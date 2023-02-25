Transfer haberleri | Benfica’dan Galatasaray’a kötü haber! 25 milyon Euro ve...

Süper Lig'de bu sezon iddialı bir kadro oluşturan Galatasaray, sezonu şampiyon olarak tamamlamak istiyor. Sarı kırmızılılar yaz transfer döneminde flaş isimleri kadrosuna katmıştı.
Cimbom, sezon başında büyük bir kadro değişimine gitmişti. Başkan Dursun Özbek ve kurmayları, dünyaca ünlü futbolcuları takıma kazandırdı. Aslan; Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Dries Mertens, Juan Mata, Milot Rashica ve Mauro Icardi gibi futbolcuları transfer etti.
Galatasaray, ara transfer döneminde de flaş hamlelerine devam etti. Cimbom, Nicolo Zaniolo ve Kaan Ayhan gibi iki kritik transfer daha yaptı. Böylelikle teknik direktör Okan Buruk'un eli daha da güçlendi.