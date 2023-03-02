Galatasaray'da Roberto Firmino bombası! Liverpool kariyeri sezon sonu sona eriyor...





55 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

2015 yılından beri İngiliz ekibinde forma giyen Roberto Firmino'nun piyasa değeri 28 milyon euro. Brezilya'da Figueirense altyapısında futbol yaşantısına başlayan yıldız oyuncu, 2011 yılında Brezilya temsilcisi Tombense'den Alman ekibi Hoffenheim'a 4 milyon euro bedelle transfer oldu. Bundesliga ekibinde gösterdiği performansla dikkatleri çeken Firmino, 2015 yılında ise 41 milyon euro bonservis ücretiyle Liverpool'a geçti. Brezilya Milli Takımı'nın formasını 55 kez giydi ve 17 kez fileleri havalandırdı.