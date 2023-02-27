Galatasaray'ın Roma'dan 15 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattığı İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo, Alanyaspor ile oynanan hazırlık maçında ilk golünü kaydetti.
Kerem Aktürkoğlu'nun bütün savunmayı oyundan düşüren ara pasına hareketlenen Nicolo Zaniolo kaleciden çok şık bir dokunuşla sıyrılarak topu boş ağlara gönderdi. Nicolo Zaniolo, Galatasaray'daki ilk golünü kaydetmiş oldu.
Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray'daki performansı İtalyanlar tarafından da çok yakından takip ediliyor. Genç yıldızın Alanyaspor karşısında attığı gol ve gösterdiği performans İtalyan basınının da dikkatini çekti. Nicolo Zaniolo için şu yorumlar yapıldı: