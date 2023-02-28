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    • Spor
    • 28.02.2023 12:59
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    • 28.02.2023 12:59
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    Fatih Karagümrük'ten Devlet Bahçeli açıklaması: Hoş geldiniz!

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Beşiktaş üyeliğinden istifa etmesinin ardından yaptığı açıklamada artık Fatih Karagümrük taraftarı olduğunu belirtmişti. Bahçeli'nin bu sözlerinin ardından Fatih Karagümrük'ten bir açıklama geldi.

    Karagümrük’ten Bahçeli açıklaması: Hoş geldiniz!

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Beşiktaş üyeliğinden istifa etmesinin ardından yaptığı açıklamada artık Fatih Karagümrük taraftarı olduğunu belirtmişti. Bahçeli'nin bu sözlerinin ardından Fatih Karagümrük'ten bir açıklama geldi.

    Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

    "MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin bugünkü Meclis Grup Toplantısı'nda Fatih Karagümrük sevgisini yürekten paylaşması ve kulübümüzün üyesi olma kararı büyük bir sevinçle karşılanmıştır. Sayın Genel Başkanımıza aramıza hoş geldiniz diyoruz."



    "SORUMSUZ VE ŞUURSUZ"

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "MHP, ülkemizin böylesi hassas ve acılı günlerinde sporun kirli siyasete alet edilmesini şiddetle kınamaktadır." ifadesini kullandı.

    Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin son yüzyılın en büyük deprem felaketiyle mücadele halindeyken, Fenerbahçe-Konyaspor futbol müsabakasında tribünden "istifa" sloganlarının atılmasını "sorumsuzluk ve şuursuz" olarak niteledi.

    Bugün, Galatasaray-Alanyaspor ile Beşiktaş-Antalyaspor kulüpleri arasında oynanacak müsabakalarda da aynı "istifa" seslerinin yükselmesi halinde, futbol kulüplerinin oyuna geldiğinin, tuzağa düştüğünün netleşmiş olacağını belirten Bahçeli, şunları kaydetti:

    "MHP, depremde hayatını kaybetmiş vatandaşlarımıza yapılan saygısızlığı, ülkemizin böylesi hassas ve acılı günlerinde sporun kirli siyasete alet edilmesini şiddetle kınamaktadır. Bütün kulüp başkanlarının müsabakaların ya seyircisiz ya da gerekli tedbirlerin alınarak oynanması hususunda acil ve gerekli adımları atmaları kaçınılmaz görevleridir. MHP, konunun takipçisidir. Türk futbolunu zillet ve rezalete mahkum etmek isteyenlere göz yummak, alttan almak, sessiz durmak geldiğimiz bu aşamada mümkün değildir."

    BEŞİKTAŞ ÜYELİĞİNDEN İSTİFA ETTİ
    Gelen son dakika haberine göre Devlet Bahçeli, Beşiktaş üyeliğinden istifa etti.

    MHP'DEN BEŞİKTAŞ AÇIKLAMASI
    MHP'den yapılan açıklamada "Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sebebiyle 44 bini aşkın vatandaşımızın şehit olduğu afet sonrasında futbol maçlarını izleme bahanesiyle tribünleri tahrik eden bazı eylemler, şehitlerimize ve milletimize büyük bir saygısızlık olmuştur. Bugün oynanan Beşiktaş JK- Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında da deprem şehitlerimize yapılan sistemli saygısızlık Beşiktaş'a ve Beşiktaş'ın taşıdığı milli manevi değerlere yakışmamıştır. Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, Beşiktaş JK üyeliğinden bugün itibarıyla ayrılmıştır." denildi.



        SEMİH YALÇIN DA İSTİFA ETTİ
        Devlet Bahçeli'nin ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da Beşiktaş üyeliğine son verdi. Yalçın, "Deprem şehitlerimize yapılan sistemli saygısızlık ve yeni kaos oyunlarına alet olma hali Beşiktaş'ın taşıdığı milli manevi değerlere yakışmamıştır. Sayın Genel Başkanımız Beşiktaş JK üyeliğinden bugün itibarıyla ayrılmıştır. Ben de Beşiktaş JK üyeliğinden an itibariyle çekiliyorum" ifadelerini kullandı.

