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    Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan oyuncularına kritik uyarı geldi

    Ümraniyespor maçında kayıp istemeyen Abdullah Avcı öğrencilerine, “Kayıp değil, seri galibiyetler is-ti yorum. Yakalacağımız seri bizi farklı noktaya taşır” dedi.

    Seri galibiyet istiyorum

    Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında bugün Ümraniyespor'u konuk edecek. Süper Lig'de 13 maçı kalan, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Ankaragücü ile karşılaşacak olan Bordo-Mavililer, bu süreçte yeniden ayağa kalkmayı arzuluyor. Sezon başından bu yana sakatlıklar başta olmak üzere büyük talihsizlikler yaşayan Karadeniz ekibinde teknik direktör Abdullah Avcı'ya büyük iş düşecek. Daha önce yaptığı açıklamada gelecek sezonu planlamaya başladıklarını söyleyen tecrübeli hoca, bu süreçten güçlü bir şekilde çıkmanın hesaplarını yapıyor.



    SİZDEN SERİ İSTİYORUM
    Ümraniyespor maçı öncesi futbolcularıyla toplantı gerçekleştiren Abdullah Avcı, kritik uyarılarda bulundu. Takım organizasyonuyla ilgili çalışmaların üstünde duran deneyimli çalıştırıcı, "Önce Ümraniye ardından Adana Demir'i mutlaka yenmeliyiz. Artık kayıp istemiyorum. Seri galibiyetler bizi farklı noktaya taşır. Bunu mutlaka başarmalıyız. Maksimum puanı toplayıp, ilk 2 potasında yer almamız gerekiyor. Sahada son dakikaya kadar savaşın. Artık kayıplara tahammülümüz kalmadı. Mutlaka kazanalım ve camiayı mutlu edelim" dedi.



    GÖRDÜĞÜN YERDEN VUR
    Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek Trabzonspor'da takımın hücum hattındaki en önemli isimlerinin başında gelen Anastasios Bakasetas, bu maçta daha farklı bir rol üstlenecek. Basel maçında kaçırdığı penaltı sonrası morali bozulan Yunan yıldız ile özel bir görüşme gerçekleştiren teknik direktör Abdullah Avcı'nın, "Hemen toparlan. Zor zamanlardan geçiyoruz ve sana her zamankinden daha çok ihtiyacım var. Sahada daha çok sorumluluk al. Arkadaşlarını yönlendir ve kaleyi gördüğün yerden vur" dediği öğrenildi. Bakasetas da Avcı'ya, "Takım olarak zor günlerden geçiyoruz. Tüm oyuncular bunun farkında. Galip gelmek için her şeyi yapacağız" sözünü verdi. Geçen sezon 43 karşılaşmada 9 gol, 8 asisti bulunan Bakasetas, kulüp kariyerinde ise en fazla golü 2019-20'de Alanyaspor forması ile 43 maçta 14 gol, 7 asist ile (21 gole katkı) elde etti.



        TRABZON'UN KONUĞU ÜMRANİYESPOR
        Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, Süper Lig'in 24. haftasında bugün Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek. Bordo- Mavililer sahasında oynayacağı maçta galibiyetten başka bir sonuç düşünmüyor. Avrupa defterini kapatan ve ligde rahat bir nefes almak isteyen Bordo-Mavililer'de Dorukhan Toköz sakatlığı nedeniyle, Markovic ise kart cezalısı olduğu için oynayamayacak. Visca ve Hamsik'in maç kadrosunda yer alması bekleniyor. Özel işleri nedeniyle izin alan Vitor Hugo'nun ise maça 11'de başlama ihtimalinin düşük olduğu belirtildi.



        İÇ SAHADA FIRTINA ESİYOR
        Ümraniyespor karşılaşmasından mutlak 3 puan hedefleyen Trabzonspor, sahasında aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor. Bordo-Mavililer, en son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği maçtan sonra 725 günlük sürede iç sahada mağlup olmadı. Karadeniz temsilcisi, teknik direktör Abdullah Avcı ile evinde oynadığı son 36 maçta 24 galibiyet 12 beraberlik elde etti.

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