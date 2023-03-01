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    Çizme basından bomba iddia! Zaniolo Juventus'a Di Maria Galatasaray'a

    La Gazetta Dello Sport’un haberine göre; Juventus sezon sonunda Nicolo Zaniolo’nun transferi için Galatasaray’a teklif yapacak. İddialara göre bu durumda Angel Di Maria takımdank esin olarak ayrılacak. Arjantinli yıldız ardından bedelsiz olarak Sarı-Kırmızılılar’a transfer olacak...

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    Zaniolo Juve’ye Di Maria Cimbom’a
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    Transferin en flaş takımı olan Galatasaray'da büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar bir yandan ara transferin sonuna kadar kadrosunu yeni isimlerle takviye etmeye çalışırken, bir yandan da yeni sezonun çalışmalarını yürütüyor.

    PAZARLIKLARLA RAKAM DÜŞECEK
    Dün İtalyan basınında çıkan bir haber sonrası, Galatasaray kulislerinde flaş iddialar dolaşmaya başladı. Çizme'nin en ciddi yayın organlarından biri La Gazetta Dello Sport'ta çıkan bir habere göre Juventus, Roma'dan aldığı Cimbom'un yeni yıldızı Nicolo Zaniolo için sezon sonunda teklif yapmaya hazırlanıyor. Haberde, "Zaniolo yeni bir başlangıç için Türkiye'ye gitti. İlk maçında güzel bir gol attı. Sözleşmesinde 35 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli var. Ancak bu rakam pazarlıklarla aşağıya inebilir. Kesin olan bir şey var: Zaniolo, Juventus'un gelecekle ilgili düşüncelerinde var" ifadesi kullanıldı.



    7 MİLYON EURO BONUSU DA VAR!
    Gazete ayrıca Galatasaray'ın İtalyan yıldız için Roma'ya 15 milyon Euro bonservis bedelinin yanı sıra 7 milyon Euro'da bonus ödeyeceğini belirtti. İddialara göre Juve, Zaniolo'yu alması halinde Angel Di Maria ile yollarını ayıracak. Arjantinli yıldız da bu durumda bedelsiz olarak Galatasaray'ın yolunu tutacak. Juventus'un Sarı-Kırmızılılar'a teklifini haziran ayı başında iletmesi bekleniyor.



    İTALYANLAR BÖYLE DUYURDU
    LA Gazetta Dello Sport, Juventus'un Nicolo Zaniolo'ya ilgisini bu şekilde okuyucularına duyurdu. Haberde teklifin haziran ayı başı yapılacağı belirtildi.



        GAGLIARDINI'DE RAKİP LEICESTER CITY
        Galatasaray'la ilgili dış basındaki transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Son dönemde ismi Sarı-Kırmızılılar'la anılan futbolculardan birisi de Roberto Gagliardini. Sezon sonunda Inter ile sözleşmesi bitecek olan 28 yaşındaki orta alan oyuncusuyla ilgili dün bir iddia daha ortaya atıldı. Çizme basınına göre Gagliardini, Inter'den kesin olarak ayrılma kararı aldı. Ancak Galatasaray'la beraber Premier Lig ekibi Leicester City'nin de transfer için devrede olduğu belirtildi. Bu sezon yolu Serie A'dan geçmiş çok önemli yıldızları transfer eden Sarı-Kırmızılılar'ın Gagliardini konusunda da avantajlı olduğu ifade ediliyor.

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