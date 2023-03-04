Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan oyuncularına kritik uyarı geldi





GÖRDÜĞÜN YERDEN VUR

Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek Trabzonspor'da takımın hücum hattındaki en önemli isimlerinin başında gelen Anastasios Bakasetas, bu maçta daha farklı bir rol üstlenecek. Basel maçında kaçırdığı penaltı sonrası morali bozulan Yunan yıldız ile özel bir görüşme gerçekleştiren teknik direktör Abdullah Avcı'nın, "Hemen toparlan. Zor zamanlardan geçiyoruz ve sana her zamankinden daha çok ihtiyacım var. Sahada daha çok sorumluluk al. Arkadaşlarını yönlendir ve kaleyi gördüğün yerden vur" dediği öğrenildi. Bakasetas da Avcı'ya, "Takım olarak zor günlerden geçiyoruz. Tüm oyuncular bunun farkında. Galip gelmek için her şeyi yapacağız" sözünü verdi. Geçen sezon 43 karşılaşmada 9 gol, 8 asisti bulunan Bakasetas, kulüp kariyerinde ise en fazla golü 2019-20'de Alanyaspor forması ile 43 maçta 14 gol, 7 asist ile (21 gole katkı) elde etti.