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    • Spor
    • 04.03.2023 16:53
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    • 04.03.2023 16:53
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    Galatasaray'dan 10 numara hamle! Firmino derken...

    Sezon başından bu yana yıldız oyuncuları kadrosuna katan Galatasaray transferde sıcak saatler yaşamaya devam ediyor. Adı daha önce Roberto Firmino ile anılan sarı kırmızılılar, gözünü Arsenal'in yıldızına dikti. İşte transferde son durum...

    takvim.com.tr
    Galatasaray’dan 10 numara hamle! Firmino derken...

    Ara transfer döneminin kapanmasına saatler kala Galatasaray çalışmalarını hızlandırdı.
    Galatasaray’dan 10 numara hamle! Firmino derken...

    Sarı kırmızılılar devre arasında kadrosuna önemli takviyeler yaptı.
    Galatasaray’dan 10 numara hamle! Firmino derken...

    Cimbom, savunma hattını Kaan Ayhan ve Adekugbe ile güçlendirdi.
        Galatasaray’dan 10 numara hamle! Firmino derken...

        Yaptığı yıldız transferlerle dikkatleri üzerine çeken sarı kırmızılılar Roma'dan Zaniolo'ya imza attırdı.
        Galatasaray’dan 10 numara hamle! Firmino derken...

        Sarı kırmızılılar, İtalyan oyuncu için kasasından 15 milyon euro çıkardı.
        Galatasaray’dan 10 numara hamle! Firmino derken...

        Transferde etkili rol oynayan Erden Timur rotasını Premier Lig'e çevirdi.
            Galatasaray’dan 10 numara hamle! Firmino derken...

            Galatasaray, Arsenal'de forma şansı bulamayan on numara için harekete geçti.
            Galatasaray’dan 10 numara hamle! Firmino derken...

            Sarı kırmızılılar, 22 yaşındaki Emile Smith Rowe için kiralama teklifi yapmaya hazırlanıyor.
            Galatasaray’dan 10 numara hamle! Firmino derken...

            Londra kulübünün, Fotomaç'ın haberine göre oyuncunun tekrar kendini gösterebilmesi adına Galatasaray'a sıcak baktığı ifade edildi.
                Galatasaray’dan 10 numara hamle! Firmino derken...

                Bu sezon Arteta'nın forma şansı vermediği genç oyuncu, süre alabileceği bir takıma gitmek istiyor.
                Galatasaray’dan 10 numara hamle! Firmino derken...

                Emile Smith Rowe, Arsenal'de 7 maçta görev aldı.
                Galatasaray’dan 10 numara hamle! Firmino derken...

                Genç yıldız, gol ve asist katkısı sağlayamadı.
                    Galatasaray’dan 10 numara hamle! Firmino derken...

                    İngiliz oyuncunun pisaya değeri 38 milyon euro.
                    Galatasaray’dan 10 numara hamle! Firmino derken...

                    Rowe genç yaşına rağmen İngiltere Milli Takım formasıyla 3 maçta süre aldı.
                    Galatasaray’dan 10 numara hamle! Firmino derken...

                    İngiliz 10 numaranın Arsenal'de 2026 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.
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                    Haberler Spor Galatasaray'dan 10 numara hamle! Firmino derken...
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