        İSTİFALAR PEŞPEŞE

        Semih Yalçın'ın istifasının ardından MHP Milletvekilleri Abdurrahman Başkan ve Sermet Atay da, Beşiktaş üyeliklerinden istifa etti.

        NE OLMUŞTU?
        Türkiye, 6 Şubat 2023'te asrın felaketini yaşadı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6'lık depremler 11 ilde yıkıma neden oldu, 44 binden fazla vatandaşımız yaşamını yitirdi.

        Devlet, milleti ile el ele verip yaralarını sararken muhalefet acılar üzerinden siyaset devşirdi, deyim yerindeyse enkaz üzerinde miting yaptı.

        6'lı masanın başını çeken CHP ve İYİ Parti birbiri ardına provokasyonlarını sıraladı, manipülatif bilgi ve dezenformasyon temelli algılarla yürütülen çalışmaları lekeledi.




        FUTBOL VE TRİBÜNLER TOPA SOKULMAK İSTENDİ
        Muhalefetin arkası kesilmeyen provokasyonlarının etkisi sürerken futbol ve tribünler de topa sokulmak istendi.

        Bugün Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Konyaspor'u ağırladığı müsabakada oynanan futboldan çok deprem üzerinden siyaset yapan Ali Koç güdümündeki tribünler konuşuldu.

        Fenerbahçe'nin ardından bugün oynanan Beşiktaş - Antalyaspor maçında da aynı tezahüratlar vardı.

        KURGUSU ÖNCEDEN YAPILMIŞ ISMARLAMA SLOGANLAR
        Kurgusu önceden yapılmış ısmarlama sloganlarla milli irade hedef alındı "Hükümet istifa", "Yalan yalan yalan, dolan dolan dolan, 20 sene oldu istifa" sesleri yükseldi.

        2018'den beri Fenerbahçe'nin başında olup tek bir şampiyonluk bile kazanamayan, her seferinde başar vadedip tökezleyen Ali Koç'un çıkış yolu olarak tribünleri politize etmesi olarak yorumlandı.



        Deprem üzerinden siyaset devşirenlerin Fenerbahçe tribünleri topa sokmak istemesi ise büyük tepki uyandırdı.

        "ALİ KOÇ FENERBAHÇE'Yİ SİYASETİNE MALZEME YAPMA"
        Bir sosyal medya kullancısı, "Ali Koç derdin siyaset yapmaksa adam gibi er meydana çık! Fenerbahçe'yi siyasetine malzeme yapma" ifadeleri kullanarak tepkisini dile getirdi.



            Öte yandan bu gelişmeler sonrası Twitter'da Ali Koç'u işaret eden 'İSTİFA ULAN' ve #köpekleritoplayın etiketleri gündem oldu.



            AZİZ YILDIRIM'IN SÖZLERİ HAFIZALARDA: AHLAKSIZ PARALI KÖPEKLER
            Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'ın tribünleri siyaset meydanına çevirenlere "Sizi bir daha stada sokmam. Terbiyesizler, ahlaksızlar, paralı köpekler, bu kadar ağır hakaret ediyorum" şeklinde tepki göstermesi ise hala hafızalarda.



            DEVLETİ FETÖ İLE İTHAM ETMİŞTİ
            Bu gelişmelerin ışığında Ali Koç'un 4 Şubat 2023 tarihinde devleti ve hükümeti FETÖ'cülükle itham eden skandal açıklamaları tüm dikkatleri üzerine topladı.

            Koç, Divan Kurulu'nda yaptığı açıklamada, 3 Temmuz sürecini hatırlatarak, "Ülkemize saldıran terör örgütüne karşı tek savaşan Fenerbahçe ise, Fenerbahçe mağdur edildiği, haksızlığa uğradığı, maddi manevi çektiklerine hiçbir devlet, hükümet, siyaset biz bunu nasıl gidereceğiz demiyorsa, bunlar da işin içindedir" demişti.

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