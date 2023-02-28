Fatih Karagümrük'ten Devlet Bahçeli açıklaması: Hoş geldiniz!





SEMİH YALÇIN DA İSTİFA ETTİ

Devlet Bahçeli'nin ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da Beşiktaş üyeliğine son verdi. Yalçın, "Deprem şehitlerimize yapılan sistemli saygısızlık ve yeni kaos oyunlarına alet olma hali Beşiktaş'ın taşıdığı milli manevi değerlere yakışmamıştır. Sayın Genel Başkanımız Beşiktaş JK üyeliğinden bugün itibarıyla ayrılmıştır. Ben de Beşiktaş JK üyeliğinden an itibariyle çekiliyorum" ifadelerini kullandı.

İSTİFALAR PEŞPEŞE

Semih Yalçın'ın istifasının ardından MHP Milletvekilleri Abdurrahman Başkan ve Sermet Atay da, Beşiktaş üyeliklerinden istifa etti.

NE OLMUŞTU?

Türkiye, 6 Şubat 2023'te asrın felaketini yaşadı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6'lık depremler 11 ilde yıkıma neden oldu, 44 binden fazla vatandaşımız yaşamını yitirdi.

Devlet, milleti ile el ele verip yaralarını sararken muhalefet acılar üzerinden siyaset devşirdi, deyim yerindeyse enkaz üzerinde miting yaptı.6'lı masanın başını çeken CHP ve İYİ Parti birbiri ardına provokasyonlarını sıraladı, manipülatif bilgi ve dezenformasyon temelli algılarla yürütülen çalışmaları lekeledi.