Galatasaray’dan 10 numara hamle! Firmino derken...

Ara transfer döneminin kapanmasına saatler kala Galatasaray çalışmalarını hızlandırdı.
Sarı kırmızılılar devre arasında kadrosuna önemli takviyeler yaptı.
Cimbom, savunma hattını Kaan Ayhan ve Adekugbe ile güçlendirdi.
Ara transfer döneminin kapanmasına saatler kala Galatasaray çalışmalarını hızlandırdı.
Sarı kırmızılılar devre arasında kadrosuna önemli takviyeler yaptı.
Cimbom, savunma hattını Kaan Ayhan ve Adekugbe ile güçlendirdi.
Yaptığı yıldız transferlerle dikkatleri üzerine çeken sarı kırmızılılar Roma'dan Zaniolo'ya imza attırdı.
Sarı kırmızılılar, İtalyan oyuncu için kasasından 15 milyon euro çıkardı.
Transferde etkili rol oynayan Erden Timur rotasını Premier Lig'e çevirdi.
Galatasaray, Arsenal'de forma şansı bulamayan on numara için harekete geçti.
Sarı kırmızılılar, 22 yaşındaki Emile Smith Rowe için kiralama teklifi yapmaya hazırlanıyor.
Londra kulübünün, Fotomaç'ın haberine göre oyuncunun tekrar kendini gösterebilmesi adına Galatasaray'a sıcak baktığı ifade edildi.
Bu sezon Arteta'nın forma şansı vermediği genç oyuncu, süre alabileceği bir takıma gitmek istiyor.
Emile Smith Rowe, Arsenal'de 7 maçta görev aldı.
Genç yıldız, gol ve asist katkısı sağlayamadı.
İngiliz oyuncunun pisaya değeri 38 milyon euro.
Rowe genç yaşına rağmen İngiltere Milli Takım formasıyla 3 maçta süre aldı.
İngiliz 10 numaranın Arsenal'de 2026 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.