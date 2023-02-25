Yaptık yine yaparız! Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla ile eşleşti

Avrupa'daki temsilcilerimizden Fenerbahçe'nin rakibi dün belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen törende, temsilcimiz Fenerbahçe, İspanya ekibi Sevilla ile eşleşti.
Sarı-lacivertliler, ilk maçını 9 Mart'ta İspanya'da, rövanş karşılaşmasını ise 16 Mart'ta İstanbul'da oynayacak. Fenerbahçe daha önce 2007-2008 sezonunda Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Sevilla'yı 3-2 ve 3-2'lik iki maçın sonunda İspanya'da penaltılarla elemişti. 240 milyon euro değeri olan Sevilla, bu sezon ligde aldığı kötü sonuçlarla dikkat çekiyor.
22 hafta sonunda 25 puan toplayan İspanyol ekibi ligde 12. sırada bulunuyor. Takımın en değerli oyuncusu 18 milyon euro ile Lucas Ocampos. Sevilla'nın kadrosunda eski Galatasaraylı yıldızlar Fernando, Alex Telles ve Marcao yer alıyor.
SON 16 TURUNDA KAYBETMİYOR!
FENERBAHÇE Teknik Direktörü Jorge Jesus, Avrupa Ligi son 16 turunda çıktığı 5 eleşmede de rakiplerini elemeyi başardı. Portekizli teknik adam, Marsilya, PSG, Bordeaux, Tottenham ve Viktoria Plzen'i elemeyi başardı. Portekizli teknik adam bu sezon Avrupa Ligi elemeleri ve gurpularında toplamda 10 maçta görev aldı. Toplamda 7 galibiyet aldı.
BAŞAKŞEHİR-GENT SİVAS-FİORENTİNA
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 Turu'ndaki temsilcilerimizden Medipol Başakşehir, Belçika Ligi ekibi Gent ile, Sivasspor ise İtalyan temsilcisi Fiorentina ile eşleşti.
Medipol Başakşehir, Gent ile ilk maçı 9 Mart'ta deplasmanda oynayacak. Rövanş ise 15 Mart'ta İstanbul'da... Kupadaki bir diğer temsilcimiz Sivasspor ise ilk maçı 9 Mart'ta İtalya'da, rövanşı ise 16 Mart'ta Sivas'ta oynacak.
İŞTE DİĞER EŞLEŞMELER
UEFA Avrupa Ligi'ndeki diğer eşleşmeler: Union Berlin-Union Saint Gilloise, Juventus- Freiburg, Bayer Leverkusen-Ferencvaros, Sporting Lizbon- Arsenal, Manchester United-Real Betis, Roma- Real Sociedad, Shakhtar Donetsk-Feyenoord... UEFA Konferans Ligi'ndeki diğer eşleşmeler: AEK Larnaca- West Ham United, Lazio-AZ Alkmaar, Lech Poznan-Djurgarden, Basel- Sloven Bratislava, FC Sheriff-Nice, Anderlecht- Villarreal.
Sarı-lacivertliler, ilk maçını 9 Mart'ta İspanya'da, rövanş karşılaşmasını ise 16 Mart'ta İstanbul'da oynayacak. Fenerbahçe daha önce 2007-2008 sezonunda Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Sevilla'yı 3-2 ve 3-2'lik iki maçın sonunda İspanya'da penaltılarla elemişti. 240 milyon euro değeri olan Sevilla, bu sezon ligde aldığı kötü sonuçlarla dikkat çekiyor.
22 hafta sonunda 25 puan toplayan İspanyol ekibi ligde 12. sırada bulunuyor. Takımın en değerli oyuncusu 18 milyon euro ile Lucas Ocampos. Sevilla'nın kadrosunda eski Galatasaraylı yıldızlar Fernando, Alex Telles ve Marcao yer alıyor.
SON 16 TURUNDA KAYBETMİYOR!
FENERBAHÇE Teknik Direktörü Jorge Jesus, Avrupa Ligi son 16 turunda çıktığı 5 eleşmede de rakiplerini elemeyi başardı. Portekizli teknik adam, Marsilya, PSG, Bordeaux, Tottenham ve Viktoria Plzen'i elemeyi başardı. Portekizli teknik adam bu sezon Avrupa Ligi elemeleri ve gurpularında toplamda 10 maçta görev aldı. Toplamda 7 galibiyet aldı.
BAŞAKŞEHİR-GENT SİVAS-FİORENTİNA
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 Turu'ndaki temsilcilerimizden Medipol Başakşehir, Belçika Ligi ekibi Gent ile, Sivasspor ise İtalyan temsilcisi Fiorentina ile eşleşti.
Medipol Başakşehir, Gent ile ilk maçı 9 Mart'ta deplasmanda oynayacak. Rövanş ise 15 Mart'ta İstanbul'da... Kupadaki bir diğer temsilcimiz Sivasspor ise ilk maçı 9 Mart'ta İtalya'da, rövanşı ise 16 Mart'ta Sivas'ta oynacak.
İŞTE DİĞER EŞLEŞMELER
UEFA Avrupa Ligi'ndeki diğer eşleşmeler: Union Berlin-Union Saint Gilloise, Juventus- Freiburg, Bayer Leverkusen-Ferencvaros, Sporting Lizbon- Arsenal, Manchester United-Real Betis, Roma- Real Sociedad, Shakhtar Donetsk-Feyenoord... UEFA Konferans Ligi'ndeki diğer eşleşmeler: AEK Larnaca- West Ham United, Lazio-AZ Alkmaar, Lech Poznan-Djurgarden, Basel- Sloven Bratislava, FC Sheriff-Nice, Anderlecht- Villarreal.