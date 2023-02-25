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    Milliler 2. yarıda yıkıldı

    Grup lideri Letonya’yı ağırlayan Türkiye, rakibinin 2. yarıdak i oyununa karşılık veremedi ve sahadan mağlubiyetle ayrıldı

    Milliler 2. yarıda yıkıldı

    FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda iddiasını yitirmiş durumda olan A Milli Erkek Basketbol Takımımız, Bursa'da ağırladığı grup lideri Letonya'ya 83-74 yenildi. Bilet gelirleri depremzedelere aktarılcak maça siyah forma ile çıkan milliler, ilk yarısı başa baş geçen mücadelede soyunma odasına 49-46 geride gitti. 3. çeyrekte etkili bir oyun sergileyen Letonya son 10 dakikaya 70-53 önde girdi. Son çeyrekte de farkı koruyan Letonya maçı 83-74 kazandı. İkinci turdaki 5. maçında 4. yenilgisini alan Türkiye, gruptaki son maçında Pazartesi Belçika ile deplasmanda karşılaşacak.



    ANADOLU EFES SON NEFESTE
    THY EuroLeague'in 25. hafta maçında Fransız ekibi Asvel'e konuk olan Anadolu Efes, rakibini son topa giden mücadele sonucunda 90-89 yendi. Deprem nedeniyle maça siyah forma ile çıkan temsilcimiz ilk yarıyı 49-45 geride kapattı. 3. çeyrekte Clyburn ve Larkin ile skor bulan Efes son 10 dakikaya 72-61 önde girdi. Ancak maçın son bölümünde rakibine yakalanıp geri düşen Efes bitime 5,5 saniye kala Will Clyburn'ün serbet atışlarıyla 90-89 öne geçti. Asvel hücumunda topu kapan Clyburn, Efes'in 12. galibiyetini almasını sağladı.

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