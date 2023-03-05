Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun'a ABD kancası!





7 GOLLÜ MAÇTA DIAGNE ŞOV

Süper Lig'in 24. haftasında Vava- Cars Fatih Karagümrük, konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 4-3 yendi. Sivas 27. dakikada Caicedo ile öne geçse de Karagümrük'ün ard arda gelen 4 golüne engel olamadı. Karagümrük Diagne'nin 45+3, 53 ve 80, Ozdoev'in 69'daki golleriyle 4-1 öne geçti. 90+1'de kaleci Batuhan'ın kendi kalesine attğı gol ile skor 4-2'ye geldi. 90+6'da James'in golü Sivas'ı umutlandırsa da Karagümrük sahadan 4-3 galip ayrılmayı başardı.



ABOUBAKAR SİFTAH PEŞİNDE

Beşiktaş formasıyla çıktığı 4 maçta 240 dakika sahada kalan ve fileleri havalandıramayan Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar taraftarı önünde çıkacağı Ankaragücü karşılaşmasıyla ilk golünü atmayı hedefliyor.



KARTAL'IN RAKİBİ A.GÜCÜ

Şampiyonluk yarışından uzaklaşan Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında bugün Vodafone Park'ta Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. 19.00'da start alacak karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek. Beşiktaş'ta bu maç öncesinde sakatlığı bulunan Cezayirli kanat oyuncusu Rachid Ghezzal dışında eksik bulunmuyor. Siyah-Beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş'in zorlu karşılaşmada yeni transferlere ilk 11'de forma vermesi bekleniyor.



M. UNİTED ABRAHAM İÇİN NABIZ YOKLUYOR

İngiliz basını Premier Lig takımlarından Manchester United'ın Roma'nın İngiliz forveti Tammy Abraham için devrede olduğu iddiasında bulundu. Bu sezon ligde 24 maça çıkan 25 yaşındaki Tammy Abraham 6 gol, 4 asistle oynadı. 45 milyon Euro piyasa değeri bulunan yıldız oyuncunun kontratı 2026 yılında sona erecek.



BROOKLYN NETS 28 SAYIDAN DÖNDÜ

NBA'de Doğu Konferansı ekiplerinin mücadelesinde Brooklyn Nets, konuk olduğu Celtics karşısında ikinci çeyrekte 28 sayı geriye düşse de maçı bırakmadı ve sahadan115-105 galip ayrıldı. Nets'te Mikal Bridges 38 sayı, 10 ribaunt ve 4 asistle yıldızlaşırken, Boston Celtics'te Jaylen Brown'ın 35 sayısı yenilgiyi önleyemedi.



ORTA SAHA NİKO RAK KONYASPOR'DA

Konyaspor, Hırvatistan Süper Lig ekibi HNK Sibenik'ten 19 yaşındaki futbolcu Niko Rak'ı transfer etti. Orta sahada görev yapan, alt yaş kategorilerinde milli takım forması giyen Rak, HNK Sibenik ile toplam 47 resmi maçta görev aldı ve 2 asistlik performans sergiledi. Rak ile 1 yılı opsiyonlu 4.5 yıllık sözleşmeye imza atıldı.



GİRESUNSPOR'DA ÖDEME KRİZİ ÇÖZÜLDÜ

Süper Lig'de bugün 16.00'da Konyaspor'la karşılaşacak Giresunspor'da bu maç öncesi önemli bir gelişme yaşandı. Serginho'nun, eski yönetimden kalan 135 bin euro alacağının Nahid Yamak başkanlığındaki yeni yönetim tarafından ödendiği bildirildi. Brezilyalı yıldız, alacağı ödenmese dün itibariyle serbest kalacaktı.



DERBİNİN KAZANANI BEŞİKTAŞ EMLAKJET

Türkiye Sigorta Erkekler Basketbol Ligi'nde derbi heyecanı yaşandı. Beşiktaş Emlakjet, konuk ettiği Galatasaray Nef'i baştan sona üstün götürdüğü maçta 85-78 mağlup etti. Dylan Ennis 21 sayıyla en skorer olurken yenilgiyi engelleyemedi. Günün diğer maçların sonuçları: Gaziantep-Konya: 85-81, Merkezefendi-Bahçeşehir: 80- 76, Aliağa-Darüşşafaka: 85-88.



LİDER ARSENAL'DEN DESTANSI GERİ DÖNÜŞ

Arsenal, Bournemout'u konuk ettiği maçta 2-0'dan gelip 90+7'de 3-2 kazandı. 1. dakikada Billing, Topçular'ı şok etti: 0-1. 57'de Senesi farkı artırdı: 0-2. 62'de Partey ve 70'de White dengeyi getirdi. 90+7'de Nelson muhteşem bir golle maçı aldı: 3-2. Arsenal puanını 63 yaptı. M. City, Newcastle'ı 2-0 yenip 58 puana çıktı.



FENERBAHÇE ALAGÖZ KAYSERİ'DE FARKA KOŞTU

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u 110-56 yendi. Fenerbahçe maçın ilk yarısını da 56-28 önde tamamladı. Fenerahçe'de Sabaly 28 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Alperi Onar 20, Vandersloot 14 sasıyla galibiyete katkı verdi.



ENES ÜNAL 2 GOL ATTI GETAFE KAZANDI: 3-2

İspanya Ligi La Liga'da dün oynanan maçta Getafe, Girona'yı 3-2 mağlup etti. Milli futbolcumuz Enes Ünal 2 gol atarak takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Getafa'nin gollerini 2 ve 14'te (pen) Enes Ünal, 43'te Magoral attı. Girona'nın golleri ise 54'te Castellano ve 80'de Gutierrez'den geldi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN