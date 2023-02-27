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    Fenerbahçe’den sonra Beşiktaş tribünleri de karıştırılmaya başlandı!

    Türkiye’de asrın felaketi aşılmaya çalışılırken, Fenerbahçe’den sonra Beşiktaş tribünleri de karıştırılmaya başlandı. ‘Hükümet istifa’ seslerine karşılık Konyaspor, Kayserispor, Adana Demirpsor Başkanı Murat Sancak ve Keçiörengücü açıklama yaptı.

    Devletimizin yanındayız

    Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinin ardından Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile yüce Türk milleti el ele verdi, yaralar sarılmaya başlandı. Ancak muhalefet, acılar üzerinden siyaset yapmaya devam edince yaşanan olaylar, tribünlere de olumsuz şekilde sıçradı. Muhalefetin ardı arkası kesilmeyen provokasyonlarının etkisi sürerken, futbol ve tribünler de topa sokulmaya başlandı.



    Cumartesi günü, Fenerbahçe-Antalyaspor maçında tribünlerin kurgusu önceden yapılmış ısmarlama sloganlarla milli irade hedef alındı. "Hükümet istifa", "Yalan yalan yalan, dolan dolan dolan, 20 sene oldu istifa ulan" şeklinde yapılan saygısız ifadeler dün Beşiktaş-Antalyaspor maçında da kullanıldı.



    'KİRLİ SİYASETE KARŞIYIZ' DENİLDİ
    Konuyla ilgili açıklama yapan Kayserispor Kulübü, "Kayserispor camiası sonuna kadar devletinin ve milletinin yanındadır. Bu acıyı vesile yaparak tribünlerde yapılmaya çalışılan kirli siyaset ve zilletin farkında olduğumuzu ve kınadığımızı açıklarız" dedi. Konyaspor'dan ise, "Selçuklu Darül Mülkü Konya, Büyük Konyaspor camiası dün, bugün ve yarın devletimizin yanındadır.



        Yas gününde çirkin bir siyasete payanda olanları en şiddetli şekilde kınıyoruz" açıklaması geldi. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak da "Gün siyaset yapma günü değil, gün birlik ve beraberlik içinde devam eden dayanışma günüdür. Bu vatan hepimizin" ifadelerini kullandı. 1. Lig ekibi Keçiörengücü ise, "85 milyon olmanın önemini bir kez daha vurgulayarak devletimizin yanındayız" dedi.



        YAPILANLAR DEPREMZEDELERE SAYGISIZLIKTIR
        MHP lideri Devlet Bahçeli, F.Bahçe- Konya ve Beşiktaş-Antalya maçlarında yaşanan olaylara tepki gösterdi. Bahçeli, "Türkiye'miz son yüzyılın en büyük deprem felaketiyle mücadele halindeyken tribünlerden istifa sloganlarının atılması sorumsuzluk ve şuursuzluktur. MHP, depremde hayatını kaybetmiş vatandaşlarımıza yapılan saygısızlığı, ülkemizin hassas ve acılı günlerinde sporun kirli siyasete alet edilmesini şiddetle kınamaktadır" dedi. Bahçeli, Beşiktaş üyeliğinden de istifa etti.

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