUYOR
            İngiliz basını Premier Lig takımlarından Manchester United'ın Roma'nın İngiliz forveti Tammy Abraham için devrede olduğu iddiasında bulundu. Bu sezon ligde 24 maça çıkan 25 yaşındaki Tammy Abraham 6 gol, 4 asistle oynadı. 45 milyon Euro piyasa değeri bulunan yıldız oyuncunun kontratı 2026 yılında sona erecek.

            BROOKLYN NETS 28 SAYIDAN DÖNDÜ
            NBA'de Doğu Konferansı ekiplerinin mücadelesinde Brooklyn Nets, konuk olduğu Celtics karşısında ikinci çeyrekte 28 sayı geriye düşse de maçı bırakmadı ve sahadan115-105 galip ayrıldı. Nets'te Mikal Bridges 38 sayı, 10 ribaunt ve 4 asistle yıldızlaşırken, Boston Celtics'te Jaylen Brown'ın 35 sayısı yenilgiyi önleyemedi.

            ORTA SAHA NİKO RAK KONYASPOR'DA
            Konyaspor, Hırvatistan Süper Lig ekibi HNK Sibenik'ten 19 yaşındaki futbolcu Niko Rak'ı transfer etti. Orta sahada görev yapan, alt yaş kategorilerinde milli takım forması giyen Rak, HNK Sibenik ile toplam 47 resmi maçta görev aldı ve 2 asistlik performans sergiledi. Rak ile 1 yılı opsiyonlu 4.5 yıllık sözleşmeye imza atıldı.

            GİRESUNSPOR'DA ÖDEME KRİZİ ÇÖZÜLDÜ
            Süper Lig'de bugün 16.00'da Konyaspor'la karşılaşacak Giresunspor'da bu maç öncesi önemli bir gelişme yaşandı. Serginho'nun, eski yönetimden kalan 135 bin euro alacağının Nahid Yamak başkanlığındaki yeni yönetim tarafından ödendiği bildirildi. Brezilyalı yıldız, alacağı ödenmese dün itibariyle serbest kalacaktı.

            DERBİNİN KAZANANI BEŞİKTAŞ EMLAKJET
            Türkiye Sigorta Erkekler Basketbol Ligi'nde derbi heyecanı yaşandı. Beşiktaş Emlakjet, konuk ettiği Galatasaray Nef'i baştan sona üstün götürdüğü maçta 85-78 mağlup etti. Dylan Ennis 21 sayıyla en skorer olurken yenilgiyi engelleyemedi. Günün diğer maçların sonuçları: Gaziantep-Konya: 85-81, Merkezefendi-Bahçeşehir: 80- 76, Aliağa-Darüşşafaka: 85-88.

            LİDER ARSENAL'DEN DESTANSI GERİ DÖNÜŞ
            Arsenal, Bournemout'u konuk ettiği maçta 2-0'dan gelip 90+7'de 3-2 kazandı. 1. dakikada Billing, Topçular'ı şok etti: 0-1. 57'de Senesi farkı artırdı: 0-2. 62'de Partey ve 70'de White dengeyi getirdi. 90+7'de Nelson muhteşem bir golle maçı aldı: 3-2. Arsenal puanını 63 yaptı. M. City, Newcastle'ı 2-0 yenip 58 puana çıktı.

            FENERBAHÇE ALAGÖZ KAYSERİ'DE FARKA KOŞTU
            ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u 110-56 yendi. Fenerbahçe maçın ilk yarısını da 56-28 önde tamamladı. Fenerahçe'de Sabaly 28 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Alperi Onar 20, Vandersloot 14 sasıyla galibiyete katkı verdi.

            ENES ÜNAL 2 GOL ATTI GETAFE KAZANDI: 3-2
            İspanya Ligi La Liga'da dün oynanan maçta Getafe, Girona'yı 3-2 mağlup etti. Milli futbolcumuz Enes Ünal 2 gol atarak takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Getafa'nin gollerini 2 ve 14'te (pen) Enes Ünal, 43'te Magoral attı. Girona'nın golleri ise 54'te Castellano ve 80'de Gutierrez'den geldi.

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            Haberler Spor Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun'a ABD kancası!
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