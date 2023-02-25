Cruzeiro Pedro’nun peşinde

Portekiz medyasında yer alan habere göre; Brezilya Serie A temsilcisi Cruzeiro, yeni sezon başlamadan kadrosuna bir golcü takviyesi yapmak için çalışmalarına hız verdi. Brezilya temsilcisinin bu doğrultuda gündemine Fenerbahçe'den Joao Pedro'yu aldığı iddia edildi. Haberde ayrıca Joao Pedro transferinde yapılacak görüşmelerin Cruziero için zor olabileceği kaydedildi.
FENER'DE SARI ALARM!
F.BAHÇE'DE Konyaspor maçı öncesinde 7 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-Lacivertliler'de Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc ve Emre Mor, kart görmeleri durumunda Kayseri deplasmanında mücadele edemeyecek.
LİGDE PERDEYİ FENERBAHÇE AÇIYOR
FENERBAHÇE, Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında bugün Konyaspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Lider Galatasaray'ın 9 puan gerisinde olan Fenerbahçe, Konyaspor'u yenerek zirve yolunda puan kaybı yaşamamayı hedefliyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı 1-0 kaybeden Fenerbahçe sezonun ilk yenilgisini yaşamıştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus cezası nedeniyle bugün kulübede olamayacak.
FENER'DE SARI ALARM!
F.BAHÇE'DE Konyaspor maçı öncesinde 7 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-Lacivertliler'de Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc ve Emre Mor, kart görmeleri durumunda Kayseri deplasmanında mücadele edemeyecek.
LİGDE PERDEYİ FENERBAHÇE AÇIYOR
FENERBAHÇE, Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında bugün Konyaspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Lider Galatasaray'ın 9 puan gerisinde olan Fenerbahçe, Konyaspor'u yenerek zirve yolunda puan kaybı yaşamamayı hedefliyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı 1-0 kaybeden Fenerbahçe sezonun ilk yenilgisini yaşamıştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus cezası nedeniyle bugün kulübede olamayacak.