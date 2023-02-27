Fenerbahçe’den sonra Beşiktaş tribünleri de karıştırılmaya başlandı!





Yas gününde çirkin bir siyasete payanda olanları en şiddetli şekilde kınıyoruz" açıklaması geldi. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak da "Gün siyaset yapma günü değil, gün birlik ve beraberlik içinde devam eden dayanışma günüdür. Bu vatan hepimizin" ifadelerini kullandı. 1. Lig ekibi Keçiörengücü ise, "85 milyon olmanın önemini bir kez daha vurgulayarak devletimizin yanındayız" dedi.