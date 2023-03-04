Galatasaray, Roma’dan transfer ettiği Zaniolo’yu Milan'a satacak

Galatasaray'ın devre arasında İtalya Serie A takımlarından Roma'dan transfer ettiği Nicolo Zaniolo'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar, büyük ses getiren transfer için Roma'ya tam 15 milyon euro ödedi. Galatasaray, Zaniolo'yu transfer ederken yüklü bir miktarda bonservis ücreti kazanmanın da planını yaptı. Hatta o dönem Milan da oyuncuyu istiyordu ancak Zaniolo Galatasaray'a imza attı. Sarı-Kırmızılılar'ın bu transfer sonrası Milan'a transfer için öncelik verdiği ortaya çıktı. Galatasaray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo'nun sezon sonunda Milan'a imza atması bekleniyor. Galatasaray ile 4.5 yıllık sözleşme imzalayan Nicolo Zaniolo'nun sözleşmesinde 35 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli bulunuyor.
BAŞKA TAKIMLAR DA VAR
İtalyan medyasındaki haberlere göre Sarı-Kırmızılılar'ın yeni transferi için sadece Milan pusuda beklemiyor. İtalya Ligi'nin iddialı takımlarından Juventus ve İnter'in de sezon sonu için Zaniolo'ya transfer teklifinde bulunması bekleniyor. Ancak Galatasaray, olası bir transferde önceliği Milan'a verdi. Henüz Galatasaray ile resmi maça çıkmayan Zaniolo, Alanyaspor ile oynanan hazırlık maçında fileleri havalandırmıştı.
23.5 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENDİ
Galatasaray'ın- Roma'dan transfer ettiği Zaniolo için şimdiye kadar 23.5 milyon euro bonservis ödendi. Bu rakamın 15 milyon euro'sunu Galatasaray ödedi. Roma, 2018 yılında 6.7 milyon euro ödemişti.
ZANIOLO'YU MANCINI GETİRDİ!
İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo'nun, Galatasaray'a transferinde Roberto Mancini'nin çok ciddi katkısı olduğu öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar'ın eski teknik direktörü Mancini'nin Zaniolo'nun transferi için Galatasaray yönetimi ile iletişime geçtiği ve aracı olduğu belirtildi.