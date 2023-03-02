Galatasaray'da Roberto Firmino bombası! Liverpool kariyeri sezon sonu sona eriyor...

Bu sezon yıldız oyuncuları kadrosuna katan Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Liverpool ile sözleşmesi sona erecek olan Brezilyalı golcü Roberto Firmino'nun adı Sarı-Kırmızılılar ile anılıyor.
Geçtğimiz günlerde başarılı sağ beki Sacha Boey'in sözleşmesini uzatmak için oyuncunun menajerliğini yapan Rogon firmasıyla masaya oturan Galatasaray'a Firmino'nun teklif edildiği öğrenildi.
31 yaşındaki oyuncunun kontratının sezon sonunda bitecek olması da iddiaları güçlendirdi. Bu sezon Liverpool formasıyla tüm kulvarlarda 25 maça çıkan 31 yaşındaki oyuncu bu maçlarda 9 kez fileleri sarsarken 4 de gol pası vermeyi başardı.
55 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ
2015 yılından beri İngiliz ekibinde forma giyen Roberto Firmino'nun piyasa değeri 28 milyon euro. Brezilya'da Figueirense altyapısında futbol yaşantısına başlayan yıldız oyuncu, 2011 yılında Brezilya temsilcisi Tombense'den Alman ekibi Hoffenheim'a 4 milyon euro bedelle transfer oldu. Bundesliga ekibinde gösterdiği performansla dikkatleri çeken Firmino, 2015 yılında ise 41 milyon euro bonservis ücretiyle Liverpool'a geçti. Brezilya Milli Takımı'nın formasını 55 kez giydi ve 17 kez fileleri havalandırdı.