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    Galatasaray'da Roberto Firmino bombası! Liverpool kariyeri sezon sonu sona eriyor...

    Sacha Boey’in menajerliğini yapan Rogon firması, Sarı- Kırmızılılar’a Roberto Firmino’yu teklif etti... 31 yaşındaki oyuncunun 8 yıllık Liverpool kariyeri sezon sonu sona eriyor.

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    Firmino bombası

    Bu sezon yıldız oyuncuları kadrosuna katan Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Liverpool ile sözleşmesi sona erecek olan Brezilyalı golcü Roberto Firmino'nun adı Sarı-Kırmızılılar ile anılıyor.

    Geçtğimiz günlerde başarılı sağ beki Sacha Boey'in sözleşmesini uzatmak için oyuncunun menajerliğini yapan Rogon firmasıyla masaya oturan Galatasaray'a Firmino'nun teklif edildiği öğrenildi.



    31 yaşındaki oyuncunun kontratının sezon sonunda bitecek olması da iddiaları güçlendirdi. Bu sezon Liverpool formasıyla tüm kulvarlarda 25 maça çıkan 31 yaşındaki oyuncu bu maçlarda 9 kez fileleri sarsarken 4 de gol pası vermeyi başardı.



    55 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ
    2015     yılından beri İngiliz ekibinde forma giyen Roberto Firmino'nun piyasa değeri 28 milyon euro. Brezilya'da Figueirense altyapısında futbol yaşantısına başlayan yıldız oyuncu, 2011 yılında Brezilya temsilcisi Tombense'den Alman ekibi Hoffenheim'a 4 milyon euro bedelle transfer oldu. Bundesliga ekibinde gösterdiği performansla dikkatleri çeken Firmino, 2015 yılında ise 41 milyon euro bonservis ücretiyle Liverpool'a geçti. Brezilya Milli Takımı'nın formasını 55 kez giydi ve 17 kez fileleri havalandırdı.



        TAM 185 GOLE KATKIDA BULUNDU
        BREZİLYALI yıldız golcü Firmino, Liverpool kariyerinde 352 karşılaşmada forma giydi. 107 gol atarken 78 asist yaptı. Toplamda 185 gole katkıda bulundu. Liverpool ile büyük başarılar yakaladı.

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        Haberler Spor Galatasaray'da Roberto Firmino bombası! Liverpool kariyeri sezon sonu sona eriyor...
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