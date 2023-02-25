Sen ne yaptın Di Maria! İsmi Galatasaray ile anılıyordu...

SEZON sonunda İtalyan devi Juventus ile sözleşmesi bitecek olan 35 yaşındaki Arjantinli yıldız Angel Di Maria ile Galatasaray'ın bir süredir ilgilendiği iddia ediliyordu. Di Maria'nın Nantes ile Juventus arasındaki UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında gösterdiği performans çok büyük bir yankı uyandırdı. Beaujoire Stadyumu'nda oynanan mücadelenin henüz 5. dakikasında çok şık bir gol atan Arjantinli yıldız, 20 ve 78. dakikalarda kaydettiği golle mücadeleyi hat-trick yaparak tamamladı. Ayrıca 20. dakikada penaltıdan kaydettiği golde de penaltıyı alan ve rakip oyuncunun kırmızı kart görmesini sağlayan isim oldu. Juventus, 3-0'lık skorla Nantes'ı eleyerek UEFA Avrupa Ligi'nde adını son 16 turuna yazdırdı.
- Spor
- 25.02.2023 Gazete