Transferin en flaş takımı olan Galatasaray'da büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar bir yandan ara transferin sonuna kadar kadrosunu yeni isimlerle takviye etmeye çalışırken, bir yandan da yeni sezonun çalışmalarını yürütüyor.

PAZARLIKLARLA RAKAM DÜŞECEK

Dün İtalyan basınında çıkan bir haber sonrası, Galatasaray kulislerinde flaş iddialar dolaşmaya başladı. Çizme'nin en ciddi yayın organlarından biri La Gazetta Dello Sport'ta çıkan bir habere göre Juventus, Roma'dan aldığı Cimbom'un yeni yıldızı Nicolo Zaniolo için sezon sonunda teklif yapmaya hazırlanıyor. Haberde, "Zaniolo yeni bir başlangıç için Türkiye'ye gitti. İlk maçında güzel bir gol attı. Sözleşmesinde 35 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli var. Ancak bu rakam pazarlıklarla aşağıya inebilir. Kesin olan bir şey var: Zaniolo, Juventus'un gelecekle ilgili düşüncelerinde var" ifadesi kullanıldı.