Crespo’ya da sözleşme yolda

Fenerbahçe, İspanya başta olmak üzere birçok Avrupa kulübünün takibinde olan Miguel Crespo ile yeni bir kontrat yapmayı planlıyor.
Yönetim, futbolcunun menajeriyle yeni bir toplantı yaparak bu konuyu çözüme kavuşturmayı düşünüyor. Şu ana kadar Miguel Crespo cephesiyle görüşmeler olumlu bir şekilde ilerliyor.
30 Haziran 2024'te kontratı bitecek Portekizli yıldızın Fenerbahçe'den uzun vadeli bir kontrat beklediği öğrenildi. Bu sezon tüm kulvarlarda 28 maça çıkan Crespo, 2 golün dışında 4 asist üretti.
KANARYA'DA BATSHUAYI BELİRSİZLİĞİ
Fenerbahçe'de oynayan golcü futbolcu Michy Batshuayi'nin cezası Konyaspor maçıyla tamamlandı. Ancak; Batshuayi'nin ağrıları nedeniyle 2 antrenmana katılamaması dikkati çekti. Kayserispor maçı öncesi golcü futbolcuya yoğun bir tedavi uygulanıyor. Son antrenmanda bireysel çalışmalar yapan futbolcunun Kayseri maçına yetişme ihtimali bulunuyor. Teknik patron Jorge Jesus, 29 yaşındaki oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Batshuayi hazır hale gelmezse, Kayseri maçında forma yine Joshua King'in olacak.
FENERBAHÇE KAYSERİSPOR TAKTİĞİNE ÇALIŞTI
SÜPER Lig'de 4 Mart Cumartesi günü Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde dün yaptığı antrenmanla devam etti. Taktiksel ve bireysel çalışmalar üzerinde durulurken, antrenmanda Luan Peres ve Michy Batshuayi günü bireysel çalışmalarla noktaladı. Arda Güler ise gribal enfeksiyon sebebiyle antrenmana katılamadı.
Yönetim, futbolcunun menajeriyle yeni bir toplantı yaparak bu konuyu çözüme kavuşturmayı düşünüyor. Şu ana kadar Miguel Crespo cephesiyle görüşmeler olumlu bir şekilde ilerliyor.
30 Haziran 2024'te kontratı bitecek Portekizli yıldızın Fenerbahçe'den uzun vadeli bir kontrat beklediği öğrenildi. Bu sezon tüm kulvarlarda 28 maça çıkan Crespo, 2 golün dışında 4 asist üretti.
KANARYA'DA BATSHUAYI BELİRSİZLİĞİ
Fenerbahçe'de oynayan golcü futbolcu Michy Batshuayi'nin cezası Konyaspor maçıyla tamamlandı. Ancak; Batshuayi'nin ağrıları nedeniyle 2 antrenmana katılamaması dikkati çekti. Kayserispor maçı öncesi golcü futbolcuya yoğun bir tedavi uygulanıyor. Son antrenmanda bireysel çalışmalar yapan futbolcunun Kayseri maçına yetişme ihtimali bulunuyor. Teknik patron Jorge Jesus, 29 yaşındaki oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Batshuayi hazır hale gelmezse, Kayseri maçında forma yine Joshua King'in olacak.
FENERBAHÇE KAYSERİSPOR TAKTİĞİNE ÇALIŞTI
SÜPER Lig'de 4 Mart Cumartesi günü Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde dün yaptığı antrenmanla devam etti. Taktiksel ve bireysel çalışmalar üzerinde durulurken, antrenmanda Luan Peres ve Michy Batshuayi günü bireysel çalışmalarla noktaladı. Arda Güler ise gribal enfeksiyon sebebiyle antrenmana katılamadı.