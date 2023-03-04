Nathan Redmond gelecek hedefini açıkladı

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışının gerisinde kalan Beşiktaş'ta forma giyen ve dalgalı performansıyla da zaman zaman sert eleştiri alan Nathan Redmond'un takımdaki geleceği merak konusu oldu. Jamaika asıllı İngiliz futbolcu geleceği hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Redmond, sezon sonunda Siyah-Beyazlılar'dan ayrılmayı planladığını dile getirdi.
KARİYERİMİN SONUNDA DEĞİLİM
Öncelikle Türkiye'deki adaptasyon süreci hakkında konuşan Redmond, "Spor Toto Süper Lig aslında düşünülenden daha çekişmeli bir lig. Futbolcular kariyerlerinin sonunda buraya geliyormuş gibi bir algı var. Ama ben henüz 28 yaşındayım ve kariyerimin de sonunda değilim" ifadesini kullandı.
HEDEFİM ADA'YA DÖNMEK
Siyah-Beyazlılar'ın yıldız futbolcusu Redmond, "Sezon sonunda serbest kalacağım. Elbette hedeflerim var. Ana hedefim Premier Lig'e geri dönmek" açıklamasını yaptı. Bu sezon Beşiktaş'ta 18 maça çıkan ve 2 gol 3 asistlik katkı yapan 28 yaşındaki Redmond'un Siyah-Beyazlılar'la sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona erecek.