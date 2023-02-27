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    Beşiktaş, Antalyaspor ile Vofadone Park’ta yenişemedi

    Beşiktaş, 14. haftada oynanamayan karşılaşmada Antalyaspor ile Vofadone Park’ta yenişemedi. Pozisyon bulmakta zorlanan Beşiktaş, 90+7'de Cenk'in ayağından penaltıyı kaçırınca 1 puana razı oldu.

    Kartal Şahin’e tosladı

    Süper Lig'in 14. haftasından ertelenen maçta Beşiktaş, evinde konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. 29. dakikada Fernando'nun kullandığı serbest atışta arka direkte iyi yükselen Veysel Sarı'nın kafa vuruşunda kaleci Mert Günok topu kornere çeldi.



    MULEKA GOLE ÇOK YAKLAŞTI
    45+4. dakikada Redmond'un sağ çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti. 45+6'da Tayyip Talha'nın ön direkte aşırttığı topa Muleka'nın kafasında top üstten auta çıktı.



    SAİSS'İN KAFASI HEDEFİ BULMADI
    Maçın 2. yarısında baskılı olan taraf Beşiktaş'tı. 65'te Umut Meraş'ın soldan ortasında Saiss'in ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda, top az farkla yandan auta gitti.



        CENK KALECİYE NİŞANLADI
        90+4'de kaleci Ataberk, Cenk Tosun'u düşünce hakem penaltı noktasını gösterdi. 90+7'de penaltıyı kullanan Cenk'in şutunda, Ataberk gole izin vermedi. Maç 0-0 sona erdi.



        RACHID GHEZZAL ISINIRKEN SAKATLANDI
        Dün Beşiktaş'ta ilk 11'de yer alan Rachid Ghezzal maç öncesi ısınırken sakatlandı. Kadrodan çıkartılan Ghezzal'in yerine Dele Alli 11'de sahaya çıktı.



        GÜNEŞ: 2 PUAN KAYBETTİK
        Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, deprem dolayısıyla üzgün olduğunu söyledi. Güneş, "Kazanmamız gereken bir maçtı. Taraftar sahayı doldurdu. Özetle ilk yarıda karşılıklı pozisyonu olmayan bir maçtı. İkinci yarı daha baskılı oynadık. Takım olarak 2 puan kaybettik. Ghezzal ısınırken kasığında ağrı hissetti. N'Koudou isterse ayrılacak" şeklinde konuştu.

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