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    10 numara yardım! Modric depremzedeler için formasını bağışladı

    Hırvatistan Milli Takımı’nın yıldızı Luka Modric, 2022 Dünya Kupası'nda Fas'a karşı giydiği formasını geliri depremzedeler için kullanılmak üzere Türkiye Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran'a teslim etti.

    10 numara yardım

    Hırvatistan Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Luka Modric, 2022 Dünya Kupası'nda Fas'a karşı giydiği formasını geliri depremzedeler için kullanılmak üzere Türkiye Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran'a teslim etti. Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran, sosyal medya hesabı üzerinden, "Teşekkürler Modric. Real Madrid ve Hırvatistan Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Modric, Katar 2022 Dünya Kupası gruplarındaki ilk maçında Fas'a karşı giydiği formasını, geliri depremzedelere bağışlanmak üzere Büyükelçiliğimize teslim etti" paylaşımında bulundu. Modric de video mesajında, bu zor zamanlarda dua ve desteklerini gönderdiğini belirterek, "Güçlü kalın, sizinleyiz ve sizler için dua ediyoruz" ifadelerini kullandı.



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    Real Madrid forması giyen 37 yaşındaki yıldız futbolcu Luka Modric, ilerlemiş yaşına rağmen performansıyla dikkat çekiyor.

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    Haberler Spor 10 numara yardım! Modric depremzedeler için formasını bağışladı
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