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    • Spor
    • 25.02.2023 15:47
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    • 25.02.2023 15:56
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    Transfer haberleri | Benfica'dan Galatasaray'a kötü haber! 25 milyon Euro ve...

    Süper Lig'de bu sezon iddialı bir kadro oluşturan Galatasaray, sezonu şampiyon olarak tamamlamak istiyor. Sarı kırmızılılar yaz transfer döneminde flaş isimleri kadrosuna katmıştı. Gelecek sezon için de çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a Benfica'dan kötü haber geldi. İşte o isim ve yapılan teklif...

    Görkem Ağgündüz
    takvim.com.tr
    Transfer haberleri | Benfica’dan Galatasaray’a kötü haber! 25 milyon Euro ve...

    Süper Lig'de bu sezon iddialı bir kadro oluşturan Galatasaray, sezonu şampiyon olarak tamamlamak istiyor. Sarı kırmızılılar yaz transfer döneminde flaş isimleri kadrosuna katmıştı.
    Transfer haberleri | Benfica’dan Galatasaray’a kötü haber! 25 milyon Euro ve...

    Cimbom, sezon başında büyük bir kadro değişimine gitmişti. Başkan Dursun Özbek ve kurmayları, dünyaca ünlü futbolcuları takıma kazandırdı. Aslan; Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Dries Mertens, Juan Mata, Milot Rashica ve Mauro Icardi gibi futbolcuları transfer etti.
    Transfer haberleri | Benfica’dan Galatasaray’a kötü haber! 25 milyon Euro ve...

    Galatasaray, ara transfer döneminde de flaş hamlelerine devam etti. Cimbom, Nicolo Zaniolo ve Kaan Ayhan gibi iki kritik transfer daha yaptı. Böylelikle teknik direktör Okan Buruk'un eli daha da güçlendi.
        Transfer haberleri | Benfica’dan Galatasaray’a kötü haber! 25 milyon Euro ve...

        Birbirinden önemli yıldızları kadrosuna katan Galatasaray, gelecek sezonun planlamasına ve transfer çalışmalarına şimdiden başlamış durumda.
        Transfer haberleri | Benfica’dan Galatasaray’a kötü haber! 25 milyon Euro ve...

        Kadrosuna genç ve gelecek vadeden bir ismi katmak isteyen Galatasaray'da gündeme Giannis Konstantelias ismi gelmişti.
        Transfer haberleri | Benfica’dan Galatasaray’a kötü haber! 25 milyon Euro ve...

        BENFICA DEVREDE!

        Bu transfer için girişimlerini sürdüren Galatasaray'a kötü bir haber geldi.

            Transfer haberleri | Benfica’dan Galatasaray’a kötü haber! 25 milyon Euro ve...

            İtalyan basını; Milan, Salzburg ve Sevilla'nın ardından Benfica'nın da Giannis Konstantelias için devreye girdiğini yazdı.

            Transfer haberleri | Benfica’dan Galatasaray’a kötü haber! 25 milyon Euro ve...

            Teklif olarak ise 25 milyon Euro bonservis bedelinin yanında PAOK'ta kiralık olarak forma giyen Tiago Dantas'ın önerildiği belirtildi.
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