Fatih Karagümrük'ten Devlet Bahçeli açıklaması: Hoş geldiniz!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Beşiktaş üyeliğinden istifa etmesinin ardından yaptığı açıklamada artık Fatih Karagümrük taraftarı olduğunu belirtmişti. Bahçeli'nin bu sözlerinin ardından Fatih Karagümrük'ten bir açıklama geldi.
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
"MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin bugünkü Meclis Grup Toplantısı'nda Fatih Karagümrük sevgisini yürekten paylaşması ve kulübümüzün üyesi olma kararı büyük bir sevinçle karşılanmıştır. Sayın Genel Başkanımıza aramıza hoş geldiniz diyoruz."
"SORUMSUZ VE ŞUURSUZ"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "MHP, ülkemizin böylesi hassas ve acılı günlerinde sporun kirli siyasete alet edilmesini şiddetle kınamaktadır." ifadesini kullandı.
Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin son yüzyılın en büyük deprem felaketiyle mücadele halindeyken, Fenerbahçe-Konyaspor futbol müsabakasında tribünden "istifa" sloganlarının atılmasını "sorumsuzluk ve şuursuz" olarak niteledi.
Bugün, Galatasaray-Alanyaspor ile Beşiktaş-Antalyaspor kulüpleri arasında oynanacak müsabakalarda da aynı "istifa" seslerinin yükselmesi halinde, futbol kulüplerinin oyuna geldiğinin, tuzağa düştüğünün netleşmiş olacağını belirten Bahçeli, şunları kaydetti:
"MHP, depremde hayatını kaybetmiş vatandaşlarımıza yapılan saygısızlığı, ülkemizin böylesi hassas ve acılı günlerinde sporun kirli siyasete alet edilmesini şiddetle kınamaktadır. Bütün kulüp başkanlarının müsabakaların ya seyircisiz ya da gerekli tedbirlerin alınarak oynanması hususunda acil ve gerekli adımları atmaları kaçınılmaz görevleridir. MHP, konunun takipçisidir. Türk futbolunu zillet ve rezalete mahkum etmek isteyenlere göz yummak, alttan almak, sessiz durmak geldiğimiz bu aşamada mümkün değildir."
BEŞİKTAŞ ÜYELİĞİNDEN İSTİFA ETTİ
Gelen son dakika haberine göre Devlet Bahçeli, Beşiktaş üyeliğinden istifa etti.
MHP'DEN BEŞİKTAŞ AÇIKLAMASI
MHP'den yapılan açıklamada "Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sebebiyle 44 bini aşkın vatandaşımızın şehit olduğu afet sonrasında futbol maçlarını izleme bahanesiyle tribünleri tahrik eden bazı eylemler, şehitlerimize ve milletimize büyük bir saygısızlık olmuştur. Bugün oynanan Beşiktaş JK- Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında da deprem şehitlerimize yapılan sistemli saygısızlık Beşiktaş'a ve Beşiktaş'ın taşıdığı milli manevi değerlere yakışmamıştır. Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, Beşiktaş JK üyeliğinden bugün itibarıyla ayrılmıştır." denildi.