Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ve Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Taraftarlar merakla maçın canlı yayın kanalını araştırıyor. Maçla ilgili tüm gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.
BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Beşiktaş - Antalyaspor maçı 26 Şubat Pazar günü saat 19.00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.
SİYAH BEYAZLILAR 9 EKSİK
Erteleme karşılaşması olduğu için maçta sadece 13 Kasım'da tescilli futbolcuların forma giyeceği maçta Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı Masuaku ile yeni transferler Amir Hadziahmetovic, Omar Colley, Onur Bulut, Vincent Aboubakar ve Alexandru Maxim bugün oynayamayacak. 13 Kasım'da kadroda olan ancak ara transferde giden Emrecan, Montero ve Oğuzhan da bugün forma giyemeyecek.
ANTALYASPOR'UN DURUMU DAHA ZOR
Antalyaspor'da ise kadroya ara transferde katılan Erdal Rakip, Helton Leite, Balint Szabo, Doğukan Sinik, Emrecan Uzunhan, Bertuğ Yıldırım, Mark Mampassi ile Yannick Nkurunziza'nın yanı sıra oynama hakları olmasına karşın ara transferde takımdan ayrılan Hakan Özmert, Erkan Eyibil, Soner Aydoğdu, Luiz Adriano ve Gökdeniz Bayrakdar sahada olamayacak.