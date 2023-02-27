Trabzonspor, Avrupa’da 10 maçta 4 kez gülebildi





ELVEDA ZİYA KAPTAN

Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nın efsane isimlerinden Ziya Şengül, 79 yaşında hayatını kaybetti. Ziya Şengül, 21 kez giydiği Milli Takım'da da 17 kez kaptanlık yapmıştı. 1975 yılında Fenerbahçe-Trabzonspor jübile maçıyla futbolu bırakan ve sonrasında Fenerbahçe'nin başında teknik direktör olarak görev yapan Ziya Şengül 1979-80 yılında TSYD Kupası, 1980'de Başbakanlık Kupası kazandı. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Eski kaptanlarımızdan Ziya Şengül'ün vefat ettiği haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız.1964-75 sezonlarında çubuklu formamızı giyen Ziya Şengül sarı lacivertli formamızla 5 lig, 2 Türkiye Kupası, 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası sevinci yaşadı; takımımızda teknik direktörlük görevinde de bulundu. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, evenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.



MİLAN'DAN TORREİRA'YA KANCA

İtalya'dan Tuttosport, Galatasaray'da kısa sürede taraftarların beğenisini kazanan ve 'Yeni Melo' olarak lanse edilen Lucas Torreira'ya Serie A devi Milan'ın yakından ilgi gösterdiğini yazdı. Haberde Stefano Pioli'nin çalıştırdığı Milan'ın, Uruguaylı yıldızın transferini öncelik olarak belirlediği ifade edildi. Ayrıca İtalyan kulübünün, bu transferi gerçekleştirmek için 12- 13 milyon euro bütçeyi gözden çıkaracağı ifade edildi. Kulüpler arasındaki transfer görüşmeleri kısa sürede hız kazanacak.



12 DEV ADAM'IN YENİ RAKİBİ BELÇİKA OLACAK

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu son maçında bugün deplasmanda Belçika ile karşılaşacak. Mons Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 22.30'da başlayacak ve NTV'den naklen yayınlanacak. Milli takımımız, ikinci turda oynadığı 5 maçta 1 galibiyet aldı ve 4 de yenilgi yaşadı.



ŞİLAN REKORU KIRDI GÜMÜŞ MADALYA ALDI

ABD'nin Kuzey Karolina eyaletine bağlı Fayetteville şehrinde gerçekleştirilen SEC Salon Atletizm Şampiyonası mil koşusunda yarışan Şilan Ayyıldız, 4:32.14'lük derecesiyle Türkiye rekoru kırarken, gümüş madalyanın da sahibi oldu. Yarışı ABD'li atlet Lauren Gregory ise 4:31.96 derecesiyle 1. bitirdi.



BOSTON PHİLA'YI TATUM İLE DEVİRDİ

NBA'de Boston Celtics, deplasmanda Philadelphia'ı maçın bitimine 1.3 saniye kala Jayson Tatum'un bulduğu üçlükle 110-107 yendi. 76ers'ta Embiid, maçın son saniyesinde aldığı topu kendi sahasından rakip potaya soktu ancak bu basket süre dolduğu için geçerli sayılmadı. Celtics'te Brown 26, Tatum da 18 sayı ile oynadı.



ARMAND DUPLANTİS REKORA DOYMUYOR

Sırıkla atlama tarihinin en yetenekli sporcusu olarak gösterilen Olimpiyat şampiyonu İsveçli atlet Armand Duplantis, kendisine ait olan 6,21'lik dünya rekorunu kırdı. 23 yaşındaki Duplantis, Fransa Clermont- Ferrand'da 6,22'yi geçerek kendisine ait erkekler sırıkla atlama dünya rekorunu da geliştirmiş oldu.



LONDRA DERBİSİ TOTTENHAM'IN

Premier Lig'de 25. hafta maçında Tottenham ile Chelsea kozlarını paylaştı. 61 bin taraftarın izlediği derbiyi Tottenham 2-0 kazanmayı başardı. Maçta ev sahibinin gollerini 46'da Skipp ile 82'de Kane attı. Bu sonuçla Chelsea'nin ligdeki galibiyet hasreti 5 maça çıktı. Tottenham ise oynadığı son 2 karşılaşmada 6 puan topladı ve haftayı da moralli kapattı.



HAKAN'LI INTER'E BOLOGNA ŞOKU

İtalya Serie A'nın 24. haftasında deplesmanda Bologna ile karşılaşan Inter, 76'da Orsoli'nin golüyle rakibine 1-0 mağlup oldu. Inter'de Hakan 90 dakika oyunda kalırken yaşanılan yenilgi ile de lider Napoli aradaki puan farkı da 18'e çıkmış oldu.



FEYENOORD BURAK'I ÜZDÜ

Hollanda Eredivisie'de Orkun Kökçü'lü Feyenoord, Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup'un forma giydiği Fortuna Sittard'ı deplasmanda 4-2 yenerek liderliğini sürdürdü. Konuk takıma galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Navarro(K.K), 16'da Wieffer, 43'te Gimenez ve 63'te Paixao kaydetti. Burak Yılmaz, maçta 1 asistle oynadı.



TRABZONSPOR TOPBAŞI YAPIYOR

Fırtına'nın hocası Abdullah Avcı, takıma iki gün izin vermişti. Bordo-Mavililer 4 Mart'ta Ümraniye ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına önceki gün ve dün yaptığı iznin ardından bugün akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla başlayacak.



DJANINY'DEN İLK KUPA

Trabzonspor'dan ara transfer dönemi içinde Sharjah'a kiralanan Djaniny Semedo ilk kupasını kazandı. Sharjah'ın Al Ain'i 1-0 mağlup ettiği maça ilk 11'de başlayan Yeşil Burun Adalı yıldız 76 dakika oyunda kaldı.



KELEŞ İLE DEVAM EDECEĞİZ

Giresunspor Başkanı Nahid Yamak teknik direktör Hakan Keleş ile devam edeceklerini duyurdu. Yamak,"Yönetim olarak teknik direktör değişikliğine gitmek gibi bir düşüncemiz yok" dedi.



ŞAMPİYON MANCHESTER

İngiltere Lig Kupası finalinde Manchester United, Newcastle'ı 2-0 yenerek şampiyon oldu. Golleri 33'te Casemiro ve 39'da Botman (k.k) attı. ManU, 2016- 2017'den beri ilk kez kupa kazandı.

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