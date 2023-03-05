Beşiktaş - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş - Ankaragücü maçı nasıl izlenir? Maçın 11'leri...

Beşiktaş - Ankaragücü maçına az bir süre kala taraftarlar tarafından bir çok soru gündeme geldi. Bu akşam oynanacak maç içi heyecanlı bekleyiş sürüyor. Siyah beyazlı ekipte Rachid Ghezzal maçta sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. Peki Peki, Beşiktaş - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş - Ankaragücü maçı 11'leri belli oldu mu? BJK - Ankaragücü maçı nasıl izlenir?
BEŞİKTAŞ - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Ankaragücü maçı bu akşam (5 Mart 2023) saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.
MAÇIN 11'LERİ BELLİ OLDU
Beşiktaş: Mert Günok; Onur Bulut, Tayyip, Colley, Masuaku; Hadziahmetovic, Salih Uçan; Redmond, Gedson, Cenk Tosun; Aboubakar.
Ankaragücü: Gökhan Akkan; Malcuit, Radakovic, Mujakic, Hasan Ali Kaldırım; Diack, Pedrinho; Emre Kılınç, Zahid, Beridze; Ali Sowe.
GHEZZAL SAKAT
Süper Lig'de oynadığı son 3 maçı kazanamayan Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü mağlup ederek galibiyet özlemine son vermeyi hedefliyor. Ligde çıktığı 22 karşılaşmada 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine yazdırdığı 40 puanla haftaya 3. sırada girdi.
Antalyaspor ile yapılan son müsabakadan önce ısınma esnasında adalesinden sakatlanan Ghezzal, takımdaki yerini alamayacak.