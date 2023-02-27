Fenerbahçe’den sonra Beşiktaş tribünleri de karıştırılmaya başlandı!

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinin ardından Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile yüce Türk milleti el ele verdi, yaralar sarılmaya başlandı. Ancak muhalefet, acılar üzerinden siyaset yapmaya devam edince yaşanan olaylar, tribünlere de olumsuz şekilde sıçradı. Muhalefetin ardı arkası kesilmeyen provokasyonlarının etkisi sürerken, futbol ve tribünler de topa sokulmaya başlandı.
Cumartesi günü, Fenerbahçe-Antalyaspor maçında tribünlerin kurgusu önceden yapılmış ısmarlama sloganlarla milli irade hedef alındı. "Hükümet istifa", "Yalan yalan yalan, dolan dolan dolan, 20 sene oldu istifa ulan" şeklinde yapılan saygısız ifadeler dün Beşiktaş-Antalyaspor maçında da kullanıldı.
'KİRLİ SİYASETE KARŞIYIZ' DENİLDİ
Konuyla ilgili açıklama yapan Kayserispor Kulübü, "Kayserispor camiası sonuna kadar devletinin ve milletinin yanındadır. Bu acıyı vesile yaparak tribünlerde yapılmaya çalışılan kirli siyaset ve zilletin farkında olduğumuzu ve kınadığımızı açıklarız" dedi. Konyaspor'dan ise, "Selçuklu Darül Mülkü Konya, Büyük Konyaspor camiası dün, bugün ve yarın devletimizin yanındadır.