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    • Spor
    • 02.03.2023 09:39
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    • 02.03.2023 09:51
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    Transfer haberleri | Fenerbahçeli yıldıza dünya devi talip! Sezon sonunda...

    Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı lacvivertli formayla gösterdiği performansla adından söz ettiren Ferdi Kadıoğlu'ya ilgi artarak devam ediyor. Brighton ve Borussia Dortmund'un ardından yıldız oyuncuya dünya devi de talip oldu. İşte detaylar...

    Görkem Ağgündüz
    takvim.com.tr
    Transfer haberleri | Fenerbahçeli yıldıza dünya devi talip! Sezon sonunda...

    Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu gündemden düşmüyor. Bu sezon gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan yıldız futbolcunun talipleri her geçen gün artıyor.
    Transfer haberleri | Fenerbahçeli yıldıza dünya devi talip! Sezon sonunda...

    Ferdi, 2018'de 10 numara olarak geldiği Fenerbahçe'de bambaşka bir oyuncuya dönüştü. Milli yıldız, geçen sezondan itibaren sol bek ve sağ bekte görev yapmaya başladı, kariyeri tam anlamıyla değişti.
    Transfer haberleri | Fenerbahçeli yıldıza dünya devi talip! Sezon sonunda...

    23 yaşındaki futbolcu her iki pozisyonda da çok iyi bir performans sergiledi, A Milli Takım'a kadar yükseldi. Ferdi'nin bu formu, Avrupa ekiplerinin de dikkatini çekti.
        Transfer haberleri | Fenerbahçeli yıldıza dünya devi talip! Sezon sonunda...

        Son olarak Brighton, yıldız futbolcuyu radarına almıştı. İngiliz ekibinin, bir süredir milli oyuncuyu takip ettiği öğrenildi.
        Transfer haberleri | Fenerbahçeli yıldıza dünya devi talip! Sezon sonunda...

        Brighton gözlemcilerinin sezon boyunca Ferdi Kadıoğlu'nu izleyip ardından detaylı bir rapor hazırlayacakları kaydedildi.
        Transfer haberleri | Fenerbahçeli yıldıza dünya devi talip! Sezon sonunda...

        Premier Lig ekibi, birçok talibi bulunan Tariq Lamptey'in satılması halinde ilk olarak Ferdi için girişimlerde bulunabilir.
            Transfer haberleri | Fenerbahçeli yıldıza dünya devi talip! Sezon sonunda...

            Geçen sene mart ayında başarılı oyuncunun sözleşmesini 2026'ya kadar uzatan Fenerbahçe'nin bonservis beklentisinin 20 milyon Euro'ya yakın olduğu belirtildi.
            Transfer haberleri | Fenerbahçeli yıldıza dünya devi talip! Sezon sonunda...

            DÜNYA DEVİ TALİP!

            Ferdi Kadıoğlu için Almanya'dan bir talip daha çıktı.

            Transfer haberleri | Fenerbahçeli yıldıza dünya devi talip! Sezon sonunda...

            Daha önce Borussia Dortmund'un talip olduğu genç yıldız için Bayern Münih'in de devrede olduğu yazıldı.
                Transfer haberleri | Fenerbahçeli yıldıza dünya devi talip! Sezon sonunda...

                Habere göre Alman devinin scoutları, sezon sonuna kadar milli yıldız ile ilgili rapor hazırlayacak.
                Transfer haberleri | Fenerbahçeli yıldıza dünya devi talip! Sezon sonunda...

                1.4 MİLYON EURO'YA GELDİ!

                Ferdi Kadıoğlu, 2018 yılında 1.4 milyon Euro karşılığında NEC Nijmegen'den transfer edilmişti.
                Transfer haberleri | Fenerbahçeli yıldıza dünya devi talip! Sezon sonunda...

                Sarı-lacivertli takımdaki 5. sezonunu geçiren milli yıldız, bu sezon 31 maçta görev aldı.
                    Transfer haberleri | Fenerbahçeli yıldıza dünya devi talip! Sezon sonunda...

                    23 yaşındaki futbolcu, 3 asistlik bir performans sergiledi.
                    Transfer haberleri | Fenerbahçeli yıldıza dünya devi talip! Sezon sonunda...

                    Ferdi'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
                    Transfer haberleri | Fenerbahçeli yıldıza dünya devi talip! Sezon sonunda...

                    Milli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 12 milyon Euro.
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                    Haberler Spor Transfer haberleri | Fenerbahçeli yıldıza dünya devi talip! Sezon sonunda...
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