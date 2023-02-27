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    • Spor
    • 27.02.2023 10:37
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    • 27.02.2023 10:53
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    Galatasaray haberleri | İtalyan basınında gündem Zaniolo! İşte manşetler

    Süper Lig'e verilen arada hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Galatasaray, Alanyaspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. 4-2 sona eren karşılaşmanın son dakikalarında Galatasaray formasıyla ilk maçında golünü atan Zaniolo, İtalyan basınında manşetleri süsledi. İşte o başlıklar...

    takvim.com.tr
    Galatasaray haberleri | İtalyan basınında gündem Zaniolo! İşte manşetler

    Galatasaray'ın Roma'dan 15 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattığı İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo, Alanyaspor ile oynanan hazırlık maçında ilk golünü kaydetti.
    Galatasaray haberleri | İtalyan basınında gündem Zaniolo! İşte manşetler

    Kerem Aktürkoğlu'nun bütün savunmayı oyundan düşüren ara pasına hareketlenen Nicolo Zaniolo kaleciden çok şık bir dokunuşla sıyrılarak topu boş ağlara gönderdi. Nicolo Zaniolo, Galatasaray'daki ilk golünü kaydetmiş oldu.
    Galatasaray haberleri | İtalyan basınında gündem Zaniolo! İşte manşetler

    Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray'daki performansı İtalyanlar tarafından da çok yakından takip ediliyor. Genç yıldızın Alanyaspor karşısında attığı gol ve gösterdiği performans İtalyan basınının da dikkatini çekti. Nicolo Zaniolo için şu yorumlar yapıldı:
        Galatasaray haberleri | İtalyan basınında gündem Zaniolo! İşte manşetler

        CORRIERE DELLO SPORT: ENDİŞELENDİREN GOL

        "Romalıları endişelendiren o gol Türkiye'ye de hemen geldi. Nicolo Zaniolo'nun Şubat ayında ülkeyi vuran korkunç depremde hayatını kaybeden genç bir Galatasaray taraftarının onuruna 17 numarayı seçtiği yeni Galatasaray formasıyla coşması sadece birkaç dakika sürdü.
        Galatasaray haberleri | İtalyan basınında gündem Zaniolo! İşte manşetler

        Galatasaray depremin şokunun ardından liglerin yeniden başlamasını beklerken, 33 yaşındaki Francesco Farioli'nin teknik direktörlüğünde Alanyaspor ile hazırlık maçı yaptı.
        Galatasaray haberleri | İtalyan basınında gündem Zaniolo! İşte manşetler

        İkinci yarının 35. dakikasında oyuna giren Zaniolo uzatma dakikalarında yeni takımı adına ilk golü atarak finali takımı lehine 4-2 imzaladı. Türkiye Süper Lig, son dakika kararları dışında önümüzdeki hafta sonu devam edecek."
            Galatasaray haberleri | İtalyan basınında gündem Zaniolo! İşte manşetler

            TUTTOSPORT: ZANIOLO HEMEN KAHRAMAN

            "Eski Romalı oyuncu yeni takımıyla ilk maçına Alanyaspor ile oynanan hazırlık maçında çıktı ve ilk golünü kaydetti. Galatasaray, depremin şokunun ardından liglerin başlamasını beklerken, 33 yaşındaki Francesco Farioli'nin teknik direktörlüğünde Alanyaspor ile hazırlık maçı yaptı.
            Galatasaray haberleri | İtalyan basınında gündem Zaniolo! İşte manşetler

            Eski Romalı Zaniolo ilk maçında sonradan oyuna girdi ve ilk golünü attı. Zaniolo, rakip kaleciyi geçmiş numarası yaparak güzel bir gol attı ve boş kaleye topu sorunsuz bir şekilde bıraktı.
            Galatasaray haberleri | İtalyan basınında gündem Zaniolo! İşte manşetler

            Son dakika kararları dışında önümüzdeki hafta sonu devam edecek olan Türkiye Süper Lig'in yeniden başlamasını bekleyen güzel bir başlangıç."
                Galatasaray haberleri | İtalyan basınında gündem Zaniolo! İşte manşetler

                FORZA ROMA: TÜRKİYE'DE İLK GOL

                "Eski Romalı Nicolo Zaniolo, Alanyaspor ile oynanan maçın 80. dakikasında sahaya girdi. Zaniolo Türkiye'deki ilk golünü attı.
                Galatasaray haberleri | İtalyan basınında gündem Zaniolo! İşte manşetler

                Farioli'nin çalıştırdığı Alanyaspor ile oynadığı hazırlık karşılaşmasının 80. dakikasında sahaya giren eski Romalı golcü, Galatasaray formasıyla 94. dakikada skoru 4-2'ye getirdi.
                Galatasaray haberleri | İtalyan basınında gündem Zaniolo! İşte manşetler

                Ofsayttan az farkla kurtulan Zaniolo mükemmel bir dribling yaparak kaleciyi de geçti ve topu boş ağlara gönderdi."
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                Haberler Spor Galatasaray haberleri | İtalyan basınında gündem Zaniolo! İşte manşetler
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