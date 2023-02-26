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    • Spor
    • 26.02.2023 09:44
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    • 26.02.2023 09:45
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    Empoli Napoli: 0-2 | MAÇ ÖZETİ

    İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 24. haftasında Napoli, deplasmanda Empoli'yi 2-0 yendi. Serie A'da galibiyet serisini 8 karşılaşmaya çıkaran Napoli, ligde henüz bu haftaki maçını oynamamış olan en yakın takipçisi Inter'in 18 puan önünde liderliğini sürdürdü.

    takvim.com.tr
    Napoli rahat kazandı!

    Ligde orta sıralarda yer alan Empoli, şampiyonluğun en güçlü adayı konumundaki lider Napoli'yi ağırladı.

    Napoli, 17. dakikada Empolili Ardian Ismajli'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.

    Maçın 28. dakikasında Napoli'nin son haftalardaki skorer ismi Nijeryalı Victor Osimhen, farkı 2'ye çıkardı. İlk yarı, Napoli'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

    Mücadelenin ikinci yarısında, Napoli'de Mario Rui, rakibine tekme attığı gerekçesiyle VAR kararıyla 67. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını sahada 10 kişi bıraktı.

    Karşılaşmada başka gol olmayınca Napoli, Empoli'yi 2-0 mağlup etti ve puanını 65'e çıkardı.

    Serie A'da galibiyet serisini 8 karşılaşmaya çıkaran Napoli, ligde henüz bu haftaki maçını oynamamış olan en yakın takipçisi Inter'in 18 puan önünde liderliğini sürdürdü.

    Empoli ise 28 puanla 12. sırada kaldı.

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