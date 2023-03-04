Galatasaray, Roma’dan transfer ettiği Zaniolo’yu Milan'a satacak

Galatasaray'ın devre arasında İtalya Serie A takımlarından Roma'dan transfer ettiği Nicolo Zaniolo'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar, büyük ses getiren transfer için Roma'ya tam 15 milyon euro ödedi. Galatasaray, Zaniolo'yu transfer ederken yüklü bir miktarda bonservis ücreti kazanmanın da planını yaptı. Hatta o dönem Milan da oyuncuyu istiyordu ancak Zaniolo Galatasaray'a imza attı. Sarı-Kırmızılılar'ın bu transfer sonrası Milan'a transfer için öncelik verdiği ortaya çıktı. Galatasaray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo'nun sezon sonunda Milan'a imza atması bekleniyor. Galatasaray ile 4.5 yıllık sözleşme imzalayan Nicolo Zaniolo'nun sözleşmesinde 35 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli bulunuyor.