Fenerbahçe'de Naby Keita bombası





Başkan Ali Koç'un da Liverpool'un yıldızı Naby Keita için kolları sıvadığı öne sürülüyor. Gineli orta sahanın sezon sonunda İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi sona eriyor. Transfermarkt verilerine göre 20 milyon euro piyasa değeri olan Keita, 2018 yılından beri Liverpool forması giyiyor. Liverpool 5 yıl önce yıldız oyuncu için 60 milyon euro bonservis ücreti ödemişti.



Yıldız oyuncuya şimdiye kadar 91.2 milyon euroluk bonservis ödemesi yapıldı. Liverpool'da 128 maça çıkan Keita'nın 11 gol ve 7 asisti bulunuyor. Tecrübeli futbolcu, Gine Milli Takımı'nda ise 50 kez forma giydi.