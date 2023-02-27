Beşiktaş, Antalyaspor ile Vofadone Park’ta yenişemedi

Süper Lig'in 14. haftasından ertelenen maçta Beşiktaş, evinde konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. 29. dakikada Fernando'nun kullandığı serbest atışta arka direkte iyi yükselen Veysel Sarı'nın kafa vuruşunda kaleci Mert Günok topu kornere çeldi.
MULEKA GOLE ÇOK YAKLAŞTI
45+4. dakikada Redmond'un sağ çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti. 45+6'da Tayyip Talha'nın ön direkte aşırttığı topa Muleka'nın kafasında top üstten auta çıktı.
SAİSS'İN KAFASI HEDEFİ BULMADI
Maçın 2. yarısında baskılı olan taraf Beşiktaş'tı. 65'te Umut Meraş'ın soldan ortasında Saiss'in ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda, top az farkla yandan auta gitti.