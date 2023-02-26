Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 26.02.2023 17:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.02.2023 17:46
    ABONE OL

    Beşiktaş - Antalyaspor CANLI MAÇ İZLE! BJK - Antalyaspor maçı canlı izle, bedava kesintisiz şifresiz!

    Beşiktaş ve Antalyaspor maçı için geri sayım sona erdi. Beşiktaş ile Antalyaspor 22/23 Süper Lig 14. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Abdulkadir Bitigen tarafından yönetilen Beşiktaş-Antalyaspor maçı, Vodefone Park'ta oynanıyor. Beşiktaş-Antalyaspor maçı canlı takibini www.takvim.com.tr'den yapabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Beşiktaş - Antalyaspor CANLI MAÇ İZLE!

    Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ve Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Taraftarlar merakla maçın canlı yayın kanalını araştırıyor. Maçla ilgili tüm gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

    BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

    Beşiktaş - Antalyaspor maçı 26 Şubat Pazar günü saat 19.00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

    MAÇIN CANLI YAYIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ!

    SİYAH BEYAZLILAR 9 EKSİK

    Erteleme karşılaşması olduğu için maçta sadece 13 Kasım'da tescilli futbolcuların forma giyeceği maçta Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı Masuaku ile yeni transferler Amir Hadziahmetovic, Omar Colley, Onur Bulut, Vincent Aboubakar ve Alexandru Maxim bugün oynayamayacak. 13 Kasım'da kadroda olan ancak ara transferde giden Emrecan, Montero ve Oğuzhan da bugün forma giyemeyecek.

    ANTALYASPOR'UN DURUMU DAHA ZOR

    Antalyaspor'da ise kadroya ara transferde katılan Erdal Rakip, Helton Leite, Balint Szabo, Doğukan Sinik, Emrecan Uzunhan, Bertuğ Yıldırım, Mark Mampassi ile Yannick Nkurunziza'nın yanı sıra oynama hakları olmasına karşın ara transferde takımdan ayrılan Hakan Özmert, Erkan Eyibil, Soner Aydoğdu, Luiz Adriano ve Gökdeniz Bayrakdar sahada olamayacak.

        Sakatlıkları süren Kudriashov, Nakajima, Wright ve Ufuk ile kart cezalısı Larsson, Antalyaspor'un diğer eksikleri. İlk maç öncesi sakatlığı bulunan Ghacha, Ndao, Fredy ile Sinan ise şans verilmesi halinde Beşiktaş'a karşı oynayabilecek.

        KARŞILAŞMANIN HAKEMLERİ

        Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 26 Şubat 2023 Pazar günü 19.00'da Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş – Antalyaspor mücadelesini Abdulkadir Bitigen yönetecek. Abdulkadir Bitigen'in yardımcılığını Mustafa Savranlar ve Anıl Usta yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi Tugay Kaan Numanoğlu.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Kılıçdaroğlu’na tam yetki
        Haberler Spor Beşiktaş - Antalyaspor CANLI MAÇ İZLE! BJK - Antalyaspor maçı canlı izle, bedava kesintisiz şifresiz!
            SON DAKİKA