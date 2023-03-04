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    • Spor
    • 04.03.2023 14:34
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    • 04.03.2023 14:51
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    Sevilla'dan Fenerbahçe'ye şok! Avrupa Ligi maçı öncesi...

    UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla ile kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe, İspanyol ekibi ile transferde de rakip oldu. Avrupa basınında yer alan haberlere göre Sevilla, sarı-lacivertli ekibin istediği yıldız isim için kolları sıvadı. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri

    takvim.com.tr
    Sevilla’dan Fenerbahçe’ye şok! Avrupa Ligi maçı öncesi...

    Bu sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, mücadele ettiği B Grubu'nu zirvede tamamlayarak son 16 turuna kalmıştı.
    Sevilla’dan Fenerbahçe’ye şok! Avrupa Ligi maçı öncesi...

    Sarı-lacivertliler, son 16 turunda İspanya'nın Sevilla takımıyla eşleşti.
    Sevilla’dan Fenerbahçe’ye şok! Avrupa Ligi maçı öncesi...

    İki takım arasındaki ilk maç, 9 Mart Perşembe günü İspanya'da oynanacak.
        Sevilla’dan Fenerbahçe’ye şok! Avrupa Ligi maçı öncesi...

        Fenerbahçe ile Sevilla arasındaki rövanş karşılaşması ise 16 Mart Perşembe günü Kadıköy'de oynanacak.
        Sevilla’dan Fenerbahçe’ye şok! Avrupa Ligi maçı öncesi...

        FENERBAHÇE 2008'DE ELEDİ

        Fenerbahçe ile Sevilla, 2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etti. Sarı-lacivertliler Sevilla'yı eleyerek çeyrek finale çıkma başarısı gösterdi.

        Sevilla’dan Fenerbahçe’ye şok! Avrupa Ligi maçı öncesi...

        Mücadeleler 3-2 sonuçlanırken deplasmandaki maçta uzatma bölümünde Fenerbahçe penaltılarla galip gelmişti.
            Sevilla’dan Fenerbahçe’ye şok! Avrupa Ligi maçı öncesi...

            MONCHI'DEN FENERBAHÇE YORUMU

            Sevilla Sportif Direktörü Monchi, Fenerbahçe'nin iyi bir takım olduğunu söyleyerek, "Fenerbahçe, Avrupa futbolunun bir klasiği. Yüksek seviyede oyunculara sahipler, dolu tribünler önünde ve yoğun bir atmosferde maçlarını oynuyorlar. 2008'de İstanbul'dan 3-2'lik mağlubiyetle dönmüştük. Evimizde 3-2 kazandık ama penaltılarda kaybettik ve elendik. PSV eşleşmesine benzer bir eşleşme olacak. Bu tür eşleşmelerde hep ikinci maçı evimizde oynamayı tercih ederim. Bu kez ilk maçı evimizde oynayacağız. Fenerbahçe'de hepimizin bildiği, tanıdığı, İspanya'da da oynamış olan oyuncular var. Türk futbolunun en iyi stoperlerinden birine; Attila Szalai'ye sahipler. Michy Batshuayi var ki onu herkes tanıyor. Kalecileri Altay Bayındır Türk futbolunun en iyilerinden" diye konuştu.
            Sevilla’dan Fenerbahçe’ye şok! Avrupa Ligi maçı öncesi...

            İki takım arasındaki ilk maç için sayılı günler kala flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
            Sevilla’dan Fenerbahçe’ye şok! Avrupa Ligi maçı öncesi...

            Fenerbahçe ile Sevilla, yeşil sahanın yanı sıra transferde de karşı karşıya geldi.

                Sevilla’dan Fenerbahçe’ye şok! Avrupa Ligi maçı öncesi...

                FENERBAHÇE İLE SEVILLA DAHOUD'UN PEŞİNDE

                Hürriyet'in haberine göre, Borussia Dortmund ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Mahmoud Dahoud ile Fenerbahçe ve Sevilla ilgileniyor.
                Sevilla’dan Fenerbahçe’ye şok! Avrupa Ligi maçı öncesi...

                Bedelsiz olarak takımdan ayrılacak olan 27 yaşındaki orta saha için en istekli iki takımın Fenerbahçe ve Sevilla olduğu, Premier Lig'den Leicester City ve İtalya Serie A'dan Napoli'nin de Suriye asıllı Alman futbolcunun durumunu takip ettiği belirtildi.
                Sevilla’dan Fenerbahçe’ye şok! Avrupa Ligi maçı öncesi...

                Orta sahanın ortasında görev yapan Dahoud, oyunun iki yönünde de etkili olabilen bir isim.

                    Sevilla’dan Fenerbahçe’ye şok! Avrupa Ligi maçı öncesi...

                    Mönchengladbach altyapısından yetişen Suriye asıllı futbolcu 2017'de Dortmund'a 12 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

                    Sevilla’dan Fenerbahçe’ye şok! Avrupa Ligi maçı öncesi...

                    27 yaşındaki oyuncu, Alman ekibinde 137 resmi maça çıkarken, 5 gol attı ve 16 asist yaptı.

                    Sevilla’dan Fenerbahçe’ye şok! Avrupa Ligi maçı öncesi...

                    Mahmoud Dahoud, 2017'de Avrupa Şampiyonu olan Almanya U21 Milli Takımı'nın önemli isimlerinden biriydi.

                        Başım Belada dizisi
                        Haberler Spor Sevilla'dan Fenerbahçe'ye şok! Avrupa Ligi maçı öncesi...
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