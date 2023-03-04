Nathan Redmond gelecek hedefini açıkladı





KARİYERİMİN SONUNDA DEĞİLİM

Öncelikle Türkiye'deki adaptasyon süreci hakkında konuşan Redmond, "Spor Toto Süper Lig aslında düşünülenden daha çekişmeli bir lig. Futbolcular kariyerlerinin sonunda buraya geliyormuş gibi bir algı var. Ama ben henüz 28 yaşındayım ve kariyerimin de sonunda değilim" ifadesini kullandı.