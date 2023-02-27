Beşiktaş, Antalyaspor ile Vofadone Park’ta yenişemedi





GÜNEŞ: 2 PUAN KAYBETTİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, deprem dolayısıyla üzgün olduğunu söyledi. Güneş, "Kazanmamız gereken bir maçtı. Taraftar sahayı doldurdu. Özetle ilk yarıda karşılıklı pozisyonu olmayan bir maçtı. İkinci yarı daha baskılı oynadık. Takım olarak 2 puan kaybettik. Ghezzal ısınırken kasığında ağrı hissetti. N'Koudou isterse ayrılacak" şeklinde konuştu.

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